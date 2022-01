En juin 2020, Google a lancé une fonctionnalité que les utilisateurs d’Android attendaient avec impatience depuis des années – sa réponse à AirDrop d’Apple. Il se présentait sous la forme de quelque chose appelé « Partage à proximité », vous permettant de partager facilement des liens avec d’autres utilisateurs Android via un processus simplifié et simple. Nearby Share est désormais disponible sur tous les téléphones Android, et si vous ne savez pas trop comment l’utiliser, nous vous expliquerons tous ses tenants et aboutissants. Commençons!

Comment utiliser Nearby Share sur votre téléphone Android

Pour commencer, nous allons voir comment vous lancez le partage à proximité sur votre téléphone pour partager quelque chose avec un contact. C’est aussi simple que de partager quelque chose via n’importe quelle autre application sur votre téléphone, l’ensemble du processus se déroulant comme suit :

Appuyez sur le icône de partage sur quelque chose que vous souhaitez partager (il ressemble à trois cercles avec des lignes les reliant).

Balayez vers le haut dans le menu de partage Android.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton Partage à proximité icône. Robinet Allumer pour activer le partage à proximité.

Partage à proximité recherchera un contact avec qui partager votre lien.

Source : Android Central Tous les téléphones disponibles apparaîtront sur votre téléphone (dans cet exemple, il s’agit du téléphone de Joe).

Appuyez sur le téléphone avec lequel vous souhaitez partager.

Source : Android Central

Vous pouvez utiliser Nearby Share pour partager des liens, des fichiers et d’autres éléments sur votre téléphone, alors n’hésitez pas à jouer avec et à l’utiliser pour partager toutes sortes de choses. Vous pouvez même utiliser Nearby Share pour partager des éléments des meilleurs téléphones Android vers les meilleurs Chromebooks.

Comment accepter un partage à proximité sur votre téléphone Android

C’est ainsi que vous partagez quelque chose avec quelqu’un d’autre, mais à quoi ressemble l’ensemble du processus vu de l’autre angle ? Si vous recevez un fichier via Nearby Share, voici ce que vous verrez.

Appuyez sur le partage à proximité pop-up de notification.

Robinet Allumer.

Source : Android Central Votre téléphone recherchera ce qui est partagé avec vous.

Robinet J’accepte accepter le partage.

Source : Android Central

Une fois de plus, nous avons droit à une interface utilisateur très claire et simple, ce qui rend le partage à proximité merveilleusement facile à utiliser.

Comment envoyer des applications via Nearby Share sur votre téléphone Android

Une fonctionnalité récemment ajoutée à Nearby Share est la possibilité d’envoyer des applications de Google Play à d’autres utilisateurs Android (à proximité).

Ouvrez le jeu de Google app du téléphone à partir duquel vous souhaitez partager. Tapez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Appuyez sur Gérer les applications et l’appareil.

Appuyez sur Envoyer à côté de la Partager des applications option.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Depuis le téléphone du récepteur, suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais appuyez sur Recevoir.

Depuis le téléphone de l’expéditeur, sélectionnez les applications que vous souhaitez envoyer, et appuyez sur la flèche d’envoi verte dans le coin supérieur droit.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Depuis le téléphone de l’expéditeur, sélectionner le récepteur vous souhaitez envoyer des applications.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Le récepteur doit alors confirmer le code d’appairage.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Le récepteur sera sélectionnez la ou les applications à installer.

Désormais, les applications seront rapidement livrées de l’expéditeur au destinataire. Et le meilleur de tous, vous n’avez pas besoin d’être sur le même réseau Wi-Fi ou cellulaire pour partager des applications – tout fonctionne via Bluetooth !

Comment personnaliser Nearby Share sur votre téléphone Android

Maintenant que vous savez comment utiliser le partage à proximité, il est temps de commencer à personnaliser la fonctionnalité afin qu’elle fonctionne exactement comme vous le souhaitez. Il y a quelques choses différentes que vous pouvez modifier, et elles valent toutes la peine de jouer avec.

Ouvrez le Application de paramètres sur votre téléphone. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Google. Robinet Connexions de l’appareil.

Robinet Partage à proximité.

Source : Android Central Tap votre nom pour changer le compte Google à partir duquel vous partagez.

Robinet Nom de l’appareil pour changer le nom de votre appareil lorsque vous partagez quelque chose.

Source : Android Central Tap Visibilité de l’appareil pour changer avec qui vous pouvez partager.

Robinet L’utilisation de données pour choisir si vous souhaitez utiliser les données, le Wi-Fi ou partager hors ligne.

Source : Android Central

Ces deux derniers paramètres sont peut-être les plus importants, car ils ont un impact considérable sur la façon dont vous pouvez utiliser le partage à proximité. Si vous partagez un fichier sensible que vous ne voulez pas mettre accidentellement entre les mains de la mauvaise personne, vous pouvez limiter le partage à proximité pour qu’il fonctionne uniquement avec certains contacts de votre choix. De plus, si vous ne voulez pas que d’autres utilisateurs d’Android puissent vous envoyer des choses, vous pouvez masquer complètement votre téléphone du service.

La page d’utilisation des données est également assez intéressante, notamment l’option qui permet de partager exclusivement des fichiers sans connexion internet. Cela ralentira le processus (en particulier pour les fichiers plus volumineux), mais c’est une bonne option à avoir si vous essayez de surveiller votre utilisation des données.

