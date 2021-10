Comment utiliser Maps avec Siri

C’est un phénomène courant qui se produit presque tous les jours pour nous – nous avons besoin d’indications pour nous rendre quelque part, que ce soit un nouveau restaurant ou un nouveau magasin ou même simplement le chemin du retour d’une région inconnue. Ou peut-être est-il plus facile de se promener ou de prendre les transports en commun quelque part, mais vous aurez tout de même besoin d’un itinéraire pour cela aussi.

Heureusement, Siri peut être très utile pour nous aider à nous rendre là où nous devons aller, ce qui en fait l’une des meilleures fonctionnalités iPhone vers lesquelles se tourner. Voici toutes les façons dont vous pouvez utiliser Maps avec Siri !

Comment demander à Siri de trouver des emplacements

Vous pouvez activer Siri de deux manières : en maintenant le Bouton d’accueil ou bouton Haut/Côté sur votre appareil. Siri réagit en fait un peu différemment selon la façon dont vous interagissez avec lui.

Comment trouver un POI à proximité en activant Siri avec le bouton Accueil ou Haut/Côté

Appuyez et maintenez le Bouton d’accueil ou latéral sur votre iPhone ou dites « Salut Siri ». Dites à Siri ce que vous recherchez, comme suit : « Où est un bon endroit pour acheter des dim sum ici ? » « Qu’est-ce qu’un bon endroit pour les sushis ? » « Où puis-je trouver un bon steak ? » « Où se trouve mon Apple Store le plus proche ? » Siri présentera une liste de résultats en fonction de votre requête.

Faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous voulez, puis robinet sur votre choix.

Source : iMore Vous verrez plus de détails sur votre choix, y compris l’adresse et la carte, les coordonnées, les horaires, les photos et les avis. Appuyez sur le instructions (cela peut afficher le temps de conduite estimé) pour lancer Cartes et obtenir votre itinéraire.

Appuyez sur le Aller bouton pour obtenir des instructions détaillées.

Comment trouver un POI à proximité en activant Siri avec « Hey Siri »

Avec cette méthode, Siri est plus bavard et vous donne plus d’informations.

Activez Siri en disant « Salut Siri ». Dites à Siri ce que vous recherchez : « Où puis-je acheter des produits d’épicerie ? » « Qu’est-ce qu’un bon restaurant indien à proximité ? » « Que recommandez-vous pour le café filtre ? » « Où puis-je aller pour expédier un colis ? » Siri présentera une liste de résultats, avec laquelle vous pouvez appuyer pour interagir comme ci-dessus, et décrira également l’emplacement le mieux noté pour tout ce que vous avez demandé à voix haute, puis vous demandera si c’est celui que vous voulez. Dire Oui si c’est ce que vous vouliez et elle vous demandera ce que vous voulez faire ensuite, comme l’appeler ou obtenir un itinéraire. Dire Non si vous voulez autre chose, et Siri vous donnera le meilleur emplacement suivant. Répétez le processus jusqu’à ce que vous obteniez quelque chose que vous voulez.

Encore une fois, vous pouvez dire Oui à l’option que vous souhaitez que Siri vous propose, puis dites-lui d’obtenir un itinéraire.

Comment utiliser Siri pour rentrer chez vous

Si vous vous trouvez dans une nouvelle zone que vous ne connaissez pas, vous voudrez alors afficher quelques indications pour rentrer chez vous en toute sécurité. Siri et Maps peuvent vous aider avec cela sans accroc, mais vous devrez vous assurer que Siri sait qui vous êtes et où vous habitez.

Assurez-vous que Siri sait qui vous êtes

Ouvrez le Paramètres app sur votre iPhone ou iPad.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Siri et recherche.

Source : iMore Appuyez sur Mon information.

Sélectionnez votre carte de visite.

Une fois votre carte sélectionnée, Siri saura qui vous êtes, ainsi que toutes les informations qui y sont associées, telles que les adresses (domicile et travail), les anniversaires, les relations, etc.

Obtenez l’itinéraire pour rentrer chez vous avec Siri

Appuyez et maintenez votre Bouton Accueil ou Haut/Côté, ou dire « Salut Siri » pour activer Siri. Dites-lui que vous voulez rentrer à la maison. Je dis généralement « Ramenez-moi à la maison », mais vous pouvez également essayer des choses comme « Comment puis-je rentrer à la maison ? » ou « Je veux rentrer à la maison. » Siri affichera les directions pour que vous rentriez chez vous, et vous pouvez simplement appuyer sur le vert Aller bouton une fois qu’il apparaît pour ouvrir Maps et obtenir des instructions détaillées.

Ou vous pouvez attendre et Siri lancera automatiquement des instructions détaillées dans Maps pour vous.

C’est génial lorsque vous êtes trop occupé à conduire pour toucher les boutons de votre écran.

Comment demander à Siri des itinéraires de transport en commun et à pied

Comment obtenir des itinéraires en transports en commun avec Siri

Pour ceux d’entre vous qui vivent dans un endroit qui prend en charge les itinéraires de transport en commun dans Maps, vous pouvez simplement demander à Siri de vous aider à déterminer l’itinéraire que vous devez emprunter et à quel moment vous devriez être à votre premier arrêt.

Appuyez et maintenez votre Bouton Accueil ou Haut/Côté, ou dire « Salut Siri » pour activer Siri. Dites « Montrez-moi les itinéraires en transports en commun vers [location]. » S’il y a plus d’un emplacement, Siri vous demandera lequel vous voulez, en allant du plus proche au plus éloigné. Siri lance le Plans app avec les directions de transport vers la destination choisie. Vous pouvez faire défiler vers le haut pour afficher plusieurs itinéraires, si disponibles.

Appuyez sur le vert Aller pour commencer la navigation vocale pour les directions de transport en commun.

Comment obtenir un itinéraire à pied avec Siri

Envie de faire une belle promenade ? Siri peut également vous guider sur le bon itinéraire à pied pour vous rendre à votre destination.

Appuyez et maintenez votre Bouton d’accueil ou latéral, ou dire « Salut Siri » pour activer Siri. Dites « Obtenez-moi un itinéraire à pied pour [location]. » Encore une fois, s’il y a plusieurs emplacements, Siri vous demandera lequel. Siri lance le Plans app avec des indications à pied vers votre destination.

Appuyez sur le vert Aller bouton pour commencer les directions de marche pas à pas.

Comment demander à Siri de vous montrer les fonctionnalités Flyover

Apple Maps est intégré à chaque iPhone et contient des cartes 3D ultra-détaillées. Avec ces cartes 3D, vous pouvez faire de belles visites d’ensemble de certaines destinations qui prennent en charge Flyover, c’est donc comme obtenir un aperçu avant d’être réellement à destination. Cela ne fonctionne pas partout, mais il est généralement disponible pour les grandes villes et les monuments, et Siri peut certainement vous aider.

Appuyez et maintenez votre Bouton Accueil ou Haut/Côté, ou dire « Salut Siri » pour activer Siri. Dites à Siri de vous montrer une carte d’un point de repère, d’une ville ou d’une zone. « Montrez-moi un plan de la Tour Eiffel à Paris, en France », par exemple.

Appuyez sur le résultat.

Source : iMore Faites défiler vers le haut et appuyez sur le carte pour qu’il lance l’application Maps. Si l’emplacement que vous avez choisi prend en charge Flyover, le Bouton de survol apparaît.

Appuyez sur le Bouton de survol pour commencer la « visite ».

Source : iMore Vous pouvez effectuer un panoramique et un zoom autour de la zone sur la carte à explorer, ou même utiliser le gyroscope de votre appareil pour vous déplacer sur la carte. Appuyez sur le Bouton pause pour mettre en pause la vue de survol automatique de la visite. Appuyez sur le Bouton X pour quitter Flyover.