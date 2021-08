Comment utiliser un pendule pour des questions oui ou non

Vous vous souvenez de Magic 8 Balls ? Si vous en avez déjà eu un, vous lui avez probablement posé des questions amusantes, comme si votre dernier béguin était pour vous ou quel Backstreet Boy vous alliez épouser (juste moi ?). Et puis vous secouez joyeusement la balle pour révéler la réponse. Bon temps.

Bien que nous ayons peut-être dépassé Magic 8 Balls, l’indécision et le besoin de tout savoir, en ce moment, ne sont allés nulle part. C’est pourquoi nos boîtes à outils ésotériques sont empilées (cartes du Natal ! Cartes de tarot ! Journaux de rêve !). Un autre outil de confiance qui peut nous aider à accéder à certaines réponses : les pendules. Ces objets mystiques nous aident à contourner notre esprit conscient bavard et à aller directement à la source (c’est-à-dire votre intuition) pour obtenir des réponses.

La meilleure partie? Les pendules sont abordables (vous pouvez même en fabriquer un !), Et faciles à utiliser une fois que vous les maîtrisez, littéralement.

Attends, qu’est-ce qu’un pendule ?

Un pendule est un outil généralement constitué d’un petit objet lesté tel qu’une pierre ou un cristal attaché à une ficelle, une chaîne ou un cordon. Vous tenez le pendule dans une main, posez des questions simples par oui ou par non, et le pendule oscillera d’une certaine manière, fournissant une réponse.

Selon Aycee Brown, une voyante spécialisée dans la conception humaine, l’astrologie et la numérologie, l’utilisation d’un pendule est une version plus récente de la radiesthésie, qui existe depuis toujours. Historiquement, la radiesthésie impliquait l’utilisation de deux tiges métalliques pour aider à trouver des objets perdus ou des ressources naturelles telles que l’eau et les minéraux.

Comment fonctionne un pendule ?

Alors, qu’est-ce qui fait réellement bouger le pendule ? Cela dépend à qui vous demandez. Certains croient que notre subconscient se déclenche et déplace subtilement le pendule d’une manière particulière. D’autres, comme Brown, croient que notre moi supérieur ou nos guides spirituels font osciller le pendule d’avant en arrière. Bien sûr, une réponse plus technique serait la gravité. Quelle que soit la force qui provoque le mouvement, Brown dit que le but d’un pendule est de couper à travers le BS de notre ego afin de clarifier une situation.

Comment utiliser un pendule

Vous avez donc un pendule et au moins une question brûlante. Voici ce qu’il faut faire maintenant :

Calibrez votre pendule

Avant de commencer à jouer avec votre pendule, vous devez le calibrer en fonction de votre énergie afin que vous puissiez voir dans quel sens votre pendule oscillera pour indiquer oui, non et peut-être. Pour ce faire, Brown conseille de tenir le pendule dans une main, avec l’objet lesté pendant. Ensuite, demandez au pendule de se déplacer en disant : « S’il vous plaît, montrez-moi un oui » et faites attention à la façon dont il oscille : verticalement, horizontalement ou de manière circulaire. Ensuite, répétez le processus avec non et peut-être.

Tester le pendule

Maintenant que vous savez à quoi ressemblent vos réponses oui, non et peut-être, Brown suggère de tester le pendule avec des questions simples auxquelles vous connaissez déjà la réponse, telles que votre nom, votre âge ou la ville dans laquelle vous avez grandi. Voici comment formuler la question : « Ai-je raison de croire que mon nom est [insert your name here]? ”

Posez vos questions juteuses

Ensuite, il est temps de poser toutes vos questions urgentes. Brown insiste sur le fait qu’il est important de formuler votre question afin que vous puissiez obtenir une réponse claire par oui, non ou peut-être. Elle recommande également de commencer la question par les phrases « Est-ce dans mon intérêt si… » ou « Ai-je raison de croire… » Par exemple, au lieu de demander : « Où devrais-je partir en vacances ? », Demandez , « Est-ce dans mon intérêt de faire un voyage à Maui ? » Vous comprenez l’essentiel.

Vous pouvez poser des questions sur tout et n’importe quoi, grand et petit, y compris la carrière, les relations, l’argent ou le sexe. Fondamentalement, tout ce dont vous avez besoin de clarté! Poser beaucoup de questions à votre pendule est encouragé (c’est pour ça !), mais si vous posez la même question encore et encore, la réponse peut commencer à devenir un peu trouble. Si cela se produit, Brown suggère de recalibrer à nouveau le pendule en posant des questions simples auxquelles vous connaissez déjà la réponse.

Comment trouver un pendule

Les boutiques de spiritualité et de cristal sont incontournables pour accrocher le pendule de vos rêves, tout comme Internet. Pour acheter l’un des vôtres, Brown suggère de vérifier Etsy et d’opter pour celui qui attire votre attention. Si vous êtes un bricoleur averti, vous pouvez également essayer de créer le vôtre. Le plus important est d’être sûr que le pendule se sent bien dans vos mains.

