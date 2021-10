SharePlay est l’une des fonctionnalités les plus attendues qui a été un peu repoussée depuis le lancement initial d’iOS 15. Maintenant qu’il est officiellement arrivé avec iOS 15.1, voici un aperçu pratique de l’utilisation de SharePlay sur iPhone et iPad pour partager de la musique, des vidéos et tout votre écran.

En dehors des applications d’Apple comme Musique et TV, le support officiel de SharePlay dépendra de tiers pour développer l’intégration. Mais la bonne nouvelle est que même si une application/un contenu que vous souhaitez partager n’est pas pris en charge, vous pouvez partager l’intégralité de votre écran avec d’autres, ce qui devrait bien servir de solution de contournement dans la plupart des cas.

Voyons maintenant les différentes manières d’utiliser SharePlay sur iPhone et iPad.

Comment utiliser SharePlay sur iPhone et iPad

Assurez-vous d’avoir mis à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.1 (SharePlay arrivera plus tard cet automne sur macOS Monterey) Démarrez un appel FaceTime (ils doivent également exécuter iOS 15.1) Une fois connecté, vous pouvez accéder à l’application Apple Music ou TV Lorsque vous écoutez de la musique ou une vidéo, elle sera automatiquement partagée avec SharePlay Mais l’autre personne devra accepter la demande de SharePlay/partage d’écran Après avoir lancé un appel FaceTime, vous pouvez également appuyer sur l’icône « rectangle + personne » pour partager tout votre écran y compris des applications et du contenu tiers Pour mettre fin à SharePlay ou au partage d’écran, appuyez sur l’icône en haut à gauche de votre iPhone, appuyez sur l’icône SharePlay, puis sur Terminer SharePlay/Partage d’écran

Partage d’écran avec SharePlay

Voici à quoi ressemble le processus pour utiliser SharePlay sur iPhone avec partage d’écran :

Après avoir lancé SharePlay via le partage d’écran ou la lecture de contenu musical/vidéo, l’autre personne devra choisir de se joindre, elle doit rechercher le bouton « Ouvrir » :

Après avoir commencé à partager l’écran, vous pouvez appuyer sur l’icône violette dans le coin supérieur gauche pour récupérer vos commandes FaceTime.

Vous pouvez partager de la musique et des vidéos avec les applications Musique et TV d’Apple ou avec le partage d’écran dans l’application Photos ou toute autre application. Le support officiel sera disponible application par application pour les services tiers tels que Disney +, HBO Max, etc.

Mais gardez à l’esprit que la personne avec qui vous partagez devra avoir un abonnement à ces services tiers pour que cela fonctionne.

Cependant, si vous souhaitez partager des éléments tels que des vidéos YouTube ou d’autres applications, la plupart fonctionneront avec l’option de partage d’écran SharePlay.

Directement vers ShareLire de la musique et des vidéos

Si vous démarrez un appel FaceTime et accédez directement au média que vous souhaitez partager (avec des applications prenant en charge SharePlay), voici à quoi cela ressemble. Avec ce processus, vous n’avez pas besoin de commencer le partage d’écran en premier.

Vous pouvez faire glisser la vidéo de la personne avec qui vous partagez hors du cadre pour la masquer, appuyez sur la flèche pour la ramener.

Comment mettre fin à SharePlay sur iPhone et iPad

Pour mettre fin à SharePlay, revenez à l’application FaceTime (raccourci avec l’icône verte ou violette dans le coin supérieur gauche), puis appuyez sur Terminer SharePlay.

Vous pouvez également mettre fin à l’intégralité de l’appel FaceTime pour mettre fin à la session SharePlay.

