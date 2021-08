Comment utiliser un presse-agrumes : Gagnez du temps et de l’argent en extrayant du jus à la maison

Le jus de fruits et de légumes est une boisson rafraîchissante qui a gagné en popularité au cours des deux dernières décennies. Siroter un verre de jus d’orange avec votre petit-déjeuner était peut-être autrefois la norme, mais il existe désormais un large éventail de concoctions inhabituelles mais savoureuses, à la fois dans les bars à jus et à l’épicerie.

Les meilleurs presse-agrumes permettent de profiter plus facilement d’une savoureuse combinaison d’extraits de fruits et de légumes, à la maison. Que vous cherchiez simplement à obtenir votre cinq par jour d’une manière plus intéressante et plus variée, ou que vous vous lanciez dans une cure de jus dans le but de vous désintoxiquer, les presse-agrumes le rendent beaucoup plus abordable et plus pratique que d’acheter tout prêt. jus de fruits fabriqués à l’épicerie. En effet, Statista estime que 1,49 million de jus ont été vendus aux consommateurs en 2019.

Ce n’est pas vraiment surprenant, si l’on considère que l’Américain moyen a consommé six gallons de jus en 2018, alors que le marché des bars à jus et à smoothies valait 2,62 milliards de dollars en 2019, selon une étude de Statista.

Si vous envisagez de rejoindre les millions de personnes qui possèdent déjà un extracteur de jus, ou si vous êtes un novice en matière de jus et que vous souhaitez créer un jus rafraîchissant avec le moins d’effort possible, vous vous demandez peut-être comment fonctionnent ces appareils de cuisine, ce que vous pouvez réellement faire avec eux et en avez-vous vraiment besoin ?

Lisez la suite pour découvrir comment fonctionnent les presse-agrumes, ou si vous voulez mettre la main sur l’un des meilleurs presse-agrumes en ce moment, consultez ces offres exceptionnelles pour certains des meilleurs prix du marché.

Alors, comment fonctionnent les extracteurs de jus ?

Les presse-agrumes fonctionnent en coupant ou en broyant les fruits et légumes qui ont été poussés dans une goulotte, pour extraire le liquide. La chair, la moelle et la peau, qui sont collectivement connues sous le nom de pulpe, sont considérées comme un déchet et jetées par la centrifugeuse dans un récipient séparé, laissant une boisson lisse et sans pulpe.

Certains presse-agrumes sont livrés avec des passoires qui peuvent détourner une partie de la pulpe dans votre boisson, ce qui, étant donné qu’elle contient des fibres saines ainsi que d’autres vitamines et minéraux, est certainement bénéfique.

Si vous essayez de réduire le gaspillage alimentaire, il existe de nombreuses idées en ligne pour utiliser la pulpe jetée par un presse-agrumes, comme ces six délicieuses recettes.

Il existe deux types d’extracteurs de jus différents ; centrifugeuses et presse-agrumes à froid, également appelées centrifugeuses lentes ou centrifugeuses à mastication, et elles fonctionnent de manière légèrement différente.

(Crédit image : Shutterstock)

Qu’est-ce qu’un presse-agrumes centrifuge?

Les centrifugeuses utilisent des lames rotatives pour hacher les fruits et les légumes et, comme son nom l’indique, les morceaux découpés sont poussés contre une passoire à rotation rapide en utilisant la force centrifuge, ce qui sépare le jus de la pulpe.

Les centrifugeuses sont le style de presse-agrumes le plus abordable sur le marché, ce qui en fait un bon choix si vous débutez dans l’extraction de jus et que vous ne voulez pas trop investir dans un extracteur. Ils ont de grandes goulottes d’alimentation qui peuvent généralement prendre des fruits entiers comme des pommes sans avoir besoin de les hacher d’abord, et ils sont très rapides à extraire le jus.

Cependant, les vitesses rapides peuvent créer beaucoup de mousse sur le jus et les rendements en jus (la quantité de jus extrait) peuvent être inférieurs à ceux d’un presse-agrumes à froid. Ils ne parviennent généralement pas à extraire beaucoup de jus des légumes-feuilles comme le chou frisé.

(Crédit image : TechRadar)

Qu’est-ce qu’un presse-agrumes à froid ?

La presse à froid ou les centrifugeuses lentes fonctionnent en broyant lentement les fruits et légumes et en poussant le mélange à travers un filtre pour en extraire le jus.

Un bon presse-agrumes à froid produira une pulpe très sèche et des rendements de jus élevés, il y a donc beaucoup moins de déchets qu’avec un presse-agrumes centrifuge. Ils font également du jus avec très peu, voire pas du tout, de mousse sur le dessus et sont beaucoup plus efficaces lorsqu’il s’agit d’aliments plus difficiles à extraire comme les légumes-feuilles.

Ils sont plus chers que les centrifugeuses, ils ne sont donc pas idéaux si vous avez un budget limité. Cela dit, si vous faites beaucoup de jus, au fil du temps, ils compensent le prix plus élevé en produisant plus de jus et moins de déchets. Ils sont plus lents et nécessitent généralement beaucoup plus de préparation, car ils ont des tubes d’alimentation plus petits, de sorte que les ingrédients de votre jus doivent être coupés avant d’être extraits.

Les fruits et légumes doivent-ils être épluchés avant de les extraire ?

Tous les extracteurs de jus auront des exigences différentes pour le pelage, mais en règle générale, vous n’avez pas besoin de peler la peau si vous la mangez habituellement. Ainsi, pour les fruits comme les pommes et les poires dont vous mangez généralement la peau, il n’est pas nécessaire de les éplucher avant de les extraire, mais cela vaut la peine d’enlever la tige et certains manuels de presse-agrumes conseillent d’enlever également le noyau. Il n’est pas non plus nécessaire d’éplucher les carottes, mais vous coupez généralement le dessus.

Si vous ne voulez jamais manger la peau en mangeant le fruit entier, alors ne le pressez pas non plus. Cela est vrai pour des choses comme les agrumes, le melon et l’ananas. Non seulement vous voulez éviter de presser les parties que vous ne mangeriez pas normalement, mais ces peaux dures et fibreuses pourraient également endommager votre presse-agrumes. Pour les fruits avec un gros noyau à l’intérieur, comme les pêches, les mangues ou même les cerises, vous devrez couper le noyau avant que les fruits n’entrent dans la centrifugeuse afin de ne pas endommager la centrifugeuse.

Puis-je extraire des agrumes dans un presse-agrumes standard ?

La réponse simple est oui, vous pouvez généralement presser tous les agrumes dans des presse-agrumes centrifuges et à froid, mais comme nous l’avons déjà mentionné, vous devrez d’abord peler ou couper la peau. Cependant, si vous envisagez de presser beaucoup d’agrumes, cela vaut la peine de vous demander si un presse-agrumes est une meilleure option pour vous.

Vous obtiendrez de meilleurs rendements en jus avec un presse-agrumes, car ils sont spécialement conçus pour extraire efficacement le jus des agrumes. De plus, vous n’aurez généralement besoin que de couper vos oranges en deux au lieu de les éplucher complètement. Disponibles en versions manuelles ou électriques, elles sont également moins chères que de nombreuses centrifugeuses et presses à froid.

Comment nettoyer un extracteur de jus ?

On ne va pas vous mentir, les extracteurs de jus peuvent être délicats à nettoyer ! Beaucoup de presse-agrumes peuvent être difficiles à assembler et à démonter avec plusieurs pièces qui rendent le nettoyage un peu difficile. Si le nettoyage fastidieux vous rebute, recherchez un presse-agrumes avec des pièces lavables au lave-vaisselle, de nombreux modèles sont désormais livrés avec des pièces lavables au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage.

