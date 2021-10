Comment utiliser l’IA pour stimuler la croissance des entreprises à l’ère de la technologie

in

Vous connaissez le refrain. Cette course folle à la fin de la journée pour terminer le travail et récupérer les enfants. Tout le monde a faim. Personne ne veut cuisiner. C’est à ce moment-là que le texte apparaît avec une offre gratuite pour les enfants dans un restaurant local. Pas mon préféré, mais les enfants l’adorent. Devinez qui ne fera pas la vaisselle.

C’est le pouvoir de l’IA. Il permet un ciblage hyper-focalisé des bons clients au bon moment. C’est plus efficace et plus efficace. Et, ça ne fait que s’améliorer.

Auparavant, tout le monde pouvait deviner quand faire une offre et comment atteindre au mieux le client cible. Passez une annonce dans le journal du dimanche. Gagnez du temps sur une émission de radio préférée. J’espère que vous atteignez un client potentiel.

Nous pouvons faire tellement plus maintenant. La meilleure partie est que ce n’est pas quelque chose qui n’est disponible que pour les plus grandes des grandes marques. Ce que je vois, c’est que les entreprises recherchent un avantage. Ça y est.

Voici pourquoi c’est important : la personnalisation est une considération clé pour 80 % des acheteurs. Les gens veulent aller dans des magasins où ils seront reconnus et traités en fonction de leurs préférences personnelles. L’IA le permet.

Et à première vue, cela représentera près de la moitié de toutes les entreprises basées aux États-Unis au cours des 12 prochains mois.

Cependant, même si les capacités sont là, il s’agit d’un potentiel largement inexploité. Près de 80 % des détaillants ne sont pas en mesure d’identifier leurs clients avant le paiement. Vous savez ce que ça veut dire? Les 20 pour cent qui le peuvent ont déjà une longueur d’avance.

Ce n’est même pas quelque chose qui nécessite un gros et tout nouvel investissement. Il est disponible dans le cadre de la solution de traitement des paiements – quelque chose que les commerçants utilisent toute la journée, tous les jours. Un système de point de vente de pointe collecte des données qui peuvent être utilisées pour suivre et apprendre du comportement des clients. Il permet également un réapprovisionnement intelligent des stocks et un traitement automatisé.

L’IA est essentiellement de la programmation. Au-delà de la personnalisation de l’expérience client, il peut être utilisé pour détecter et prévenir la fraude. En faisant défiler rapidement des centaines de transactions plus rapidement que vous ne pouvez conclure une vente, il peut détecter des schémas et des anomalies déclenchant des alarmes avant même que les ventes ne soient finales. Du côté de la productivité, l’IA peut aider à suivre les employés et, essentiellement, à les garder sur la bonne voie.

En plus de suivre le client individuel, vous pouvez suivre les tendances des acheteurs et les comparer avec l’inventaire. Plus besoin de deviner quoi acheter.

Étonnamment, ce n’est pas plus cher que ce que vous payez probablement déjà maintenant. Et, en fait, cela peut être plus rentable lorsque vous tenez compte des gains de revenus.

Cela demande un peu de recherche et d’installation. Si vous voulez tirer pleinement parti de la technologie, vous devez déterminer ce que vous recherchez et ce qu’elle peut faire. Avec le bon système, vous pouvez monter de niveau et écraser la concurrence.

Quelqu’un n’est pas venu depuis un moment ? Envoyez-leur un push avec une offre. Vous avez un client qui achète toujours la même chose ? Envoyez-leur une remise pour un produit connexe complémentaire à leur produit préféré. Tout cela peut être fait automatiquement, pendant que vous faites ce que vous faites le mieux, pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

L’essentiel est que l’IA vous permet d’être plus efficace, de perdre moins de temps et de fournir un meilleur service client. Tout autour, ça va être une bonne chose pour ceux qui en profitent. Je sais que je suis enthousiasmé par le potentiel, et vous ?

Auteur : Nicolas Ruggieri

Nicholas, mieux connu sous le nom de Nico pour ses pairs, est co-fondateur et directeur des ventes de Pinpoint Payments. Nico est largement considéré comme un expert dans le traitement des paiements, la prévention de la fraude et la gestion des rétrofacturations avec plus d’une décennie dans le secteur.

Nico est un membre actif de la Merchant Acquirers Association, Subscription Trade… Voir le profil complet ›