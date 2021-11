Comment utiliser l’expérience client pour garder une longueur d’avance sur la concurrence

Avant que le commerce électronique et le SaaS ne se généralisent, vous n’aviez pas trop à vous soucier du taux de désabonnement si vous disposiez d’une bonne offre de produits.

Les utilisateurs avaient besoin de votre produit/service, ils n’avaient nulle part où l’obtenir, et ils sont donc restés fidèles à votre marque, que l’expérience client soit bonne ou non.

Si vous banalisez l’expérience utilisateur dans les années 2020, vous obtiendrez des scénarios comme celui-ci :

Alors que la barrière à l’entrée continue de baisser, la concurrence continue de s’intensifier. Et vos concurrents ont la meilleure motivation pour obtenir vos clients.

Si vous poursuivez vos clients vers eux avec un mauvais CX, ils se feront un plaisir de vous obliger.

Pourquoi l’expérience client est-elle importante ?

Certains propriétaires d’entreprise savent que CX est tout et que vous existez en tant qu’entreprise simplement parce que vous avez des clients qui achètent pour la maintenir en vie.

Mais s’il vous arrive de faire partie de ceux qui ne le savent pas, voici quelques raisons qui rendent une bonne expérience nécessaire au succès de votre entreprise.

Les résultats indiquent que l’expérience client est importante pour garder vos clients

Dans un rapport d’expérience client 2020 de Zendesk, la moitié des clients qui ont participé déclarent passer à la concurrence après une seule expérience.

En cas de plus d’une mauvaise expérience, le changement de clients passe à… 80 %.

Une mauvaise expérience client peut effrayer les clients potentiels

Jetez un œil à l’expérience des clients de Myntra ci-dessus et imaginez si vous entendez parler de la marque pour la première fois, quelle serait votre réaction ?

Des avis négatifs comme celui-ci, une fois sur Internet, peuvent signaler un signal d’alarme à un client potentiel. Et Internet a une façon d’amplifier les problèmes.

Qu’ils soient sur Twitter, LinkedIn ou d’autres sites d’avis, Google comprend l’intention de recherche et apporte souvent des commentaires comme celui-ci sur ses pages SERP, où la plupart des clients effectuent leurs recherches.

Donc, vous devriez éviter de telles critiques par tous les moyens.

Les clients plaident pour ou contre vous

Si vous partagez une mauvaise expérience client mais comptez sur vos clients pour leur silence, vous n’êtes pas honnête avec vous-même.

Un rapport de Super Office a montré que 13% des clients insatisfaits diront à 15 personnes ou plus qu’ils ne sont pas satisfaits de votre marque, tandis que 72% des clients satisfaits partageront leurs bonnes expériences avec environ six personnes.

Il est plus naturel pour les gens de parler lorsqu’ils sont frustrés, car une mauvaise expérience est une émotion qui essaie toujours de s’en sortir, et Internet est bon pour amplifier de telles forces.

Mais assez de petites discussions. Traitons le nœud de cette question.

3 conseils d’expérience client pour garder vos clients à l’écart de la concurrence

Rendre vos clients heureux n’est pas sorcier, la plupart des entreprises n’y réfléchissent pas seulement.

Pour ceux qui veulent l’être, mais ne savent pas comment le faire, les trois étapes suivantes vous mettront sur la bonne voie pour améliorer votre expérience client.

Créer une culture d’expérience client unificatrice

Les points de contact des clients avec votre produit diffèrent en fonction de leur personnalité et de la façon dont ils choisissent d’interagir avec votre produit.

Une façon de s’assurer que votre expérience client ne craint pas est d’établir une culture CX qui va au-delà d’un seul service.

En d’autres termes, ne laissez pas CX entre les mains de l’équipe de vente ou d’assistance.

Définissez ce que vous voulez que vos clients ressentent lorsqu’ils interagissent avec votre marque et établissez un plan que les membres de votre équipe peuvent suivre lorsqu’ils traitent avec les clients.

Personne ne le fait mieux que Zappos et la façon dont ils l’énoncent sur leur page d’accueil est très révélatrice.

« Aujourd’hui, nous vendons toujours des chaussures, ainsi que des vêtements, des sacs à main, des accessoires, etc. Ce « plus » fournit le meilleur service client, l’expérience client et la culture d’entreprise.

Il y a quelque chose d’incroyablement intelligent dans le fait que Zappos passe du statut de vendeur de chaussures à celui de vendeur « d’expérience » : les gens paient pour une bonne expérience.

En fin de compte, la valeur à vie de votre client (CLV) est primordiale lorsqu’il s’agit de la façon dont votre entreprise se comporte à long terme.

Les entreprises qui parviennent à fidéliser leurs clients effectuent des ventes répétées et effectuent des ventes croisées sur leurs comptes existants. Quel que soit l’angle sous lequel vous l’explorez, cela a du sens.

Soyez le premier à poser des questions à vos clients

Dans ce reportage que j’ai lu sur HuffPost, « Seul un client mécontent sur 26 se plaint, le reste se désagrége. La leçon à retenir ici est que les entreprises ne doivent pas considérer l’absence de feedback comme un signe de satisfaction. Le véritable ennemi est l’indifférence.

Oui, ce rapport peut prendre des années, mais c’est une vérité intemporelle dans les relations client-entreprise.

N’attendez pas que vos clients se plaignent avant de leur demander s’ils sont satisfaits de vos services. Demandez-leur s’ils le sont, car leurs réponses peuvent révéler des informations incalculables.

Et le refus de le faire peut vous garder dans l’obscurité quant à ce qui se passe dans leur esprit.

Pour bien faire les choses, vous pouvez utiliser trois stratégies :

1. Demandez sur les réseaux sociaux ou écoutez via les réseaux sociaux

Si vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux, restez vigilant et soyez toujours à l’affût pour répondre aux questions des clients. Mais ne vous arrêtez pas à cela, vous pouvez utiliser des outils d’écoute sociale pour déterminer qui parle de vous et quelles sont leurs préoccupations.

Si vous n’avez pas beaucoup d’abonnés, il est temps que vous commenciez à créer une communauté pour vos clients sur les réseaux sociaux.

2. Recueillez leurs e-mails et effectuez un suivi régulier

N’utilisez pas seulement l’adresse e-mail de vos clients pour faire des annonces de nouvelles fonctionnalités ou envoyer le contenu de votre blog.

Il est très important de les contacter si vous remarquez un changement dans leur comportement sur votre site Web ou votre application. Cependant, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire manuellement, le meilleur moyen est de trouver des outils d’automatisation du marketing comme Hubspot et Zendesk pour vous aider à automatiser cela.

3. Utilisez des modaux intégrés à l’application et des outils d’enquête client

Si vous remarquez qu’un client annule son abonnement, dans le cas du SaaS, vous pouvez utiliser des outils de sondage intégrés à l’application pour lui demander quel est le problème. Cela vous aidera à faire une dernière tentative pour les faire revenir à bord, et même si cela échoue, vous vous assurerez qu’ils ne se prononcent pas contre vous lorsqu’ils partent.

Vous pouvez également utiliser des outils de communication intégrés à l’application, tels que des modaux et des info-bulles, pour guider vos utilisateurs si vous pensez qu’ils recherchent quelque chose.

Au cas où vous ne le sauriez pas, voici à quoi ressemble un modal :

Soyez grand sur le contenu d’activation des ventes

Plusieurs fois, les clients se bousculent à cause d’un problème qui a déjà été résolu, mais ils ne le savent peut-être pas.

L’un des meilleurs moyens d’éviter que cela ne se produise est de créer du contenu d’aide à la vente sous différentes formes.

Voici comment procéder :

1. Créez des articles de blog sur la façon d’utiliser vos produits et les problèmes auxquels les utilisateurs peuvent être confrontés

Si vos clients ont un problème avec n’importe quel aspect de votre produit ou de vos services, leurs premières sources de référence sont Google ou votre blog.

Ils veulent voir si quelqu’un a eu un problème similaire et comment il a été résolu. C’est pourquoi ceux d’entre nous dans le marketing de contenu B2B ont plaidé pour que les nouvelles marques accordent plus d’attention au contenu de fond de l’entonnoir ces jours-ci.

Si vous pouvez exposer les solutions à leurs problèmes sur votre blog, ils ne partiront probablement pas. Si vous pouvez classer un tel contenu sur Google, c’est bien mieux.

J’ai récemment appris qu’une aide efficace à la vente est l’un des avantages les plus sous-estimés du contenu SEO et quand je l’ai fait, cette connaissance m’a laissé bouche bée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, plus de clients recherchent un problème avec notre produit sur Google que nous ne le pensons, comme l’a établi la publication.

Je ne peux pas établir la causalité, mais cela a du sens car il est naturel pour les clients de vouloir savoir si d’autres ont rencontré un problème similaire et comment il a été traité.

Des entreprises comme Google, Moz, Semrush et plusieurs autres le font tout le temps.

2. Créez d’autres formes de contenu sur différents canaux

Pour de nombreux clients, les PDF sont les meilleures ressources. Alors que pour certains, le contenu vidéo est le plus attrayant.

Ce n’est pas surprenant, un outil SaaS complexe peut nécessiter un didacticiel vidéo pour que les utilisateurs puissent très bien l’utiliser.

J’ai déjà rencontré un problème avec le thème Elementor, et j’ai pu le résoudre simplement en regardant une vidéo qu’ils ont réalisée à cet effet.

Ce qui est vraiment important, c’est que vous disposiez d’un excellent contenu d’aide à la vente et que vous formiez votre équipe de vente à leur utilisation.

Conclusion

La raison pour laquelle j’ai réuni le SaaS et le commerce électronique dans cet article est que les deux secteurs dépendent des achats répétés pour survivre.a

Bien sûr, il est payant pour chaque marque d’avoir des clients fidèles, mais le SaaS et le commerce électronique ne peuvent pas simplement survivre sans les achats répétés qu’ils obtiennent de leurs clients.