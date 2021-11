Adam Molina / Autorité Android

Pour de nombreuses personnes, Spotify peut être la principale raison d’acheter l’un des haut-parleurs Echo d’Amazon, ou du moins en haut de la liste des priorités. Il est difficile de battre des millions de chansons et de podcasts jouables avec votre voix, ou bien quelques tapotements sur votre téléphone. Voici comment utiliser Spotify avec Amazon Alexa, que ce soit sur un Echo ou sur un autre haut-parleur intelligent.

RÉPONSE RAPIDE

Pour utiliser Spotify avec Amazon Alexa, vous devez d’abord lier les deux services à l’aide de l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Vous pouvez trouver l’option sous Musique et podcasts dans l’application Alexa Paramètres menu, y compris le choix de faire de Spotify votre service par défaut. Une fois cette opération terminée, vous pouvez écouter de la musique en demandant à n’importe quel haut-parleur compatible Alexa de votre maison, ou en démarrant la musique dans l’application Spotify, puis en cliquant/tapant sur le bouton Spotify Connect pour choisir un appareil Alexa comme sortie. Plus de détails sont ci-dessous.

PASSEZ AUX QUESTIONS CLÉS

Comment connecter Spotify à Alexa ?

Comment lire de la musique Spotify sur les appareils Alexa ?

Comment connecter Spotify à Alexa ?

Avant de commencer, vous aurez besoin de comptes Spotify et Amazon établis, ainsi que d’un haut-parleur équipé d’Alexa, tel qu’un Echo Studio ou Sonos One. Les comptes Spotify Free et Premium fonctionneront, mais seuls les abonnés Premium peuvent écouter sans publicité ou lire n’importe quelle chanson ou album à la demande. Les auditeurs gratuits de Spotify peuvent uniquement mélanger des listes de lecture ou des mixages basés sur un artiste, un album ou une piste.

Voici comment lier Spotify à Alexa :

Ouvrez l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Appuyez sur le Suite bouton dans la barre d’outils inférieure. Robinet Paramètres. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Musique et podcasts. Robinet Lier un nouveau service, et suivez les invites.

Si vous ne souhaitez pas ajouter « sur Spotify » chaque fois que vous demandez à Alexa de jouer de la musique, vous devrez le définir comme service par défaut. Dans le menu Musique et podcasts ci-dessus, ouvrez Services par défaut. Ici, vous pouvez effectuer des sélections distinctes pour la musique à la demande, les stations d’artiste/genre et les podcasts. Vous pouvez, par exemple, définir Spotify par défaut pour les stations et la musique en général, mais utiliser les podcasts Apple pour que l’historique de vos podcasts se synchronise avec l’application Podcasts native d’Apple.

Comment lire de la musique Spotify sur les appareils Alexa ?

Une fois Spotify et Alexa liés, la méthode la plus simple consiste à demander à votre enceinte Alexa de lire un artiste, un album, une chanson, un podcast ou une liste de lecture. Sachez qu’Alexa a souvent du mal à comprendre les noms et les titres non anglais.

Voici quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser :

« Alexa, mélangez la musique de Godspeed You Black Emperor. » « Alexa, joue The Crow de DJ Food. » « Alexa, mélangez la meilleure liste de lecture ambiante que vous trouverez sur Spotify. » « Alexa, joue le dernier épisode de The Origins Podcast. » « Alexa, joue l’album From Sleep de Max Richter. »

Si vous souhaitez écouter de la musique à partir d’une pièce spécifique, d’un groupe d’enceintes ou de n’importe où dans votre maison, vous devrez ajouter ces informations à votre demande. Par exemple:

« Alexa, mets de la musique de Flying Lotus dans la cuisine. » « Alexa, joue ma playlist Release Radar partout. »

Parfois, bien sûr, les commandes vocales peuvent ne pas être l’option la plus pratique, que ce soit parce qu’Alexa ne vous comprend pas ou que vous souhaitez mettre plusieurs chansons en file d’attente. Dans ce cas, vous pouvez démarrer la lecture dans les applications mobiles ou de bureau Spotify, puis appuyez ou cliquez simplement sur le bouton Bouton de connexion Spotify, qui ressemble à un haut-parleur devant un téléviseur. Cela affichera une liste des appareils compatibles Spotify sur votre réseau Wi-Fi local, y compris les haut-parleurs Alexa.

Notez que vous ne pouvez avoir qu’un seul flux par compte Spotify. Cela signifie que si vous écoutez une chanson sur votre téléphone, par exemple, et que quelqu’un demande à votre Echo d’en jouer une autre, la musique y changera. Vous pouvez contourner ce problème en rejoignant plusieurs comptes Amazon dans un foyer Amazon et en donnant également à chaque personne son propre compte Spotify, mais ils devront demander à Alexa de changer de profil chaque fois qu’ils souhaitent utiliser leurs propres données.

