Parmi les nombreuses améliorations apportées à l’appareil photo de l’iPhone 13, il y a les nouveaux styles photographiques. La fonctionnalité vous permet d’enregistrer un préréglage pour l’application Appareil photo par défaut et vous pouvez également changer rapidement entre les cinq options disponibles pour le moment. Voyons comment utiliser les styles photographiques de l’iPhone 13.

Les styles photographiques sont exclusifs à la gamme iPhone 13. Cependant, il est toujours possible qu’Apple étende la fonctionnalité à l’iPhone 12 ou à d’autres modèles avec une mise à jour logicielle à l’avenir.

Notamment, une fois que vous avez pris une image avec un style photographique, elle ne peut plus être modifiée. Ci-dessous, nous verrons comment définir un style et comment le modifier à la volée pendant la prise de vue.

Comment utiliser les styles photographiques de l’iPhone 13

Sélectionnez les styles photographiques dans les paramètres

La première fois que vous ouvrez l’application Appareil photo par défaut sur iPhone 13, vous verrez un écran de démarrage vous demandant de choisir un style photographique. Si vous n’en avez pas choisi un au départ, vous pouvez vous diriger vers le Application de paramètres > Caméra > balayez vers le bas pour Styles photographiques

La première option est “Style standard”, balayez pour voir comment chacun des styles se compare. Utilisez en bas pour sélectionner un style photographique

Gardez à l’esprit que les styles photographiques ne fonctionnent que dans l’application Appareil photo par défaut sur les appareils iPhone 13 lorsque vous utilisez le mode Photo.

Appareil photo > Styles photographiques” class=”wp-image-757311″ srcset=”https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg 3000w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=155,78 155w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=655,328 655w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=768,384 768w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=1024,512 1024w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=1536,768 1536w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=2048,1024 2048w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=350,175 350w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=1600,800 1600w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=290,145 290w, https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/how-to-use-iphone-13-photographic-styles.jpg?resize=150,75 150w” sizes=”(max-width: 3000px) 100vw, 3000px”/>

Voici comment Apple décrit chacun d’eux :

Standard : Le look par défaut produit par l’appareil photo de l’iPhone qui est équilibré et fidèle à la réalité Contraste riche : Des ombres plus foncées, des couleurs plus riches et un contraste plus fort créent un look dramatique Vibrant : Des couleurs merveilleusement lumineuses et vives créent un look brillant mais naturel Chaud : Des nuances dorées créer un look chaleureux Cool : les nuances bleues créent un look cool

Sélectionnez les styles photographiques de l’iPhone 13 dans l’application Appareil photo

Vous pouvez également modifier les styles photographiques directement dans l’application Appareil photo :

Recherchez l’icône triple carré dans le coin supérieur droit (vous pouvez également appuyer sur la carotte en haut au centre de l’application Appareil photo > puis appuyez sur l’icône triple carré juste au-dessus du déclencheur) Appuyez dessus pour faire défiler les styles photographiques sur le fly Vous pouvez également utiliser les filtres disponibles dans l’application Photos pour éditer des images après la prise de vue avec un style photographique spécifique



Que pensez-vous des styles photographiques ? Êtes-vous ravi de les intégrer régulièrement à votre flux de travail ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :