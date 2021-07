Avant la WWDC en juin, Apple a annoncé que les sons de fond arriveraient sur iOS pour aider les utilisateurs à se concentrer, à se calmer et à se reposer. Désormais dans la version bêta d’iOS 15, la fonctionnalité est disponible pour être testée. Lisez comment utiliser les sons de fond de l’iPhone dans iOS 15, ce que vous obtenez, ce que vous n’avez pas, et plus encore.

Les sons d’arrière-plan sont fournis avec six options : bruit équilibré, clair ou sombre, océan, pluie et ruisseau.

Au lieu d’avoir sa propre application, la fonctionnalité est cachée dans les paramètres d’accessibilité pour iPhone et iPad. Cela rend l’accès plus compliqué, d’autant plus que les commandes Siri et les raccourcis d’accessibilité ne fonctionnent pas avec les sons d’arrière-plan pour le moment.

Apple a une certaine expérience des sons ambiants car il a apporté sept options différentes à HomePod en 2019 avec bruit blanc, ruisseau, pluie, océan, nuit, forêt et cheminée.

Bien que les sons de fond s’améliorent probablement avec le temps, cette fonctionnalité native iOS 15/iPadOS 15 ne remplace certainement pas une option robuste comme l’application Dark Noise.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment utiliser les sons de fond de l’iPhone dans iOS 15

Dans iOS 15, ouvrez le Application de paramètres (fonctionne sur iPhone et iPad) Balayez vers le bas et appuyez sur Accessibilité

Maintenant, balayez vers le bas et choisissez Audio-visuel > Sons de fond

Appuyez sur la bascule en haut pour activer le son de pluie par défaut La bascule agit comme le bouton lecture/pause Dans la deuxième version bêta d’iOS 15, les commandes Siri ne semblent pas fonctionner pour activer/désactiver les sons d’arrière-plan et il n’y a pas non plus d’option à utiliser un raccourci d’accessibilité en triple clic

Robinet Sonner pour tester, télécharger et modifier vos sons d’arrière-plan Vous pouvez définir un niveau de volume lorsque vous utilisez les sons d’arrière-plan seuls ainsi qu’un niveau de volume distinct lorsqu’ils sont utilisés pendant la lecture multimédia Vous pouvez également désactiver les sons d’arrière-plan pour la lecture multimédia

Lorsque vous modifiez les sons de fond pour la première fois, leur téléchargement complet prendra un moment. Vous pouvez utiliser les boutons de volume physique de votre iPhone ou iPad pour les sons de fond après les avoir démarrés

Raccourci Siri et Accessibilité

Dans l’iOS 15 bêta 2, lorsque vous essayez d’utiliser Siri pour lire/mettre en pause les sons d’arrière-plan, il extrait du contenu aléatoire dans l’application Musique au lieu de la fonction réelle des sons d’arrière-plan. éteint, Siri dit “Il n’y a rien qui joue.” Il serait également logique qu’Apple ajoute un raccourci d’accessibilité via le bouton latéral à triple clic pour les sons de fond – nous devrons attendre de voir si cela arrivera dans les versions bêta ultérieures ou avec la version publique d’iOS 15 à l’automne

Résumé des sons de fond de l’iPhone

Les sons d’arrière-plan sont certainement un ajout pratique à iOS 15, mais c’est un peu lourd à utiliser car vous devez revenir aux paramètres d’accessibilité pour lire/mettre en pause, changer les sons, etc. C’est aussi assez basique, donc si vous pensez que vous en apprécieriez plus des sons et des fonctionnalités riches, une excellente interface utilisateur et une facilité d’utilisation améliorée, jetez certainement un œil à Dark Noise pour iOS/Mac.

Mon collègue Parker a également élaboré un concept précis sur la façon dont Apple pourrait pousser les sons de fond plus loin avec une application dédiée, une minuterie de mise en veille, etc.

