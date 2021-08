Comment utiliser l’humour dans la stratégie de marketing B2B : 5 conseils et exemples

Voici une blague pour vous : deux personnes sont entrées sur un blog B2B. Ils se sont ennuyés et sont partis.

Oups, attendez. Ce n’est pas une blague. C’est la réalité.

L’humour est incroyablement sous-estimé dans le marketing B2B. La stratégie de marketing de contenu utilisée par la majorité des spécialistes du marketing B2B pour leur contenu Web et leurs blogs est carrément ennuyeuse et banale. La plupart des spécialistes du marketing en ont assez des parties prenantes averses au risque qui rejettent leurs idées innovantes comme étant trop « drôles » pour un public B2B.

Pour faire éclater votre bulle, ajouter une touche d’humour dans la stratégie marketing B2B est non seulement approprié, mais aide également à gagner des affaires. Les campagnes qui font rire le public cible ont toujours tendance à réussir. Tout le bon contenu que vous rencontrerez fera autorité, sera précieux et engageant. Et l’humour est un moyen éprouvé d’engager le public. En fait, cela peut s’avérer être une tactique hautement virale.

Alors, mesdames et messieurs, prenez un café car nous pourrions être ici pendant un moment, à discuter pourquoi et comment vous pouvez ajouter de l’humour à votre stratégie de marketing B2B.

Voyons d’abord pourquoi les marketeurs B2B ont peur d’utiliser l’humour.

Être drôle est difficile. Par exemple, ce n’est pas sorcier, mais il faut des décennies, même aux professionnels, pour bien faire les choses. Et même eux pourraient tout gâcher. Nous comprenons la peur.Le B2C a la facilité. Les vendeurs de nouilles instantanées et de boissons gazeuses ont définitivement plus de portes ouvertes pour le marketing. Les personnes B2B doivent faire face à des parties prenantes, à la bureaucratie et à des choses bien plus sophistiquées, ce qui fait de l’humour la dernière chose qui vous vient à l’esprit. Cela pourrait donner aux gens une raison de vous ignorer. Les gens craignent de mal gérer l’humour et de faire croire aux gens qu’ils ne sont pas sérieux.

Malgré les choses qui vous empêchent d’utiliser l’humour dans votre stratégie marketing B2B, vous devez franchir le pas, car « Au-delà de la peur, c’est le succès ! ».

Pourquoi ajouter de l’humour à votre stratégie marketing B2B ?

Le contenu amusant est partagé

Le parcours de l’acheteur dans le marketing B2B est souvent plus long et implique plus de décideurs par rapport au B2C. Ainsi, il peut sembler que le contenu amusant ne peut pas capturer les gains rapides. Cependant, le contenu amusant sert ici un objectif différent. Le B2B est loin derrière le B2C dans un domaine majeur et c’est la capacité de partage.

Personne n’aura hâte de partager un rapport PDF de 20 pages. Mais quelque chose d’humour qui est pertinent pour votre public cible ? C’est pratiquement de la poussière de lutin. Il sera partagé comme un fou, attirant plus de personnes sur vos profils sociaux et votre site Web.

En plus de créer du contenu amusant, vous devez également vous occuper des meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux, car lorsque vous publiez à des moments où votre public est le plus actif, vous obtiendrez probablement plus de portée, d’engagement et de partages.

L’humour est aussi puissant que la narration

La narration est quelque chose dont de nombreux spécialistes du marketing se portent garants, car elle détient la capacité d’engager et de persuader les gens. Et l’humour peut faire beaucoup de choses similaires à la narration. Il a la capacité de nous affecter émotionnellement et psychologiquement.

L’humour vous aide à humaniser votre marque et induit une réaction de bien-être chez les personnes qui rencontrent un tel contenu. Cela aide également à établir la confiance car il porte un soupçon d’honnêteté. Il joue souvent un rôle de persuasion, c’est-à-dire qu’il a le pouvoir d’influencer les autres. Ainsi, en plus de votre contenu habituel, vous pouvez inclure sans danger des mèmes dans votre calendrier de contenu de médias sociaux.

Les acheteurs B2B sont également émotifs

Attends quoi? L’audience B2B n’est-elle pas plus logique et rationnelle que B2C ? Eh bien, c’est une autre idée fausse la plus courante. Google et le Marketing Leadership Council de la CEB ont découvert dans une enquête que 50 % des acheteurs B2B sont plus susceptibles d’acheter un produit ou un service s’ils se connectent émotionnellement à la marque. Et ce nombre est plus élevé par rapport à l’audience B2C !

La raison derrière cela est l’enjeu élevé impliqué dans la réalisation d’une transaction. Si les acheteurs B2C font un mauvais achat, ils seront généralement insatisfaits du produit ou simplement incommodés. Cependant, si les acheteurs B2B font un mauvais achat, cela peut leur coûter beaucoup plus cher. Ainsi, ils vont faire plus d’efforts pour connaître et se connecter avec une marque avant de conclure un accord.

Les meilleures entreprises B2B le font déjà

Si vous ne savez toujours pas si le contenu humoristique fonctionnera ou non dans la stratégie de marketing B2B, jetez un œil aux marques qui le maîtrisent déjà. Vous constaterez que certaines des entreprises les plus populaires et les plus prospères utilisent depuis longtemps l’humour dans leur marketing.

Qu’il s’agisse du discours de Cisco pour offrir un routeur le jour de la Saint-Valentin ou des messages excentriques de MailChimp, ce sont parfois les idées les plus simples qui s’avèrent les plus efficaces. Vous n’avez pas toujours à casser votre banque pour organiser des idées marketing amusantes. Nous verrons certaines de ces marques à la fin du blog.

Conseils pour ajouter de l’humour dans la stratégie marketing B2B

« Une image vaut plus que mille mots. Vous avez peut-être entendu ce dicton à plusieurs reprises dans votre vie. Il est déjà prouvé dans diverses études que les images suscitent plus d’engagement que le texte brut, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un site Web ou sur toute autre page de destination.

Le contenu visuel a la capacité d’induire plus d’émotions par rapport à toute autre forme de présentation. L’humour sous forme d’images, souvent appelé mèmes, a le potentiel de rendre votre marque virale du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer un flyer de style typographique et y ajouter des éléments abstraits pour le rendre plus attrayant.

En général, on observe que le meilleur moyen d’induire de l’humour dans l’esprit du spectateur passe par un élément de contraste. Alors que les railleries et les sarcasmes subtils contrôlent les racines du texte, une bouffée de folie est ce qui fait craquer l’os drôle dans le cas des images.

S’il y a quelque chose de mieux que des images amusantes, c’est l’humour en mouvement. Créer des vidéos amusantes et divertissantes demande certainement plus d’efforts que des images fixes. Cependant, dans le cas d’images fixes, le spectateur devra peut-être faire un effort supplémentaire et interpréter le message voulu, ce qui n’est pas le cas avec les vidéos.

Les vidéos offrent aux campagnes la liberté de tout décrire comme prévu, tout en conservant le droit à l’autonomie créative. De plus, les algorithmes des plateformes de médias sociaux ont changé de manière à promouvoir les vidéos plus que toute autre forme de média.

Et, les médias sociaux étant toujours l’outil commercial le plus puissant d’aujourd’hui, les campagnes sont de plus en plus conçues pour apaiser l’algorithme en organisant des vidéos.

La puissance d’une copie nette dans la stratégie de marketing B2B est absolument incontestable. Les mots sont ce qui donne vie à une image et donne une voix au récit qui se compose via une vidéo. Dans le marketing de marque, les meilleures phrases et slogans ont la capacité de rester sur le bout de la langue de leur public pendant des siècles.

Les meilleurs écrivains sont ceux qui savent tirer l’humour intelligemment de cette énorme arme marketing qu’est les mots. Inculquer l’humour simplement en utilisant des mots peut être difficile mais aussi gratifiant en même temps. Les anagrammes, les jeux de mots, les blagues humoristiques et les jeux de mots sont quelques-uns des moyens les plus courants que vous pouvez utiliser pour écrire dans un style ludique et complotiste. Vous pouvez également utiliser des contenus de plus en plus conscients et autoréférentiels pour chatouiller vos audiences.

Adopter une approche informelle

Les campagnes de marketing B2B qui adoptent une approche informelle se sont avérées bien plus performantes que celles qui utilisent un ton sévère et formel. Une approche informelle vous permet de créer des campagnes de nature hautement conversationnelle et de vous connecter instantanément avec le public.

Il vous offre le maximum de liberté pour inclure l’humour dans vos campagnes marketing. Cela permet également aux campagnes d’être autoréférentielles. Garder votre campagne marketing informelle vous permet de faire une blague ou deux et de faire rire vos clients, ce qui vous rend finalement attachant aux yeux de votre public.

Dans l’histoire, les marques les plus performantes étaient celles qui utilisaient des messages extrêmement effrontés et personnels dans leurs campagnes marketing tout en conservant leur image de marque et leur positionnement.

Soyez personnel et surprenant

Ne soyez pas trop prévisible. Votre public ne devrait pas toujours avoir une idée de ce qu’il peut attendre de vous. Mettez votre créativité en jeu et découvrez comment vous pouvez susciter l’humour d’une manière unique et surprenante.

Connaissez également votre client et personnalisez votre nervosité et votre excentricité en conséquence. Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres à certains types d’humour. Les gens apprécient généralement les messages qui résolvent leurs griefs et les font rire aussi.

De bons exemples de marques utilisant l’humour dans leur stratégie marketing B2B

MailChimp brise toutes les barrières lorsqu’il s’agit d’ajouter de l’humour à leurs campagnes marketing B2B. Par exemple, il a fait un « Voulez-vous dire MailChimp ? » campagne en 2017. Il s’est associé au podcast sur le crime réel Serial et a diffusé une publicité audio. L’annonce mettait en vedette des gens de la rue qui lisaient le nom de la marque, et l’un d’eux n’était pas sûr de la prononciation.

MailChimp a saisi cette opportunité et a créé plusieurs variantes de noms et produits contrefaits, ajoutant tous de l’humour à la mauvaise prononciation originale. L’un d’eux était « FailChips », où environ 200 000 sacs de croustilles écrasées ont été fournis à des snack-bars pour être distribués aux clients. Cela a provoqué beaucoup de discussions et fait de la campagne un mouvement vraiment amusant et mémorable.

Créer de la romance à partir de rien du tout ? Cisco sait comment le faire. Il vend des produits matériels qui ne crient nulle part « drôle », mais il a la bonne équipe de création qui a pu chatouiller même un public sérieux. Ils ont présenté une imprimante de 250 000 $ comme cadeau de dernière minute pour la Saint-Valentin dans leur vidéo promotionnelle !

Le Cisco ASR9000 est un routeur haute puissance destiné au marché des fournisseurs de services. Les spécifications et les caractéristiques du produit sont les éléments qui attireront les acheteurs potentiels. Cependant, en commercialisant le produit comme un moyen de montrer l’amour, Cisco distingue son ASR9000 de la concurrence.

Slack est un outil de collaboration d’équipe qui permet aux équipes de communiquer via des messages et des appels, et de partager des fichiers. Fin 2015, elle a lancé la campagne « Euphoria ». Au lieu de vanter les statistiques de productivité de la manière attendue, Slack a utilisé des visuels et des images de licornes, de chatons et d’arcs-en-ciel pour refléter ce que ressentent les utilisateurs de Slack lorsqu’ils peuvent répondre instantanément aux membres de leur équipe et collaborer de manière transparente.

Lorsque vous rencontrez un problème, vous recherchez rapidement une solution, de préférence proposée par un représentant du service client sympathique. Zendesk est une plate-forme SaaS qui fournit des logiciels conçus pour améliorer l’expérience client. Il cherche à établir des relations entre les entreprises et les clients. Dans sa publicité télévisée, ” J’aime quand il me donne l’affaire “, il met en scène un couple plus âgé qui parle des épreuves et des tribulations des relations.

Ses vidéos de 15 secondes sur « J’ai fait le dîner », « Space Crap » et « It’s Mostly Just Astronauts » offrent un regard amusant sur la communication maladroite qui a lieu avant qu’un accord ne soit atteint.

La ligne de fond

Plus de la moitié des clients B2B admettent qu’ils se souviennent d’une publicité si elle est drôle. Ainsi, intégrer l’humour dans votre stratégie marketing B2B vous permettra de vous démarquer de vos concurrents et d’attirer plus d’acheteurs. Il peut être un peu difficile d’inclure de l’humour dans vos campagnes, mais si c’est bien fait, cela peut faire des merveilles pour votre marque !

Auteur : Dinesh Agarwal

Suivez @dinwal

Dinesh Agarwal est un chercheur devenu entrepreneur. Il aide maintenant RecurPost à aider les PME à concurrencer les grandes entreprises. Son objectif est de créer des règles du jeu équitables afin que les outsiders puissent battre les entreprises dans le jeu social. Il a aidé plus de 70 000 entreprises à ce jour et ce n’est pas fini.… Voir le profil complet ›