Comment utiliser Stasis Overcharge

L’Ascension Double Charge quête vous donne une tâche simple avec quelques instructions.

Tuez 10 ennemis, dit-il, mais il y a un hic. Vous devez tuer 10 ennemis en utilisant Stasis Overcharge, que le jeu ne vous dit pas vraiment comment utiliser. Heureusement, vous obtenez une augmentation utile et élégante une fois la quête terminée, cela en vaut donc la peine.

L’Ascension Double Charge | Comment démarrer la quête Double Charge

Beezelchek est le donneur de quête pour Double Charge. C’est un scientifique vivant dans le cluster 13, à l’ouest du marqueur de carte du cluster 13 et au nord-est du marqueur des toits. Il y a aussi un indicateur de quête au-dessus de la tête de Beezelchek, il est donc un peu difficile à manquer.

Il vous demande de vaincre 10 ennemis en utilisant Stasis Overcharge, un statut que vous n’avez peut-être pas encore rencontré.

L’Ascension Double Charge | Surcharge de stase

Dirigez-vous vers le cyber-vendeur du cluster 13 et achetez le drone de stase pour le prix élevé de 22 000 Ucred. Si vous n’avez pas l’argent, commencez par d’autres quêtes secondaires, comme l’Anabolic Express, puis revenez. Le drone de stase est un objet tactique qui applique une charge de stase sur un large champ, ce qui facilite la gestion de plusieurs ennemis à la fois.

La stase immobilise les ennemis et ils subissent des dégâts plus importants dans cet état. La surcharge de stase se produit lorsque vous infligez des dégâts excessifs aux ennemis atteints de stase et que la force accumulée les fait exploser. Certaines autres augmentations infligent Stasis, mais le drone est le moyen le plus simple et le plus précoce d’appliquer l’effet.

Quelle que soit votre méthode, vous pouvez utiliser Stasis Overcharge sur 10 ennemis pour terminer la quête. Ils n’ont pas besoin d’être vaincus simultanément, il y a donc pas mal de liberté dans la façon dont vous abordez l’objectif.

Faites votre rapport à Beezelchek pour obtenir votre récompense : 2 200 XP et l’augmentation de Stomp Stomp. Stasis Stomp lance des ennemis et applique Stasis, ce qui en fait une compétence amusante et pratique.

L’Ascension a beaucoup plus de quêtes à vous lancer, qui ne sont pas toutes faciles à comprendre. Lost and Found et The Stash sont deux de ces quêtes, et elles vous donnent toutes les deux de nombreuses récompenses pour votre temps.

Si vous êtes coincé à essayer de comprendre comment augmenter votre personnage, consultez notre guide des points de compétence et la liste des meilleures armes.