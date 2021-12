Comment utiliser un ancien écran d’ordinateur portable comme deuxième moniteur | La technologie

Si vous avez besoin d’un deuxième moniteur, mais que vous n’avez pas la capacité financière pour l’obtenir, tant que vous avez un ordinateur portable à la maison, quel que soit son âge, vous pouvez l’utiliser comme deuxième écran pour obtenir plus d’espace.

Selon l’usage que l’on fait de l’ordinateur, le fait d’avoir deux écrans peut être d’une grande aide, car on peut souvent mettre un programme différent sur chaque écran.

Par exemple, dans l’un d’eux, nous pourrions avoir Chrome, tandis que dans l’autre, nous verrions une feuille de calcul Excel. Il y a certains emplois que cela des deux écrans est comme donner un gilet de sauvetage à un naufragé.

S’il arrive que l’achat d’un nouveau moniteur soit une mission impossible, nous pouvons penser qu’il n’y a pas de solution et ce n’est pas le cas, car nous pouvons utiliser un ancien ordinateur portable que nous avons à la maison pour obtenir ce deuxième écran.

L’ordinateur portable comme deuxième moniteur ?

Il ne fait aucun doute que l’obtention d’un deuxième écran peut empêcher de nombreux utilisateurs d’avoir leur écran divisé en permanence, comme cela arrive dans de nombreux cas.

Par exemple, un employé peut avoir plusieurs comptes clients entre les deux écrans, ou un médecin peut consulter les données du patient sur un écran et les résultats des tests sur l’autre.

Si nous canalisons notre ordinateur portable, nous réaliserons qu’il s’agit d’un processus à sens unique, car il n’a Câble VGA, DVI ou HDMI saillant dans la grande majorité du temps dans les ordinateurs les plus modernes.

Cela signifie que nous pourrions utiliser l’ordinateur portable pour avoir le moniteur comme deuxième moniteur, mais ce n’est pas ce que nous voulons.

Pour faire de l’ordinateur portable notre deuxième moniteur, il n’y a pas si longtemps, il fallait utiliser un Commutateur KVM, ce qui nous permet d’activer pour changer votre système vers un autre réseau.

Aujourd’hui, il existe d’autres moyens.

Logiciel KVM

Une autre façon d’utiliser notre ordinateur portable comme deuxième moniteur est d’utiliser un Logiciel KVM.

Ce type de programme est installé sur le ordinateur de bureau et portable. Ce qu’ils font, c’est créer un réseau local entre les deux appareils connectés au même WiFi. Nous pourrons contrôler l’ordinateur de bureau et tout ce qui le concerne, mais avec un deuxième moniteur connecté.

Grâce à la quantité de logiciels KVM sur le marché, nous n’avons plus besoin d’un switch KVM dédié.

Ces applications permettent d’une manière très simple que notre souris et notre clavier apparaissent sur l’ordinateur portable et sur le bureau.

Ce sur quoi nous devons être clairs, c’est que nous ne pourrons pas glisser-déposer une fenêtre active avec ce logiciel, mais plusieurs de ces outils permettent de glisser-déposer un fichier pour l’ouvrir sur l’ordinateur portable, c’est-à-dire sur le deuxième écran.

Voyons quels sont les meilleurs programmes de ce type que nous pouvons trouver en ce moment.

Directeur d’entrée

Input Director est un programme KVM virtuel complètement gratuit, où nous avons la possibilité d’être le Maître (Serveur) ou l’Esclave (Client).

Cela implique que nous devons installer le logiciel Master sur le bureau, tandis que sur le portable, nous devons installer le Slave.

Une fois que nous l’avons installé, c’est le moment où nous allons configurer l’ordinateur portable comme deuxième écran du moniteur principal, qui est le moniteur de bureau.

Les fonctionnalités les plus intéressantes de Input Director sont :

Comprend un Curseur de bouclage, vous permettant de déplacer le curseur d’un écran à un autre. Presse-papiers partagé entre les deux appareils. Le Input Director peut être configuré uniquement pour permettre au notebook, dans des circonstances très déterminées et spécifiques, de pouvoir contrôler le maître, un utilitaire qui pourrait être utile.

Synergie

C’est l’une des meilleures applications KVM virtuelles du moment et elle est open source, ce qui ne veut pas dire qu’elle est gratuite, car si nous voulons l’utiliser, nous devrons payer 29 dollars pour la version de base ou 39 $ pour l’achat du Pro.

Synergy est l’un des plus recommandés en ce moment, car il possède une fonction glisser-déposer pour les fichiers partagés, un presse-papiers partagé et le cryptage.

Une fonctionnalité très intéressante est qu’il peut être installé sur le Raspberry Pi et donc utilisé comme contrôleur central pour un système connecté au réseau.

Mais cela ne s’arrête pas là, puisqu’il existe une version pour Windows, macOS, Ubuntu, Debian et plus de distributions Linux.

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs KVM du moment, en termes de spécifications, de fonctionnalités, de performances et de polyvalence.

Barrière

C’est un programme qui est sorti de Synergy, d’où son énorme ressemblance avec l’application que nous avons vue auparavant.

Barrière a été construit à partir de la version 1.9 de Synergy suivre un autre chemin, tout en continuant avec l’interface.

Cela ne veut pas dire qu’il offre moins que Synergy, puisqu’il hérite de tout le bien de ce dernier, mais avec un peu plus de fluidité et en tenant compte du fait que l’application doit être installée sur tous les appareils que nous souhaitons utiliser.

Il est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS et de nombreuses distributions Linux.

PartagerMouse

Nous sommes confrontés à ce que beaucoup considèrent comme l’application KVM la plus simple là-bas en ce moment, mais ne vous laissez pas berner par sa simplicité, car c’est l’un des meilleurs pour faire d’un ordinateur portable un écran auxiliaire.

Nous avons à notre disposition des presse-papiers partagés, un partage de fichiers par glisser-déposer et un gestionnaire d’écran à stylet.

De plus, nous pouvons également configurer le moniteur inutilisé afin que être mis en attente quand nous ne l’utilisons pas. C’est quelque chose qui permet d’importantes économies d’énergie.

Bien que ShareMouse soit gratuit, il est limité à un maximum de deux moniteurs. Si nous voulons mettre plus, nous devrons nous inscrire, demander un compte professionnel et payer 49,95 $. Cela sert à ce que nous ayons jusqu’à 19 moniteurs supplémentaires.

Le notebook moniteur grâce à Windows

Nous pouvons utiliser l’ordinateur portable comme deuxième écran grâce au Fonction Miracast qui a Windows intégré. La fonction Projeter sur cet ordinateur Il fonctionne avec deux ordinateurs exécutant le système d’exploitation de Microsoft et vous permet d’étendre ou de dupliquer votre écran principal sur l’écran secondaire.

Cet outil est plus orienté vers l’installation d’un deuxième moniteur sur votre système, car il ne nécessite pas d’application tierce. Mais cela nous sert aussi pour ce que nous voulons faire.

Nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Nous allons Réglage Les fenêtres. Cliquer sur Système et une fois à l’intérieur, nous n’avons qu’à frapper Projeter sur cet ordinateur. De là, nous pouvons voir l’équipement compatible à connecter, donc tout ce que nous avons à faire est de sélectionner le bon, c’est-à-dire l’ordinateur portable. Comme nous n’utilisons l’ordinateur portable que comme projecteur, nous n’avons pas besoin de mettre le code PIN. C’est un bon système pour protéger la projection, mais si nous avions plus ou étions plus d’utilisateurs. Maintenant, sur l’ordinateur de bureau, nous appuyons sur les touches Windows + P et dans la fenêtre qui sort nous sélectionnons Étendre puis pointez sur l’ordinateur portable lorsque l’option de connexion apparaît. De cette façon, il sera prêt et nous pourrons voir l’ordinateur portable comme notre deuxième écran.

C’est ainsi que nous devons faire de l’écran de l’ordinateur portable une extension de notre bureau, une option pour les ordinateurs un peu vieux et une autre pour laquelle le Miracast établit la norme.

Bien sûr, c’est bon pour vous si vous avez absolument besoin d’un deuxième moniteur, mais vous n’avez que votre ordinateur portable.