Comment utiliser Snap Layouts dans Windows 11 pour tirer le meilleur parti du bureau | La technologie

Avec Windows, vous pouvez toujours organiser les applications, les fichiers et les navigateurs que nous avons ouverts sur l’écran sans problème et en profitant de tout l’espace que nous voulons. Le réglage de Windows 10 se fait grâce aux raccourcis clavier et à l’option Snap Assist. Eh bien, cette fonctionnalité d’aide visuelle dans Windows 11 s’appelle Snap Layouts, et elle est maintenant beaucoup plus puissante.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est que Windows nous a permis réorganiser rapidement et facilement ce que nous voyions à l’écran, c’est-à-dire les différentes fenêtres avec lesquelles nous interagissions.

Il s’agit d’une capacité du système d’exploitation Microsoft qui est présente depuis longtemps et qui a été améliorée dans toutes ses versions, jusqu’à Windows 11, où la plus grande mise à jour jamais réalisée à cet égard a été effectuée.

Toutes ces améliorations dans la réorganisation et d’autres situations de Windows 11 s’appelle Mises en page instantanées et maintenant nous allons voir de quoi il est capable.

Comment utiliser les mises en page Snap :

Dispositions Snap de Windows 11

Disons que Windows 11 Snap Layouts est une série de modèles prédéfinis qui se chargent d’organiser les fenêtres de l’application à l’écran en fonction du choix de chacun.

Il s’agit d’une fonction qui apparaît lorsque vous survolez le bouton de réduction dans Windows 11, ayant 6 gars en ce moment à notre disposition:

50:50 qui sont deux fenêtres de même taille. 80:20 une partie est plus grande que l’autre. Concevoir égal à trois colonnes Tant que l’écran prend en charge la HD 1080p (1 920 × 1 080 pixels) 50:25:25 ce sera trois fenêtres une plus grande. 25 : 25 : 25 : 25 toutes les fenêtres égales et 4 possibilités ensemble Disposition inégale trois colonnes

C’est comme ça que ça s’adapte

Le chemin de ajuster les fenêtres Dans Windows 11, c’est différent de Windows 10, mais c’est aussi plus simple et surtout plus rapide, puisqu’il suffit de sélectionner ce que l’on veut et c’est tout.

Vous n’avez pas besoin de les ajuster à la main ou de les faire glisser comme cela s’est produit dans Windows 10, tout est beaucoup plus intuitif.

Tout ce dont nous avons besoin est de déplacer le pointeur vers bouton maximiser de n’importe quel navigateur, application ou explorateur de fichiers, afin que l’option soit activée automatiquement et que nous puissions sélectionner le design dont nous avons besoin.

Si vous regardez la photo juste au dessus de ce paragraphe, l’option choisie est 50:25:25 ou ce qui est le même, la première chose que nous ouvrons va être placée à gauche du grande image et occupé que 50%.

Les deux fenêtres restantes sortiront vers la droite et occuperont la moitié de cet espace entre elles.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Cette intégration sera parfaite, quelque chose qui serait presque impossible à obtenir dans Windows 10, car dans la version 10 du système d’exploitation, cela devra être fait à la main.

Pour gérer le menu Snap Layouts dans Windows 11, nous devons procéder comme suit :

Nous allons Réglage Windows 11. Maintenant que nous sommes dans Système par défaut, il est temps de chercher Multitâche dans les bonnes options. Après cela, nous verrons que la première option qui sort est Fenêtres d’ancrage. Eh bien, nous devons cliquer sur la flèche qui se trouve à l’extrême droite pour que toutes les options dont nous disposons apparaissent.

Parmi ces paramètres, nous avons la possibilité que le système Snap Layouts soit activé ou non, car si nous regardons la deuxième option, il est indiqué Afficher les dispositions d’ancrage lors du survol du bouton d’agrandissement d’une fenêtre.

Cela signifie que si nous désactivons cette option, ce système ne fonctionnera dans aucune fenêtre de Windows 11, nous avons donc déjà vu comment il peut être annulé au cas où vous ne voudriez pas qu’il se ferme.

Comment utiliser les mises en page Snap dans Windows 11

La vérité est que les utiliser est quelque chose de très simple et beaucoup plus facile que vous ne pouvez l’imaginer.

Comme l’outil est intégré à Windows, il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit, comme vous l’avez déjà vu, et nous n’avons rien à faire pendant que l’option est active.

Les options varient en fonction de la taille de l’écran, bien que dans tous les cas, cet outil soit le même pour tout le monde.

Si nous utilisons le navigateur, nous l’ouvrons sur le Web que nous voulons. Après cela on survole Maximiser et nous verrons comment les options s’ouvrent à nous, pouvant sélectionner celle que nous voulons. Cette fenêtre de navigateur a été déplacée à la position que nous avons assignée. Seulement maintenant nous prenons les autres fenêtres indépendamment et nous les mettons dans les endroits qui ne sont pas occupés. C’est aussi simple d’utiliser ce nouveau système Windows 11 avec lequel nous pouvons placer tout ce que nous voyons de manière très visuelle et tout très pratique.

Windows 11 Snap Designs ou PowerToys FancyZones ?

Nous prônons toujours tout ce qui est natif, c’est-à-dire que ce qui est intégré au système, ce sera déjà bien mieux composé qu’une application qui est externe.

Ce qui se passe, c’est que FancyZones, étant un outil Microsoft, open source et qui prend plus de temps, présente certains avantages dont Windows 11 Snap ne bénéficie pas encore, comme le fait de créer des modèles personnalisés.

C’est quelque chose qui FancyZones s’intègre vraiment très bien, car nous pouvons personnaliser les modèles à notre guise, un avantage substantiel pour ceux qui apprécient un grand écran ou qui peuvent avoir deux moniteurs en même temps.

Cela dit, on peut considérer qu’en ce moment FancyZones est en avance, mais il est également vrai que nous n’avons toujours pas la version finale de Windows 11 et que cela peut nous apporter d’autres surprises.

D’un autre côté, peut-être pas maintenant, mais dans quelques mois, les designs Snap recevront des mises à jour qui feront disparaître le principal avantage dont bénéficie FancyZones, et c’est à ce moment-là que Windows Snap fera la différence.

Bien que le nom puisse vous sembler étrange, vous avez déjà lu que Snap Layouts est une fonction extrêmement intéressante et que de nombreux utilisateurs l’aimeront. Le plus important est de voir comment ça évolue, mais au début tout se passe très bien.