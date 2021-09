Avant la WWDC en juin, Apple a annoncé que les sons de fond arriveraient sur iOS pour aider les utilisateurs à se concentrer, à se calmer et à se reposer. Désormais, dans la nouvelle version iOS, la fonctionnalité est disponible. Lisez comment utiliser les sons de fond de l’iPhone dans iOS 15, ce que vous obtenez, ce que vous n’avez pas, comment cela fonctionne tout en écoutant de la musique, et plus encore.

Les sons d’arrière-plan sont fournis avec six options : bruit équilibré, clair ou sombre, océan, pluie et ruisseau.

Au lieu d’avoir sa propre application, la fonctionnalité est intégrée aux paramètres d’accessibilité pour iPhone et iPad. Bien que les commandes Siri ne fonctionnent pas avec la fonctionnalité, vous pouvez configurer un raccourci d’accessibilité pour les sons d’arrière-plan ou utiliser le Centre de contrôle pour y accéder rapidement également.

Apple a une certaine expérience des sons ambiants car il a apporté sept options différentes à HomePod en 2019 avec bruit blanc, ruisseau, pluie, océan, nuit, forêt et cheminée. Bien que les sons de fond s’améliorent avec le temps, cette fonctionnalité native d’iOS 15 ne remplace pas une option robuste comme l’application Dark Noise.

Et une option populaire que les gens découvrent avec les nouveaux sons d’arrière-plan iPhone dans iOS 15 est que vous pouvez les utiliser avec de la musique et d’autres médias pour une expérience plus immersive.

Comment utiliser les sons de fond de l’iPhone dans iOS 15

Dans iOS 15, ouvrez le Application de paramètres (fonctionne sur iPhone et iPad) Balayez vers le bas et appuyez sur Accessibilité

Maintenant, balayez vers le bas et choisissez Audio-visuel > Sons de fond

Appuyez sur la bascule en haut pour activer le son de pluie par défaut. La bascule agit comme le bouton lecture/pause. détaillé ci-dessous) Vous pouvez également utiliser la vignette Audition dans le Centre de contrôle pour lire/mettre en pause et modifier les sons de fond.

Robinet Sonner pour tester, télécharger et modifier vos arrière-plans sonores

Lorsque vous modifiez les sons de fond pour la première fois, leur téléchargement complet prendra un moment. Vous pouvez utiliser les boutons de volume physique de votre iPhone ou iPad pour les sons de fond après les avoir démarrés

Sons de fond dans le centre de contrôle

Le moyen le plus rapide de lire/mettre en pause et de modifier les sons d’arrière-plan est d’utiliser la vignette Audition dans le centre de contrôle. Allez dans Paramètres> Centre de contrôle> appuyez sur le + à côté de Entendre s’il n’y est pas déjà Après avoir appuyé sur l’icône de l’oreille, appuyez sur Sons d’arrière-plan en bas de votre écran Appuyez sur Sons d’arrière-plan : pluie pour modifier le son

Raccourci Siri et Accessibilité

Lorsque vous essayez d’utiliser Siri pour lire/mettre en pause les sons d’arrière-plan, il affiche du contenu aléatoire dans l’application Musique au lieu de la fonction réelle des sons d’arrière-plan. rien ne joue. Cependant, vous pouvez définir les sons d’arrière-plan comme un raccourci d’accessibilité activé en triple-cliquant sur le bouton latéral de l’iPhone (Paramètres > Accessibilité > Raccourci d’accessibilité > Sons d’arrière-plan. désactivé

Résumé des sons de fond de l’iPhone

Les sons d’arrière-plan sont certainement un ajout pratique à iOS 15. Cependant, il est relativement basique, donc si vous pensez que vous apprécierez plus de sons et de fonctionnalités riches, jetez certainement un œil à Dark Noise pour iOS/Mac.

Mon collègue Parker a également élaboré un concept précis sur la façon dont Apple pourrait pousser les sons de fond plus loin avec une application dédiée, une minuterie de mise en veille, etc.

