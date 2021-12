Le dernier Chromecast de Google avec Google TV est l’un des meilleurs appareils de streaming que vous puissiez acheter. Consolider vos services dans une interface pilotée par Google Assistant est plutôt agréable. Chromecast avec Google TV est livré avec une télécommande, mais que se passe-t-il si vous ne trouvez pas la télécommande ou si vous souhaitez simplement utiliser votre téléphone ? Vous avez une application pour cela, et elle est largement disponible dans le monde entier. Vous pouvez utiliser la télécommande dans l’application qui s’appelait auparavant Play Films et TV, désormais connue simplement sous le nom de Google TV. Vous pouvez également désormais utiliser l’application Google Home, mais les fonctionnalités sont limitées. Téléchargez simplement l’un ou l’autre et vous pourrez naviguer dans l’interface avec votre téléphone Android.

Noter: Cette procédure ne fonctionne que si l’appareil Google TV et votre téléphone sont tous les deux sur le même réseau Wi-Fi. Dans les cas où aucun Google TV n’est détecté, l’icône ne sera pas là où elle devrait être.

Comment utiliser un téléphone Android comme télécommande Google TV (le long chemin)

Téléchargez et installez le Application Google TV depuis la boutique Google Play. Lancez l’application. Appuyez sur le icône à distance dans le coin inférieur droit de l’application. La première fois que vous lancez l’application, vous devez accorder une autorisation de localisation. Robinet Lors de l’utilisation de l’application.

Une liste des appareils Google TV disponibles s’affichera. Robinet le dispositif vous voulez contrôler.

Un code à six chiffres apparaîtra sur votre téléviseur. Terminez le code dans l’application.

À partir de là, vous pouvez utiliser des gestes pour naviguer dans l’application. Balayez vers la gauche pour vous déplacer vers la gauche, etc. Retour, Accueil, et Assistant les boutons fonctionnent comme vous vous en doutez. Si glisser n’est pas votre truc, vous pouvez appuyer sur le trois points dans le coin supérieur droit.

Robinet Contrôle D-pad pour passer à un D-pad.

Comment utiliser un téléphone Android comme télécommande Google TV (le moyen rapide)

Vous pouvez également ajouter une vignette rapide à votre téléphone Android pour accéder rapidement à la télécommande.

Faites glisser votre ombre de notification. Appuyez sur le icône de crayon pour modifier votre nuance de notification. Localisez le Télécommande icône. Appuyez et maintenez-le et faites-le glisser sur votre menu de paramètres rapides.

À partir de là, l’icône TV Remote sera disponible dans votre nuance de notification. Appuyez simplement dessus pour accéder directement à l’interface à distance décrite ci-dessus.

Comment utiliser un téléphone Android comme télécommande Google TV avec l’application Google Home

Cela ne fait pas très longtemps que Google a ajouté la télécommande Android TV à l’application Google Home. Voici comment vous pouvez utiliser Google Home comme télécommande virtuelle Android TV.

Téléchargez et installez le Application Google Home. Lancez l’application. Rechercher et sélectionner votre appareil dans l’application. Appuyez sur le Ouvrir la télécommande dans le coin inférieur gauche de l’application.

Entrez le code à six chiffres qui apparaît sur l’écran de votre téléviseur.

Après avoir entré le code d’accès à six chiffres, vous pourrez utiliser votre téléphone Android comme télécommande via Google Home. Vous n’avez pas la possibilité de passer à un pavé directionnel, donc c’est pâle par rapport à l’application Google TV. Pourtant, c’est mieux que rien si vous êtes sur iOS et que vous ne pouvez pas vous soucier d’installer une autre application sur votre iPhone juste pour les télécommandes.

Comme mentionné, si votre téléphone est connecté à un réseau différent de celui de votre Google TV, les icônes ne seront pas là où elles sont censées être. C’est donc la première chose que vous voudrez vérifier.

Il existe une application distincte appelée télécommande Android TV, qui est toujours disponible sur le Google Play Store et iOS. Lors de nos tests, les deux applications n’ont pas réussi à se connecter au Chromecast. Malheureusement, il n’y a pas d’application Google TV pour iOS. Ainsi, les utilisateurs d’iOS peuvent opter pour l’application Android TV ou utiliser la télécommande intégrée à l’application dans Google Home pour iOS.

