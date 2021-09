Les meilleurs téléphones Android sont avant tout des outils de communication. Qu’ils soient utilisés pour les appels téléphoniques, les chats vidéo ou la messagerie directe, ces appareils sont parfaits pour démarrer des conversations avec des contacts, des amis et la famille, et les maintenir en vie. L’une des meilleures nouvelles fonctionnalités d’Android 12 est un moyen de rester au courant des conversations les plus importantes pour vous. Le nouveau widget Conversations vous permet d’épingler une conversation que vous avez sur un écran d’accueil afin que vous puissiez y accéder rapidement (ou plusieurs conversations, selon le cas). Nous allons vous montrer comment configurer ce nouveau widget Conversations et vous donner quelques autres notes que nous avons découvertes en cours de route.

Comment utiliser les widgets de conversation dans Android 12

Vous pouvez facilement épingler une conversation sur votre écran d’accueil en utilisant le widget Conversations.

Appuyez longuement sur un espace vide de votre écran d’accueil. Robinet Widgets. Robinet Conversations pour étendre la catégorie. Appuyez et maintenez le Widget de conversation. Faites-le glisser vers un emplacement libre sur votre écran d’accueil.

Pincer pour (re)dimensionner le widget à votre convenance.

Lorsque vous relâchez, il vous sera demandé quelle conversation vous souhaitez épingler. Appuyez sur le conversation.

Source : Adam Doud/Android Central

N’oubliez pas que lorsque vous ajoutez un nouveau widget Conversation, vous pouvez redimensionner et repositionner le widget selon vos besoins à tout moment, même après l’avoir déjà placé sur l’écran d’accueil. Appuyez simplement longuement sur le widget. Vous pouvez déplacer le widget où vous le souhaitez ou le redimensionner. Vous pouvez également appuyer sur l’icône en forme de crayon dans le coin inférieur droit pour passer à une autre conversation.

Notes de test concernant le widget de conversations

Le widget Conversations est un widget unique qui fonctionne pour toute application de communication prise en charge. Alors que les applications individuelles peuvent avoir leurs propres widgets qui permettent des fonctionnalités similaires, le widget Conversations rassemble toutes ces applications en une seule.

Le widget Conversations utilise les conversations récentes, c’est-à-dire les conversations qui se trouvent dans vos notifications. Si vous n’avez aucune conversation active, le widget Conversations ne sera pas placé lorsque vous le relâcherez. Au moment d’écrire ces lignes, aucune interface utilisateur n’indique que c’est ce qui s’est passé.

Il est également important de noter que les applications de communication doivent être codées pour tirer parti du widget. Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, le widget fonctionne pour Slack, mais pas Facebook Messenger. Un petit essai et erreur sera donc nécessaire pour déterminer quels développeurs ont repris l’outil.

