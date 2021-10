Comment utiliser Tor pour envoyer des fichiers en toute sécurité | La technologie

Les fichiers peuvent être partagés en toute sécurité à l’aide du réseau Tor avec un programme appelé OnionShare. Si vous ne savez pas exactement ce qu’est Tor et tout ce qui l’entoure, vous devriez continuer à lire et vous laisserez des doutes.

Si ce que nous voulons, c’est partager des fichiers et que nous voulons que ce soit sécurisé, nous pouvons profiter du réseau Tor pour y parvenir.

Pour cela, nous utiliserons un logiciel appelé Onionshare 2, qui nous aidera beaucoup dans ce domaine, car il est le plus approprié d’utiliser le réseau Tor à notre avantage.

Mais la première chose que nous devons faire est de savoir ce qu’est Tor et comment il fonctionne, afin de mieux comprendre comment fonctionne OnionShare.

Qu’est-ce que Tor ?

Le nom TOR signifie Le routeur Oinion. On peut dire que Tor est un réseau de communication superposé à Internet que nous connaissons tous.

Dans Tor, vous trouverez les Dark Webs, dont le domaine est .oignon. Ce sont les sites Web qui font partie du réseau qui n’est pas Internet que nous utilisons tous quotidiennement, c’est-à-dire des informations auxquelles vous ne pouvez pas accéder publiquement.

Tout cela fait partie de l’appel Web sombre, un type de réseau qui ne peut pas être trouvé par les moteurs de recherche que nous utilisons normalement. Il est introuvable, car les sites Web qui composent cette partie d’Internet ont des IP masquées et ne sont accessibles que par certains navigateurs.

C’est à ce moment que Tor arrive, une façon de voir ces sites Web qui sont cachés pour le reste des composants qui sont utilisés chaque jour dans le monde. C’est-à-dire que Tor nous permet d’entrer dans tout ce qu’est le Dark Web.

Comment fonctionne Tor

Tor est un réseau entièrement conçu pour atteindre les un maximum d’anonymat et de confidentialité dans toutes les données.

Pour que vous compreniez mieux, lorsque nous utilisons Internet de manière normale, les données de l’ordinateur vont au routeur, de là elles vont au fournisseur d’accès Internet (FAI) puis aux serveurs Web que nous allons visiter.

Dans le réseau Tor, les données ne sont pas envoyées directement, c’est-à-dire que les informations de l’ordinateur qui étaient auparavant directes passent maintenant par plusieurs nœuds intermédiaires. Le message est chiffré en couches (chiffrement asymétrique) et continue à traverser les nœuds jusqu’à ce que tous les nœuds du chemin soient terminés.

C’est à ce moment que l’information est envoyée et elle est déchiffrée nœud par nœud jusqu’à ce que le nœud sortant envoie le message à destination.

Cela signifie que l’utilisation de Tor pour naviguer a pour conséquence que tous les sites Web se chargent beaucoup plus lentement que ce à quoi nous sommes normalement habitués.

Ce système est plus sécurisé, mais il n’est pas infaillible, il y a donc toujours un léger risque, beaucoup moins dans Tor que oui, que dans le réseau normal.

Partagez des fichiers grâce à OnionShare 2

Une fois que nous savons ce qu’est Tor et comment il fonctionne, nous pouvons déjà savoir comment c’est le meilleur moyen d’envoyer des fichiers en toute sécurité grâce à ce réseau.

Pour cela nous devons télécharger l’outil OnionShare 2 et l’installer sur notre ordinateur en exécutant le fichier OnionShare-2.4.msi

Une fois installé, nous l’exécutons sur notre ordinateur et suivons ces étapes :

La première chose qu’il fera Partage d’oignons 2 est de se connecter au réseau Tor. Ensuite, vous verrez comment l’application propose quatre possibilités tels que Partager des fichiers, Recevoir des fichiers, Héberger un site Web ou Chatter. Nous n’avons pas besoin d’installer Tor Bowser, car il possède son propre module Tor, bien que nous puissions le connecter via un autre si nous le souhaitons. Les deux sections relatives aux fichiers indiquent clairement dans leur nom ce qu’elles sont. C’est-à-dire que le premier que nous voyons est de partager et le second de recevoir lesdits fichiers. Pour commencer à envoyer des fichiers, il suffit de cliquer sur Partager des fichiers. Puis nous faisons glisser les fichiers que nous voulons envoyer à une ou plusieurs personnes à l’intérieur de la fenêtre qui vient de sortir. Quand tout le monde est là, il suffit de cliquer sur le bouton Commencer à partager du fond. Dans quelques secondes, nous verrons un message où un URL Oignon du fichier que nous venons de saisir. En donnant cette adresse, toute personne ayant un Navigateur Tor (Navigateur Tor, par exemple) Vous pouvez accéder à ce fichier, mais vous devez connaître le mot de passe pour pouvoir le saisir et donc le visualiser et l’enregistrer. Juste après l’URL, nous avons le mot de passe que OnionShare a mis le fichier. Nous pouvons donner à Copier la clé privée de le partager. Afficher le code QR ou si on clique sur Révéler Nous pourrons voir le mot de passe et le copier si nous le voulons. Évidemment, si l’autre personne a OnionSahre, elle peut également le voir en accédant aux fichiers de réception.

OnionsShare est un programme de bout en bout, ce qui signifie qu’aucun serveur n’est impliqué, ce qui rend tout ce système de partage encore plus sécurisé.

Si nous ne voulons plus continuer à partager un fichier, il suffit de cliquer sur le bouton qui dit Arrêter le partage et le tour est joué, le fichier ne sera plus disponible afin que personne ne puisse le voir ou y accéder de quelque manière que ce soit.

C’est le moyen le plus sûr de partager des fichiers que celui que nous pouvons utiliser sur le réseau. Sans aucun doute, lors de l’utilisation de Tor et de tout ce qu’il monopolise, la sécurité est amplifiée et les fichiers que nous voulons envoyer à une ou plusieurs personnes sont beaucoup mieux protégés.

Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, il n’est pas infaillible, mais il a beaucoup moins de failles que le partage sur un réseau normal comme celui que nous utilisons tous les jours.

Dans Tor, nous pouvons être plus sécurisés et rester anonymes, comme dans Tor Browser, nous pouvons naviguer dans des zones sûres, qui hébergent également des sites Web que les navigateurs normaux ne détectent pas.

Chaque fois que nous utilisons ce réseau, nous devons être prudents et surtout l’utiliser de manière responsable de tous les types possibles qui se trouvent dans ce mot.