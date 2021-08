Comment utiliser une caméra de sécurité domestique et comment elle pourrait remplacer une sonnette vidéo ?

Être en mesure de garder un œil sur votre propriété lorsque vous n’êtes pas à la maison peut être un réconfort pour beaucoup d’entre nous. En fait, en ce qui concerne les crimes dont les Américains s’inquiètent le plus, 35% déclarent que le cambriolage de leur propriété lorsqu’ils ne sont pas là est leur plus grande préoccupation selon la société d’études de marché Statistia.

C’est là qu’interviennent les meilleures caméras de sécurité intelligentes pour la maison, car elles enverront une alerte à votre smartphone si elles détectent un mouvement afin que vous puissiez prendre les mesures appropriées, et elles sont beaucoup plus faciles à installer et plus abordables que les systèmes de vidéosurveillance filaires traditionnels. .

Mais comment fonctionnent ces appareils domestiques intelligents, que pouvez-vous réellement en faire et en avez-vous vraiment besoin ?

Alors, comment fonctionnent les caméras de sécurité à domicile

Aux États-Unis, une maison sur cinq est équipée d’une caméra de sécurité domestique (selon l’enquête sur la sécurité domestique de Safety.com), ce qui en fait l’un des appareils domestiques intelligents les plus populaires sur le marché à l’heure actuelle.

Cependant, ils ne sont pas seulement destinés à la sécurité de la maison – ils peuvent également être pratiques si vous voulez vérifier que les enfants sont à la maison après l’école et font leurs devoirs plutôt que de jouer dehors ou, grâce aux haut-parleurs intégrés, apaiser les animaux anxieux qui sont seul à la maison.

Les caméras de sécurité à domicile fonctionnent de la même manière que les meilleures sonnettes vidéo, en se connectant à Internet et en envoyant une notification à votre téléphone chaque fois qu’un mouvement est détecté dans le champ de vision de la caméra.

Si vous recevez une notification ou si vous souhaitez simplement voir ce qui se passe chez vous, vous pouvez utiliser l’application compagnon sur votre smartphone, tablette ou si vous êtes chez vous sur un écran intelligent compatible, comme Amazon Echo Show 10 ou le Google Nest Hub (2e génération), pour afficher un flux en direct de la caméra pour voir ce qui se passe.

Toutes les caméras de sécurité disposent également d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés qui vous permettent de converser avec n’importe qui dans le champ de vision de la caméra.

Les caméras de sécurité à domicile stockeront également les images enregistrées lorsqu’un mouvement est détecté afin qu’elles puissent être revues à une date ultérieure.

C’est pratique si vous avez manqué la notification à son arrivée, mais que vous voulez voir exactement ce qui a déclenché une alerte d’activité. Cependant, pour de nombreuses caméras de sécurité à domicile, cela nécessite un abonnement mensuel, qui commence à partir de 2,99 $ / 2,49 £ / 4,49 $ AU.

Une caméra de sécurité domestique peut-elle remplacer une sonnette vidéo ?

Comme ils fonctionnent de la même manière, vous vous demandez peut-être si une caméra de sécurité domestique pourrait remplacer une sonnette vidéo.

Bien qu’il offre les mêmes fonctions de base ; comme vous alerter lorsqu’il détecte une personne ou un mouvement à votre seuil et vous permettre de visualiser un flux en direct de la caméra et d’interagir avec toute personne dans son champ de vision, il n’y aura (évidemment) aucune sonnette physique pour que quelqu’un appuie. De même, vous auriez besoin d’un haut-parleur intelligent, tel qu’un Amazon Echo (2020), ou d’un écran intelligent connecté à la caméra pour vous assurer d’avoir une notification audible à l’intérieur de votre maison si quelqu’un devait arriver à votre porte.

Une caméra de sécurité est souvent montée plus haut qu’une sonnette vidéo pour s’assurer qu’elle capture toute la longueur de quelqu’un à votre porte, et avec un support sécurisé qui rendrait plus difficile son retrait par les voleurs.

Donc, si vous êtes juste après avoir pu voir qui est à votre porte, nous vous suggérons toujours de parcourir notre liste des meilleures sonnettes vidéo pour une utilisation facile – mais si vous êtes plus intéressé par la sécurité de la maison, vous obtiendrez la plupart des avantages, tels que la détection de mouvement et les alertes, d’une caméra de montage.

Station de base ou Wi-Fi direct ?

Certaines caméras de sécurité domestique, telles que celles de Ring, Google et Swann, se connectent directement à votre réseau Wi-Fi domestique, ce qui signifie qu’elles sont très simples à installer et ne nécessitent aucun kit supplémentaire. D’autres, cependant, nécessitent une station de base – parfois appelée concentrateur.

La station de base se connecte directement à votre routeur à l’aide d’une connexion Ethernet et crée sa propre liaison Wi-Fi avec la caméra de sécurité. Cette connexion est souvent plus stable qu’un lien direct entre la caméra et votre routeur, et est également plus sécurisée, ce qui signifie que le flux de la caméra est moins susceptible d’être intercepté par des utilisateurs non autorisés.

Les avantages ne s’arrêtent pas là non plus – les stations de base offrent souvent un stockage local pour les séquences enregistrées par les caméras, éliminant ainsi le besoin de s’abonner au service de stockage en nuage de la caméra.

Pour certains, cela se présente sous la forme d’un emplacement pour carte micro SD situé dans la station de base, tandis que d’autres utilisent de la mémoire flash sous le capot du hub.

Cependant, il convient de noter qu’avec les caméras de sécurité domestique Arlo, par exemple, si vous utilisez la station de base pour le stockage local, vous ne pourrez pas afficher les vidéos stockées via l’application – vous devrez retirer la carte micro SD de la station de base et branchez-la sur un ordinateur si vous souhaitez visionner les images.

Caméras de sécurité extérieures pour la maison

La plupart des caméras de sécurité domestiques disponibles actuellement sont alimentées par le secteur et conçues pour être utilisées à l’intérieur uniquement.

Ceux-ci conviennent mieux à tous ceux qui souhaitent surveiller leurs animaux de compagnie ou leurs enfants, plutôt qu’à ceux qui recherchent une caméra de sécurité domestique pour attraper les intrus, car au moment où ils sont repérés sur la caméra, ils auront déjà pénétré votre maison.

Au lieu de cela, si vous cherchez à garder un œil sur toute personne qui se cache sur votre propriété, envisagez une caméra résistante aux intempéries pour l’extérieur de votre maison, et elles sont disponibles dans les modèles alimentés par le secteur et les modèles à piles.

Ceux connectés au secteur peuvent nécessiter une installation professionnelle si vous n’avez pas les qualifications électriques requises, mais ils surveilleront en permanence les mouvements sans craindre de se décharger.

Les caméras de sécurité domestiques à piles devraient durer de trois à douze mois avant de devoir être rechargées.

Cependant, cela dépend d’un certain nombre de facteurs : combien de fois la caméra identifie un mouvement, combien de fois son flux en direct est activé et le nombre de fois que le microphone et le haut-parleur sont utilisés pour interagir avec quelqu’un dans le champ de vision de la caméra.

De toute évidence, ils seront hors d’usage lorsque la batterie doit être rechargée – l’appareil photo vous avertira lorsque le niveau de la batterie devient faible – à moins qu’ils n’aient une batterie amovible et que vous en achetiez une supplémentaire, qui peut être échangée avec la batterie morte en quelques secondes .

Beaucoup d’intelligence

Recevoir des notifications sur les mouvements détectés par les caméras de sécurité de votre maison peut être utile, s’il s’agit d’un incident réel, mais celles qui s’avèrent être des oiseaux sur votre pelouse, le bruissement du vent dans les arbres ou même les phares de voiture qui brillent à travers les fenêtres de la route peuvent être frustrant.

Pour lutter contre cela, de nombreuses caméras de sécurité domestique, notamment celles d’Arlo, Ring, Eufy et Google, offrent également des fonctionnalités pratiques pour réduire ces alertes intempestives ; par exemple des zones d’activité afin que vous soyez uniquement alerté lorsqu’un mouvement est détecté dans ces zones et une IA qui peut identifier si un animal, un véhicule ou une personne a également causé l’alerte.

La plupart des caméras de sécurité domestiques offrent également une intégration avec Amazon Alexa, Google Assistant ou HomeKit, afin qu’elles puissent être configurées pour fonctionner avec vos haut-parleurs intelligents et vos écrans intelligents ; vous alertant lorsqu’un mouvement est détecté et, dans le cas d’écrans intelligents, ainsi que de certains appareils de streaming TV, en visualisant le flux de la caméra sur son écran ou sur votre téléviseur. Cependant, toutes les caméras de sécurité à domicile ne sont pas compatibles avec tous les assistants vocaux, alors assurez-vous de vérifier qu’elle fonctionnera avec votre kit actuel avant d’acheter.

Quelles sont les meilleures caméras de sécurité pour la maison ?

Anker Eufycam 2

La meilleure caméra de sécurité pour la maison

Raisons d’acheter

+Aucun abonnement mensuel nécessaire+Autonomie de 365 jours+Résistant aux intempéries IP67

Raisons à éviter

-Enregistre uniquement lorsqu’il est déclenché-Résolution d’enregistrement maximale Full HD

Cette caméra de sécurité domestique résistante aux intempéries alimentée par batterie a presque tout, ce qui en fait notre premier choix parmi ceux qui recherchent une caméra de sécurité domestique. Plutôt que d’utiliser un service d’abonnement, l’Eufycam 2 stocke les séquences enregistrées par la caméra sur 16 Go de mémoire trouvée dans la station de base fournie avec la caméra, de sorte qu’il n’y a pas de frais permanents associés à cette caméra. Cela représente environ un mois de séquences, et contrairement aux caméras de sécurité domestique d’Arlo, les séquences peuvent être visionnées via un smartphone.

Mieux encore, Eufy dit que la batterie durera une année entière avant d’avoir besoin d’être rechargée – sur la base de 10 détections de mouvement par jour, chacune ayant recours à une vidéo de 30 secondes stockée.

Cependant, la batterie étant intégrée, l’appareil photo sera hors d’usage lorsqu’il aura besoin d’être rechargé, bien que cela ne prenne que six heures environ.

Il s’agit d’une caméra Full HD, ce qui signifie que si vous prévoyez de monter la caméra en hauteur à l’extérieur de votre propriété pour vous assurer qu’elle couvre une large zone, les images peuvent ne pas être aussi détaillées que vous l’espériez. Il n’y a pas non plus d’option pour l’enregistrement continu.

Lire notre critique complète : Anker Eufycam 2

Arlo Ultra 2

La meilleure caméra de sécurité domestique 4K

Raisons d’acheter

+Excellente qualité d’image+Intégration avec Alexa, Google Assistant et HomeKit+Fonction intelligente pour réduire les fausses alertes

Raisons à éviter

-Très cher par rapport aux autres-Nécessite un abonnement pour toutes les fonctionnalités

Pour ceux qui souhaitent installer une caméra de sécurité en hauteur à l’extérieur de leur propriété, ce modèle à piles 4K d’Arlo est le meilleur que vous puissiez acheter, mais il n’est pas bon marché.

Simple à utiliser, la qualité d’image est extrêmement détaillée – lors des tests, nous avons pu distinguer clairement une plaque d’immatriculation de voiture, même si la caméra était montée à l’extérieur de notre propriété, au milieu du deuxième étage.

Il identifiera même si le mouvement a été créé par une personne, un animal, un véhicule ou une autre source.

Tout comme la Anker EufyCam 2 ci-dessus, elle utilise une station de base plutôt que de se connecter directement à votre réseau Wi-Fi. Il y a un emplacement pour carte micro SD pour le stockage local dans la base, mais vous ne pourrez pas voir les images dans l’application Arlo – vous devrez brancher la carte micro SD sur un ordinateur.

Pour accéder aux fonctionnalités intelligentes offertes par les caméras Arlo, vous devez vraiment vous abonner à Arlo Secure, au prix de 4,99 $ / 3,99 £ / 7,49 $ AU par mois.

Lire notre critique complète : Arlo Ultra 2

Mini-clignotement

La meilleure caméra de sécurité intérieure à prix abordable

Raisons d’acheter

+Abordable +Compact+Stockage local et cloud

Raisons à éviter

-Aucune détection de personne-limité à l’endroit où il peut être utilisé

Si vous recherchez une caméra de sécurité intérieure qui vous permet de garder un œil et de parler à vos enfants ou animaux de compagnie, la Blink Mini est l’une des moins chères que vous puissiez acheter, sans compromettre la qualité de l’image.

La caméra enregistre des séquences Full HD lorsqu’un mouvement est détecté de jour comme de nuit, tandis que le haut-parleur et le microphone intégrés vous permettent d’interagir avec n’importe qui dans le champ de vision de la caméra. Cependant, il est alimenté par le secteur, vous serez donc limité sur l’endroit où il peut être installé.

Il offre à la fois un stockage en nuage et un stockage local, bien que vous deviez acheter un module de synchronisation supplémentaire si vous souhaitez utiliser le stockage local, ce qui vous coûtera 34,99 $ / 34,99 £, ainsi qu’une clé USB jusqu’à 256 Go (environ 25 $ / 25 £).

Sans surprise, à la fin de l’essai gratuit du stockage en nuage, vous devrez débourser 3 $ / 2,50 £ par mois si vous souhaitez continuer avec cette option.

Lire notre critique complète : Mini-clignotement