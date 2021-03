Comment utiliser Razer Kishi avec Xbox Game Pass pour Android

Parmi tous les meilleurs contrôleurs de jeu pour Xbox Game Pass pour Android, le Razer Kishi se trouve en haut de la liste. Le Kishi peut convertir presque tous les téléphones Android modernes en une console portable, vous offrant des commandes confortables sans avoir à utiliser un clip ou un support pour téléphone. Nous vous expliquerons comment utiliser le Razer Kishi avec Game Pass pour Android et si votre téléphone est compatible.

Pourquoi utiliser Razer Kishi pour Xbox Game Pass pour Android?

Il existe deux versions du Razer Kishi: une version Android générique compatible avec la plupart des meilleures applications Android de streaming de jeux et une version de marque Xbox réalisée en partenariat avec Microsoft. Les deux sont entièrement compatibles avec Xbox Game Pass et sont fonctionnellement très similaires, mais la version Xbox a les boutons Afficher, Menu et Nexus visibles sur une manette sans fil Xbox, tandis que la version Android a les boutons Accueil, Avant et Arrière.

Quelle que soit la version que vous achetez, le Razer Kishi fonctionne uniquement avec Game Pass. Ses boutons sont mappés pour fonctionner de la même manière qu’un contrôleur Xbox, où d’autres contrôleurs tiers nécessiteront un remappage ou des pilotes téléchargés.

Tout aussi important, comme le Kishi est câblé directement à votre téléphone via USB-C, il a une latence extrêmement faible par rapport à un contrôleur Bluetooth ou sans fil standard. Dès que vous appuyez sur un bouton, vous verrez immédiatement l’effet à l’écran, ce qui pourrait vous donner un avantage concurrentiel pour les jeux multijoueurs.

Les personnes qui aiment jouer à Switch tout en étant couchées verront l’attrait immédiat de Razer Kishi pour Game Pass. Vous pouvez tenir confortablement votre téléphone comme une console portable, quelle que soit la distance qui convient à vos yeux, alors qu’avec un clip de téléphone, il fait saillie sur votre visage et pourrait très bien tomber sur votre visage s’il n’est pas correctement fixé.

Si tout cela ne vous a pas convaincu, il y a un autre avantage à considérer: si vous achetez la variante Xbox de Razer Kishi de Microsoft, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 14 jours pour Game Pass Ultimate – en supposant que vous ne l’êtes pas déjà. signé.

Comment utiliser Razer Kishi avec Xbox Game Pass pour Android

Le Razer Kishi s’ouvre et insère votre téléphone à l’intérieur, se connectant à son port USB-C. Donc, avant d’acheter votre Razer Kishi, assurez-vous que votre téléphone est compatible avec Razer Kishi. Ce lien répertorie tous les téléphones dont la compatibilité est confirmée, y compris la plupart des téléphones Galaxy, OnePlus et Pixel. Vous pouvez également installer techniquement des iPhones à l’intérieur du Razer Kishi, mais vous devrez spécifiquement acheter la variante iPhone avec une prise Lightning.

Nous nous concentrons ici sur Android, car seuls les téléphones Android ont une application Xbox Game Pass dédiée (les iPhones doivent utiliser une application Web). Votre téléphone devra fonctionner Android version 6.0 ou plus, avec Bluetooth version 4.0+ activé. Vous aurez également besoin d’une connexion Internet haut débit cohérente ou d’un plan de données mobiles illimité. Microsoft suggère Wi-Fi 5 GHz avec au moins 10 Mbps vitesses.

Une fois que vous avez confirmé que votre téléphone et votre réseau suffiront, et que vous avez acheté votre Razer Kishi, l’utiliser est aussi simple que de brancher votre téléphone. Razer a conçu sa manette pour être compatible avec Xbox Game Pass sans avoir besoin de pilotes ou d’application.

Tirer le Razer Kishi ouvert. Faites glisser votre smartphone Port USB-C sur la Connecteur USB-C sur le Kishi. Retirez le moitié gauche du Kishi pour que votre téléphone puisse s’y insérer. UNE indicateur de lumière bleue devrait s’allumer si vous avez correctement inséré votre téléphone. Ouvrez le Application Xbox Game Pass. L’application devrait détecter automatiquement le Kishi connecté. Choisissez un jeu à diffuser sur votre téléphone et commencez à jouer!

Kishi tue la concurrence

Le Razer Kishi est compatible avec la plupart des meilleurs téléphones de jeu, ainsi qu’avec d’autres services de streaming de jeux tels que Stadia et GeForce Now. Il fonctionne entièrement sur la batterie de votre téléphone, vous n’avez donc pas à vous soucier de le garder chargé, et lorsqu’il est replié, il est facile à ranger ou à transporter sur la route. Vous pouvez même charger votre téléphone lorsqu’il est branché sur le Kishi en utilisant le chargement direct. Pour le Game Pass en déplacement, le Kishi est une option confortable et pratique.

