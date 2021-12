Comment utiliser un HomePod ou un HomePod mini comme alarme de sécurité HomeKit

HomePod et HomePod mini d’Apple offrent la meilleure expérience de maison intelligente grâce aux commandes vocales HomeKit et Siri. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez savoir comment utiliser HomePod comme alarme HomeKit. C’est vrai, le haut-parleur d’Apple fonctionne avec des dispositifs de sécurité comme les meilleurs capteurs de portes et fenêtres HomeKit, vous donnant la possibilité de créer un système de sécurité de bricolage. Voici comment utiliser HomePod comme alarme HomeKit.

Comment utiliser HomePod ou HomePod mini comme alarme de sécurité HomeKit

Dans cet exemple, nous utiliserons un capteur de porte et fenêtre HomeKit pour créer notre automatisation d’alarme. Vous pouvez également utiliser un capteur de mouvement HomeKit, y compris ceux disponibles avec la plupart des caméras HomeKit.

Lancer le Accueil application. Appuyez sur le Ajouter un bouton (ressemble à un signe plus).

Robinet Ajouter l’automatisation.

Source : iMore Tap Un capteur détecte quelque chose. Appuyez sur le Accessoire que vous souhaitez utiliser comme déclencheur pour le HomePod.

Robinet Suivant.

Source : iMore Tap Ouvre ou Détecte le mouvement selon votre type d’accessoire. Robinet Temps et définissez les heures spécifiques auxquelles vous souhaitez que l’automatisation soit active.

Robinet Gens pour définir des conditions basées sur l’emplacement pour le moment où l’automatisation s’exécutera.

Source : iMore Tap Suivant. Appuyez sur votre AccueilPod ou plusieurs HomePods si vous en avez plusieurs.

Robinet Suivant.

Source : iMore Tap Lire le son. Robinet Choisissez le son….

Appuyez sur le Chercher ou accédez à une chanson ou un son dans votre bibliothèque musicale.

Source : iMore Tapez le nom de l’album ou le type de son dans le Chercher champ pour un son. Nous vous recommandons de rechercher des « sons d’alarme », mais vous pouvez utiliser n’importe quelle chanson ou son d’Apple Music. Robinet Chercher.

Tapez sur le désiré Album.

Source : iMore Appuyez sur le Ajouter (ressemble à un signe plus) à côté d’un son ou d’une chanson. Appuyez sur le bouton à côté de Répéter. Vous pouvez désactiver cette option si vous souhaitez que votre son ou votre chanson ne soit joué qu’une seule fois.

Robinet Définir un volume personnalisé et utilisez le curseur pour définir le niveau souhaité.

Vous pouvez également choisir Utiliser le volume actuel si vous souhaitez que votre HomePod utilise le dernier niveau de volume.

Source : iMore Tap Retour. Robinet Éteindre et définissez la durée souhaitée pour la durée pendant laquelle votre alarme doit sonner. Si vous voulez que votre son soit joué jusqu’à ce que vous le désactiviez, choisissez Jamais.

Robinet Fait pour sauvegarder votre automatisation.

Source : iMore

Votre HomePod est maintenant configuré pour activer le son d’alarme attribué lorsqu’un événement de mouvement se produit ou lorsque votre dispositif de sécurité se déclenche. Pour arrêter votre alarme, dites à Siri sur le HomePod de s’arrêter ou créez une scène HomeKit qui interrompt la lecture sur le HomePod. Vous pouvez ensuite l’attribuer comme favori dans l’application Home pour un accès facile.

Sécurisez votre maison avec votre HomePod

Comme vous pouvez le voir, utiliser votre HomePod comme alarme de sécurité DIY est un jeu d’enfant. Tout ce dont vous avez besoin est un appareil de sécurité comme un capteur de mouvement HomeKit et un abonnement Apple Music. Il existe des tonnes de sons disponibles pour tenir les intrus potentiels à distance, y compris des klaxons, des sirènes et même des aboiements de chiens, le tout à portée de main. Pour une sécurité maximale, assurez-vous de tirer parti de la puissance du HomePod en augmentant le volume de votre automatisation.

