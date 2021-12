Comment utiliser Quick Note sur iPad

L’une des nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 15 est Quick Note. Avec cela, vous pouvez appeler un simple bloc-notes à tout moment sur votre meilleur iPad et noter rapidement toutes les informations inestimables, enregistrer des liens et même ajouter du texte et des images à partir de Safari.

Mais comment utiliser Quick Note ? Ne vous inquiétez pas, c’est plus facile que vous ne le pensez, et bien qu’il soit utile d’avoir un crayon Apple ou un stylet alternatif, vous pouvez aussi simplement utiliser votre doigt !

Comment faire apparaître Quick Note sur iPadOS 15

N’oubliez pas que Quick Note ne peut être invoqué qu’à tout moment et dans n’importe quelle application, avec un Apple Pencil de première génération, un Apple Pencil de deuxième génération ou une alternative Apple Pencil comme le ZAGG Pro Stylus. Il peut également fonctionner avec votre doigt si vous n’avez pas de stylet.

En utilisant votre Apple Pencil, stylet ou doigt, glisser vers l’intérieur dans le coin inférieur droit de l’écran de votre iPad. Vous verrez une petite boîte grise commencer à apparaître – assurez-vous qu’elle est complètement déployée et opaque avant de lâcher la pointe.

Source : iMore Once Note rapide est développé, vous pouvez écrire ou dessiner dans la zone avec votre stylet ou votre doigt ou passer au clavier pour taper. Vous pouvez changer votre outil de dessin avec le bouton dans le coin inférieur droit, comme vous le feriez dans une note ordinaire.

Lorsque vous avez terminé avec votre note rapide, appuyez sur Fait pour l’enregistrer, ou vous pouvez simplement essuyez-le — il enregistre automatiquement.

Source : iMore

Comment afficher Quick Note avec un clavier externe

Si vous utilisez un clavier Bluetooth externe ou quelque chose comme le Magic Keyboard pour iPad, vous pouvez afficher Quick Note sans même avoir besoin de toucher l’écran.

N’importe où sur votre iPad, appuyez sur le clé de globe et Q sur votre clavier externe.

Une note rapide apparaîtra dans le coin inférieur droit comme si vous utilisiez un crayon ou un stylet Apple. Et encore une fois, si vous n’avez pas de stylet avec vous, votre doigt fonctionne tout aussi bien.

Comment enregistrer rapidement des liens, du texte et des images dans Safari avec Quick Note

L’un des aspects les plus intéressants de Quick Note est qu’il utilise l’intelligence pour détecter lorsque vous l’utilisez dans Safari. Cela vous permet d’enregistrer rapidement des liens vers votre note rapide et vous pouvez même surligner du texte et des images dans Safari pour les ajouter à votre note.

Faire monter Note rapide en utilisant les méthodes ci-dessus. Lancer Safari sur votre iPad. Lorsque vous êtes sur une page Web, dans le Note rapide, robinet Ajouter un lien pour enregistrer le lien de la page actuelle dans votre note. Si vous souhaitez ajouter du texte ou des images à la note, utilisez votre stylet ou votre doigt pour surligner ce que vous voulez sur la page Web. Sur le menu contextuel qui apparaît, appuyez sur Ajouter à la note rapide. Faire cela ajoute le lien automatiquement.

Robinet Fait sur Quick Note pour l’enregistrer.

Source : iMore

Comment afficher vos notes rapides enregistrées

Les notes rapides sont enregistrées séparément dans leur propre dossier dans votre application Notes. Voici comment les visualiser.

Lancer Remarques sur votre iPad.

Robinet Notes rapides dans le Liste des dossiers.

Source : iMore

Facultativement, pendant que vous êtes dans le Note rapide case, vous pouvez appuyer sur le Notes rapides (il ressemble à quatre carrés) pour accéder immédiatement à toutes vos notes rapides enregistrées. Vous pouvez également balayer vers la gauche et la droite pour passer d’une note rapide à l’autre dans la zone Note rapide.

Source : iMore

C’est ça! À partir de là, vous pouvez déplacer les notes comme bon vous semble, les modifier, les supprimer et à peu près tout ce que vous devez faire avec une note ordinaire que vous avez créée.

Vous pouvez également utiliser Quick Note avec Safari dans macOS 12 Monterey. Cependant, si vous vous posez des questions sur iOS 15, vous ne pourrez modifier que les notes rapides existantes – vous ne pourrez pas en ajouter de nouvelles avec votre iPhone.

Prendre note

Comme vous pouvez le voir, lorsqu’il s’agit d’utiliser Quick Note sur iPad, c’est simple et rapide ! Prendre des notes n’a jamais été aussi simple sur votre iPad préféré.