Comment utiliser l’outil Google pour supprimer les photos de mineurs du moteur de recherche

(CNN espagnol) – Google a introduit un outil permettant aux mineurs ou à leurs parents de supprimer les photos d’eux dans les résultats de recherche du navigateur.

La société a annoncé mercredi qu’elle déployait un outil permettant aux parents et aux enfants de moins de 18 ans de demander que les photos soient supprimées des résultats de recherche ou qu’elles n’apparaissent plus sous forme de vignettes dans une requête de recherche.

Alors que Google offrait auparavant aux gens des moyens de demander la suppression d’informations personnelles et de photos appartenant à des catégories telles que « non consensuelle explicite » ou « identification financière, médicale et nationale », il étend désormais cette possibilité aux images de mineurs de moins de 18 ans. .

« Nous savons que les enfants et les adolescents ont des défis uniques à relever en ligne, en particulier lorsqu’une photo d’eux est disponible de manière inattendue sur Internet », a déclaré la société dans le blog. « Nous pensons que ce changement aidera les jeunes à mieux contrôler leurs empreintes digitales et où leurs images peuvent être trouvées dans la recherche. »

Même si les images n’apparaissent pas dans les résultats de recherche, elles ne seront pas supprimées du site Web où elles apparaissent, a averti Google.

« Bien que nous puissions empêcher une image d’apparaître dans nos résultats de recherche, nous ne pouvons pas la supprimer des sites Web qui l’hébergent. Pour cette raison, nous vous recommandons de contacter le webmaster du site et de lui demander de supprimer le contenu. » Google a déclaré sur son site Internet.

Voici comment fonctionne l’outil pour supprimer les photos de mineurs

Qui peut postuler ?

Pour démarrer le processus de rétractation, la demande doit être faite par le mineur lui-même, un tuteur légal ou un représentant autorisé. « Les représentants autorisés devront expliquer comment ils ont le pouvoir d’agir en votre nom », explique Google.

Quel est le processus?

1. Vous devez lancer la pétition dans un formulaire en ligne Google.

2. Identifiez l’URL de l’image : dans le formulaire vous devez mettre l’URL qui héberge l’image, et non l’URL du site Web où elle apparaît. Pour identifier l’adresse internet qui héberge l’image, celle-ci doit commencer par https://images.app.goo.gl/ ou https://www.google.com/imgres?imgurl, selon Google.

Sur cette page, vous pouvez apprendre comment obtenir l’URL de l’image à partir d’un ordinateur, d’un appareil Android ou d’un iPhone ou d’un iPad.

3. Une « personne identifiable qui a actuellement moins de 18 ans » doit apparaître visiblement sur l’image. Google dit qu’ils suppriment également les images de leur moteur de recherche lorsque « la situation tragique se produit » qu’un mineur est décédé avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

Que se passe-t-il après avoir soumis le formulaire?

Une fois que vous aurez rempli le formulaire, Google vous enverra une confirmation automatique à votre adresse e-mail confirmant qu’ils ont reçu la demande.

S’il répond aux exigences mentionnées ci-dessus, Google collectera plus d’informations si nécessaire, et « dans certains cas », indique-t-il, ils pourraient vous demander plus d’informations en référence à la photo.

« Si la demande n’inclut pas les informations nécessaires pour que nous l’évaluions (par exemple, si les URL sont manquantes), nous partagerons des instructions spécifiques avec vous et vous demanderons de resoumettre la demande », indique Google sur son blog.

Après avoir étudié chaque cas, Google prendra une décision, et s’il détermine qu’il s’agit d’une image que vous pouvez supprimer, selon sa politique, la photo en question disparaîtra des résultats de recherche, et non du site Web qui l’héberge.

Si la demande ne répond pas aux exigences et est rejetée, Google vous informera des raisons.

« Si votre demande est rejetée et que vous disposez d’autres éléments pour étayer votre dossier, vous pouvez la soumettre à nouveau », a déclaré la société sur son blog.

– Avec des informations de Murphy Kelly de CNN Business.