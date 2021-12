L’iPhone est un appareil incroyable qui peut être utilisé pour tant de choses, mais il peut aussi être une source de frustration pour de nombreux utilisateurs. Quels que soient votre âge, vos antécédents ou vos compétences actuelles, ce didacticiel fournira une stratégie simple et efficace pour commencer à utiliser l’iPhone comme un pro ou aider quelqu’un d’autre à y arriver.

Cet article couvre les 20% de choses sur lesquelles se concentrer pour éliminer 80% des maux de tête technologiques auxquels sont confrontés les utilisateurs moyens d’iPhone.

Nous n’allons pas seulement regarder ce qu’il faut faire, mais nous allons commencer par comment penser – l’approche sous-jacente qui distingue les personnes qui sont « bonnes » avec la technologie de celles qui en sont souvent frustrées.

Comment utiliser l’iPhone comme un pro, ou apprendre à quelqu’un d’autre à

Qu’est-ce qu’un pro ? Au lieu de penser à maîtriser une technique ou un flux de travail spécifique, j’envisage de devenir un pro dans ce contexte en étant capable d’utiliser l’iPhone avec confiance et facilité pour les choses qui sont importantes pour vous.

Découvrez ce que pensent les gens férus de technologie

Cet organigramme de xkcd résume tout. Vous n’apprendrez ou ne mémoriserez jamais comment tout faire, la compétence la plus importante est d’apprendre à travailler sur des choses lorsque vous ne savez pas quoi faire (espérons-le de plus en plus efficacement avec le temps)

via xkcd Quel que soit votre niveau de compétence avec une certaine application, programme, appareil ou discipline, ce modèle mental sera inestimable pour votre croissance Ne dépensez aucune de votre énergie à vous inquiéter ou à être frustré par les choses que vous ne savez pas, juste se concentrer sur l’amélioration de l’utilisation de l’iPhone pour les choses qui sont importantes pour vous

N’oubliez pas que vous devez essayer vous-même pour devenir confiant avec l’iPhone. Pour les fois où quelqu’un d’autre vous aide, assurez-vous de lui demander de vous montrer/d’expliquer ce qu’il fait et pourquoi, afin de développer votre propre expérience et votre propre exposition.

Apprenez à éteindre, forcer le redémarrage de l’iPhone

Il est facile d’oublier d’éteindre votre iPhone et de le redémarrer si vous rencontrez des problèmes généraux tels que l’écran tactile qui ne répond pas et d’autres problèmes Suivez la vidéo ci-dessous pour savoir comment éteindre et redémarrer ainsi que forcer le redémarrage des iPhones modernes Et si vous avez une seule application qui est gelée, voici comment fermer et redémarrer une application.

Il est beaucoup plus rare d’avoir besoin d’une récupération ou d’un mode DFU, donc si vous n’êtes pas sûr de ceux-ci, contactez l’assistance Apple.

Apprenez à sauvegarder l’iPhone

Beaucoup de gens craignent d’appuyer simplement sur des boutons pour essayer de comprendre les choses – et si quelque chose était gâché ou supprimé ? Maîtriser le fonctionnement des sauvegardes sur iPhone supprimera la plupart de cette peur (et rappelez-vous que presque tout peut être réparé si vous appuyez sur le mauvais bouton) La configuration des sauvegardes iCloud pour iPhone signifie que votre appareil est automatiquement sauvegardé lorsqu’il est connecté à l’alimentation et au WiFi chaque nuit

Suivez notre didacticiel détaillé pour vous familiariser avec la sauvegarde de toutes vos informations (y compris les photos, les messages, etc.) au cas où vous perdriez ou endommageriez votre iPhone, ou dans les rares cas où votre iPhone meurt.

Apprenez à gérer les mots de passe sur iPhone

Les mots de passe sont une autre source majeure de frustration. Si vous maîtrisez la gestion de vos mots de passe, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance pour utiliser votre iPhone.

Consultez notre procédure pas à pas pour savoir comment utiliser le gestionnaire de mots de passe intégré et gratuit sur votre iPhone :

Et si vous souhaitez utiliser un gestionnaire de mots de passe tiers, 1Password est un excellent choix. Il offre des options personnelles, familiales et professionnelles, fonctionne sur iPhone, iPad, Mac, Android, Windows et Linux, comprend un stockage illimité de mots de passe, la possibilité de stocker des cartes de crédit et de débit, des informations d’identité et bien plus en toute sécurité.

iOS Rester à jour avec le système d’exploitation de votre iPhone (iOS) est important pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de votre téléphone, y compris la compatibilité avec toutes les applications que vous utilisez Vérifiez si vous êtes à jour en vous rendant sur le Application de paramètres

Choisir Général ensuite Mise à jour logicielle

Si une mise à jour est prête, assurez-vous que vous êtes connecté au WiFi pour la télécharger et l’installer Mises à jour pour les applications Apple et les applications tierces Pour rechercher des mises à jour individuelles pour les applications, accédez à App Store

Robinet ton icône dans le coin supérieur droit Balayez vers le bas pour voir les mises à jour disponibles, les mises à jour automatiques en attente et les mises à jour récemment installées

Vous pouvez également accéder à Paramètres > App Store > Téléchargements automatiques pour activer la fonctionnalité d’applications et/ou de mises à jour d’applications.

Prochaines étapes

Si vous vous concentrez sur la maîtrise des cinq aspects ci-dessus, vous êtes sur la bonne voie pour utiliser l’iPhone comme un pro. Cela signifie utiliser votre iPhone de plus en plus en toute confiance et lorsque vous rencontrez des choses que vous ne savez pas faire, vous avez une stratégie pour les apprendre soit avec une recherche sur le Web, quelqu’un d’autre ou ici sur ..

Vous pouvez consulter notre catalogue complet de didacticiels couvrant l’iPhone, l’iPad, le Mac, etc. .

