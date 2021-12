Comment utiliser les workflows Actions rapides sur votre Mac

Pensez à ce que vous faites sur votre ordinateur chaque jour. Y a-t-il des choses qui se répètent encore et encore ? Si tel est le cas, il est peut-être temps d’envisager des workflows d’actions rapides sur macOS. La solution qui vous fait gagner du temps vous permet d’ajouter de l’automatisation aux tâches que vous effectuez déjà tous les jours sur votre Mac. Les workflows d’actions rapides ont été initialement lancés avec macOS Mojave et sont disponibles sur macOS Monterey ou ultérieurement sur les meilleurs Mac.

Comme le nom de l’outil l’indique, les workflows d’actions rapides vous permettent d’automatiser les tâches que vous alliez effectuer de toute façon. Une fois créés, les flux de travail Actions rapides sont accessibles à partir des fenêtres du Finder, du menu Services et sur les MacBook Pro avec une barre tactile.

Comme je l’ai décrit à l’origine sur TechRadar, macOS Automator est la sauce secrète qui entre dans les workflows d’actions rapides. Vous pouvez mettre en place une série d’étapes ou d’actions pour créer une tâche automatisée en l’utilisant.

Voici un aperçu de leur fonctionnement.

Comment créer un workflow d’actions rapides

Voici comment démarrer avec les workflows d’actions rapides :

Ouvrez le Automate app sur votre Mac. Il se trouve dans le dossier Applications ou en recherchant avec Spotlight. Sélectionner Une action rapide dans la case Automator.

Cliquez sur Choisir.

Source : iMore Choisissez parmi les Options disponibles pour commencer à créer votre workflow d’actions rapides :

Le flux de travail reçoit le courant: le type de données utilisé comme entrée dans le workflow. Si vous choisissez Automatique, Automator devine le type d’entrée que vous souhaitez utiliser dans votre flux de travail.

Application: l’application ou les applications que vous souhaitez utiliser pour traiter votre flux de travail. Chaque application doit être ouverte pour que le workflow soit disponible.

L’entrée est: si le flux de travail reçoit des entrées d’URL, d’adresses, de numéros de téléphone, de dates ou d’adresses e-mail, vous pouvez spécifier différentes options de saisie.

La sortie remplace le texte sélectionné: lorsque le flux de travail reçoit une entrée de texte ou de texte enrichi, vous pouvez spécifier que la sortie remplace le texte sélectionné.

Image: Une image pour votre action rapide. Vous pouvez sélectionner une image sur votre Mac ou choisir une image dans le menu.

Couleur: une couleur pour vos actions rapides (visible dans la Touch Bar uniquement). Ajouter Actions à votre flux de travail. Vous trouverez des actions organisées dans la bibliothèque dans la première colonne à gauche. Choisissez dans la bibliothèque, puis choisissez une action dans la deuxième colonne. Enfin, faites glisser votre action dans la troisième colonne.

Répétez l’étape 4 pour inclure des actions supplémentaires. Sélectionner Fichier > Enregistrer pour enregistrer votre flux de travail lorsque vous avez terminé. Tapez le nom de votre projet dans la boîte contextuelle.

Choisir Sauvegarder dans la boîte contextuelle.

Source : iMore Choisissez Fichier et dossiers dans la première colonne. Ensuite, sélectionnez Copier les éléments du Finder dans la deuxième colonne.

Glisser Copier les éléments du Finder à la troisième colonne. Vous pouvez également double-cliquer.

Source : iMore Maintenant, choisissez Photos dans la première colonne. Sélectionner Changer le type d’images dans la deuxième colonne.

Glisser Changer le type d’images à la troisième colonne. Vous pouvez également double-cliquer.

Source : iMore

Ensuite, nous indiquerons au flux de travail d’effectuer deux étapes : recherchez des images dans le dossier de téléchargement sur le Mac, puis convertissez ces images au format JPG.

Choisir Téléchargements sous le Pour basculer sous Copier les éléments du Finder dans la troisième colonne.

Sélectionner JPEG sous la bascule Pour Type sous Modifier le type d’images dans la troisième colonne.

Source : iMore Select Fichier > Enregistrer. Tapez un nom pour votre flux de travail dans la zone.

Cliquez sur Sauvegarder.

Après avoir créé et enregistré des workflows d’actions rapides, vous souhaiterez choisir ceux qui apparaissent dans le Finder. Il sera plus facile de trouver les workflows à utiliser en le faisant. Tous les workflows d’actions rapides apparaissent dans les fenêtres du Finder, le menu Services et la Touch Bar par défaut. Cependant, vous pouvez modifier les actions rapides qui apparaissent dans le Finder et la Touch Bar.

Choisir la Pomme icône en haut à gauche de la barre de menu. Sélectionner Préférences de système.

Cliquez sur Rallonges.

Source : iMore Choisissez Chercheur dans la colonne de gauche.

Cochez la case à côté de chaque action vous voulez être disponible à partir du Finder.

Source : iMore

Les actions cochées s’affichent désormais dans les fenêtres du Finder sur votre Mac.

Arangez-vous pour que cela arrive

Comme vous pouvez le voir, les workflows d’actions rapides dans macOS peuvent vous faire gagner du temps et de l’énergie en ajoutant une automatisation aux tâches que vous effectuez déjà. Commencez à les utiliser dès aujourd’hui !