À l’heure actuelle, vous avez probablement déjà vu des utilisateurs d’iOS tweeter et publier sur Clubhouse, un réseau social audio qui, pour le moment, est limité aux iPhones uniquement. Pas besoin de se sentir trop laissé pour compte, cependant. Twitter a développé sa propre version de la plate-forme appelée Spaces, qui s’intègre directement dans l’application Twitter que vous avez probablement déjà sur votre téléphone. L’ensemble de la mise en page peut sembler un peu déroutant au début, mais c’est d’une simplicité addictive à utiliser une fois que vous avez pris le coup. Voyons comment utiliser Twitter Spaces pour Android.

Comment utiliser les Espaces Twitter

En plus du service Clubhouse qui l’a inspiré, Twitter Spaces agit essentiellement lors d’une conférence téléphonique interactive qui relie les auditeurs à leurs amis, créateurs préférés et personnalités publiques. Ainsi, que vous souhaitiez découvrir de petits secrets d’initiés ou que vous souhaitiez simplement avoir une conversation de groupe décontractée, Spaces offre un moyen rapide et direct de converser avec les autres. Voici les étapes à suivre pour utiliser Twitter Spaces pour Android :

Ouvrez l’application Twitter. Vous verrez tous les espaces actifs surlignés en violet dans la bande au-dessus de votre chronologie, juste à côté des flottes. Appuyez sur un espace pour prévisualiser les participants.

Robinet Rejoignez cet espace pour entrer automatiquement dans un espace et commencer à écouter la conversation en cours.

Source : Android Central Speakers sera affiché en haut de la liste. Vous pouvez demander à devenir conférencier en en appuyant sur le bouton Demander dans le coin inférieur gauche de l’écran. Une fois accepté en tant qu’orateur, le bouton de demande passera à un bouton de sourdine pour le microphone. En tant qu’orateur, vous pouvez appuyez sur le bouton mute/rétablir à tout moment pour commencer à parler. En tant qu’orateur ou auditeur, vous pouvez réagir à un autre orateur en en appuyant sur le bouton réagir (le cœur avec le symbole plus) près du coin inférieur droit. Vous pouvez tweeter ou DM un espace Twitter à vos abonnés en en appuyant sur le bouton de partage dans le coin inférieur droit.

Lorsque la fonctionnalité Twitter Spaces a été lancée pour la première fois, seul un certain nombre d’utilisateurs sur invitation uniquement pouvaient créer un nouvel espace sur mobile. Cependant, la possibilité de lancer un nouvel espace est désormais accessible à tous. Pour créer un espace, il vous suffit d’appuyer sur le même bouton Plus pour composer un nouveau tweet. Vous verrez l’option pour un espace à côté des photos et des GIF dans une fenêtre contextuelle.

Si vous créez un espace ou êtes intervenant dans un espace, vos abonnés le verront en haut de leur chronologie. Il convient également de souligner qu’à l’heure actuelle, tous les Espaces sont publics. Cela signifie que n’importe qui peut rejoindre n’importe quel espace en tant qu’auditeur, sauf si vous avez bloqué le compte.

Mieux encore, vous n’avez peut-être pas besoin de garder votre écran allumé ou de rester dans l’application Twitter pour écouter un espace. Comme tout autre type d’appel, un espace Twitter peut rester ouvert en arrière-plan, se cachant dans votre ombre de notification pour un accès rapide.

Ce que nous utilisons pour les Twitter Spaces

Twitter Spaces semble fonctionner avec pratiquement tous les téléphones Android. Je l’ai testé avec certains des meilleurs téléphones Android actuellement sur le marché, ainsi que des modèles bon marché comme le Pixel 4a. Je n’ai pas encore rencontré de problèmes de compatibilité. Ainsi, quel que soit l’appareil que vous utilisez, vous devriez pouvoir vous amuser !

