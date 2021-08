Comment utiliser l’outil Strength of Schedule ⋆ .

À propos de la force de l’horaire

Le consensus général sur le football Fantasy semble être que la force du calendrier n’est pas prévisible d’une année à l’autre en raison de tout le roulement du personnel. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure une défense qui était bonne l’année dernière, en moyenne a tendance à être bonne l’année suivante. En général, une bonne défense devrait toujours diminuer vos projections en séries éliminatoires d’au moins 3%, et une mauvaise les augmente d’au moins 3% avec les projections de pré-saison. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais rappelez-vous que ces points sont amplifiés par le fait que les points éliminatoires valent bien plus que les points de la saison régulière. De plus, il existe des moyens d’améliorer nos ajustements SOS.

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

Séparations maison/route — Une équipe jouant à domicile marque généralement 3% de points de fantaisie en plus qu’elle ne le fait sur la route, les demi offensifs augmentent encore plus. Si votre joueur joue deux matchs à domicile au cours des semaines 15 et 16, cela pourrait suffire à vous placer au sommet du match de championnat.

Temps — Lorsque le temps commence à se refroidir, les équipes ont tendance à marquer moins et à passer moins. Si votre quart-arrière se rend à Soldier Field et à Lambeau pendant les semaines 15 et 16, sa production peut diminuer jusqu’à 10 %. Vous ne voulez pas de ces gars dans votre équipe pendant les semaines qui vous tiennent le plus à cœur. D’un autre côté, si un porteur de ballon fait ce même voyage, il pourrait en fait voir sa production augmenter jusqu’à 10% afin qu’il puisse être un vainqueur du championnat.

Dômes – Lorsque la plupart des équipes voient leurs points projetés diminuer dans les séries éliminatoires fantastiques, les équipes qui iront aux dômes verront leur production augmenter. Si vos joueurs visitent les Saints and Falcons, vous augmenterez vos chances de remporter le titre et nous pouvons 100% faire cette prévision avant de rédiger.

Si vous voulez gagner votre championnat au lieu d’échouer, vous devez prendre des risques calculés de la même manière que nous l’avons fait ces dernières années en gagnant des millions de dollars. Heureusement chez Awesemo, nous avons tous les outils pour vous aider à mettre en œuvre ces stratégies et à évaluer correctement les joueurs en fonction de leurs chances de remporter un championnat.

À propos de l’outil et comment l’utiliser

L’outil Strength of Schedule fait partie du kit de repêchage Awesemo Fantasy Football 2021. Il comporte un tableau triable qui vous permet de regarder chaque position individuellement et de trier par certaines périodes de l’année, y compris le temps traditionnel des séries éliminatoires (semaines 16, 17 et 18) ainsi que les séries éliminatoires dans leur ensemble. Si vous essayez de trouver une période spécifique pour un an – disons que vous voulez cibler des joueurs qui vont démarrer à chaud dans les semaines 1 à 4 afin que vous puissiez les échanger – cette option est également disponible !

Obtenez un dépôt instantané de 100 % jusqu’à 100 $

L’outil prend en compte un certain nombre de conditions et de statistiques, y compris les totaux de points Vegas pour chaque match, la défense de l’équipe contre une position spécifique, les problèmes de météo/dôme, et bien plus encore. Il a été conçu par nos data scientists de fantasy football chez Awesemo.

La stratégie derrière les séries éliminatoires Force du calendrier

Le légendaire Ricky Bobby l’a dit le mieux, si vous n’êtes pas le premier, vous êtes le dernier. Et cela s’applique au football Fantasy – si vous ne gagnez pas votre championnat, personne ne s’en souviendra ou ne s’en souciera. Personne ne célèbre sa deuxième équipe de fantasy football. La plupart des gens y pensent lorsqu’ils s’imaginent remporter le titre de champion, mais l’oublient rapidement le jour du repêchage et suivent à la place les mêmes stratégies que tout le monde.

La meilleure façon d’adopter cet état d’esprit est de se concentrer sur la victoire en séries éliminatoires. Le football Fantasy est un jeu complexe, donc en vous concentrant sur les séries éliminatoires, vous pouvez grandement simplifier les choses. De plus, il existe une tonne de contenu dans l’industrie qui vous aidera à bien faire pour la saison. Le problème est que puisque tout le monde a cette information, il est plus difficile d’obtenir un avantage. En fait, l’utilisation de ces informations rend souvent plus difficile la victoire. Vous ne cherchez pas seulement une bonne équipe, ce que cela peut vous aider à obtenir. Vous recherchez une équipe aberrante, et si vous suivez le consensus général, il est difficile de construire une équipe aberrante.

De plus, beaucoup de ces informations ne sont pas vraiment précieuses. Sur la base des données historiques, nous faisons généralement les séries éliminatoires à environ 95%, même sans dépenser beaucoup de ressources pour le faire. Vous pouvez traverser la saison régulière en repêchant bien, en étant actif au ballottage, en prenant de bonnes décisions de départ/assis et en faisant un échange au bon moment. Alors pourquoi dépenser des ressources précieuses comme des choix de repêchage sur des joueurs pour vous aider à faire les séries éliminatoires alors que vous pouvez à la place dépenser ces ressources sur des joueurs qui vous aideront dans les séries éliminatoires.

Pour en savoir plus sur l’article de Steve Buzzard, cliquez ICI.