Comment utiliser SharePlay avec FaceTime sur iPhone et iPad

Dans iOS 15.1 et iPadOS 15.1, Apple ajoute une toute nouvelle fonctionnalité à FaceTime. SharePlay, comme son nom l’indique, vous permet de partager du contenu vidéo et audio avec ceux sur le même chat. Apple appelle cela “une toute nouvelle façon de vivre des expériences avec sa famille et ses amis, quelle que soit la distance”.

SharePlay, qui devait être lancé avec la première version d’iOS 15, a été légèrement retardé et arrivera avec la mise à jour iOS 15.1, désormais attendue avant la fin de 2021. Lorsqu’il sera lancé, il sera disponible sur les meilleurs iPhones et iPads.

Voici un premier aperçu de la fonctionnalité et de son fonctionnement sur vos appareils mobiles.

Apple propose occasionnellement des mises à jour d’iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS sous forme d’aperçus de développeurs fermés ou de versions bêta publiques. Bien que les versions bêta contiennent de nouvelles fonctionnalités, elles contiennent également des bogues de pré-version qui peuvent empêcher l’utilisation normale de votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou Mac, et ne sont pas destinées à une utilisation quotidienne sur un appareil principal. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement de rester à l’écart des aperçus des développeurs, sauf si vous en avez besoin pour le développement de logiciels, et d’utiliser les versions bêta publiques avec prudence. Si vous dépendez de vos appareils, attendez la version finale.

Comment regarder avec SharePlay

Avec SharePlay, les utilisateurs de FaceTime pourront regarder ensemble leurs émissions et émissions de télévision préférées via des applications prises en charge. Pour commencer, vous devez soit démarrer une session FaceTime, soit être invité à une session. De là:

Allez dans le application vidéo prise en charge comme Apple TV. Sélectionner SharePlay dans le menu contextuel.

Commencez à lire votre contenu. Une fois que vous l’aurez fait, FaceTime deviendra actif et les participants qui s’abonnent également au service vidéo pris en charge auront accès au contenu sélectionné.

Source : iMore Tap Finir pour terminer la lecture de la vidéo. Vous avez le choix de terminer la vidéo pour vous-même ou pour tout le monde. Si vous sélectionnez ce dernier, tous les autres participants au chat continueront d’avoir accès à la vidéo.

Comment écouter avec SharePlay

Avec la musique, SharePlay fonctionne de la même manière. Encore une fois, vous devez avoir déjà démarré une session FaceTime ou y avoir été invité. Prochain:

Allez dans le application prise en charge comme Apple Music. Sélectionner SharePlay dans le menu contextuel.

Commencer à lire votre contenu. Une fois que vous l’aurez fait, FaceTime deviendra actif et les participants également abonnés au service de musique pris en charge auront accès au contenu sélectionné.

Source : iMore Tap Finir pour finir de jouer la musique. Vous avez le choix de terminer la vidéo pour vous-même ou pour tout le monde. Si vous sélectionnez ce dernier, tous les autres participants au chat continueront d’avoir accès à la musique.

Comment partager votre écran avec SharePlay

Vous pouvez également utiliser SharePlay pour partager vos écrans lors d’une session de chat FaceTime.

Appuyez sur le Bouton Partager dans FaceTime. Déplacez-vous dans votre appareil. Ceux de votre session de chat FaceTime verront ce que vous faites.

Robinet Finir pour finir de partager votre écran.

Source : iMore

Des questions?

N’oubliez pas que SharePlay reste en version bêta, donc les choses peuvent changer avant qu’iOS/iPadOS 15.1 ne soit rendu public. Quoi qu’il en soit, si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

