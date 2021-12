Google Play n’est pas seulement le plus grand magasin d’applications au monde, mais aussi un service d’abonnement musical, une librairie et un magasin de vidéos. Cela fait des cartes-cadeaux Google Play un excellent cadeau, mais ce n’est pas la limite de leur utilisation. Étant donné que Google restreint les comptes d’utilisateurs mineurs de Google Play, les cartes-cadeaux Google Play peuvent être le seul moyen pour vos munchkins d’acheter du contenu sans leur donner accès à votre carte de crédit via la bibliothèque familiale. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation d’une carte-cadeau Google Play.

Comment utiliser une carte-cadeau Google Play

Ouvrez le Google Jouer au magasin l’application préinstallée sur votre téléphone ou le site Web Google Play sur un ordinateur. Appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit de l’écran. Robinet Paiements & abonnements.

Robinet Utiliser un code cadeau.

Source : Android Central Entrez le code à 16 chiffres trouvé sous la bande SCRATCH TO REVEAL CODE au dos de votre carte-cadeau physique ou dans l’e-mail de votre carte-cadeau numérique. Si vous avez une carte-cadeau physique, vous pouvez appuyer sur Scannez la carte-cadeau pour prendre une photo du code révélé plutôt que de devoir le picorer en vous-même. Robinet Racheter. Robinet Confirmer pour confirmer le compte sur lequel vous souhaitez utiliser la carte-cadeau.

Robinet Pas maintenant pour quitter le menu de rachat.

Une fois la carte-cadeau utilisée, vous pouvez l’utiliser pour acheter des applications, des jeux, des films, des émissions de télévision et des livres. Pour rappel, le Google Play Store est différent du Google Store : Google Jouer les cartes-cadeaux ne peuvent pas être utilisées pour acheter des produits physiques sur le Google Store.

Où acheter votre carte-cadeau Google Play

Cela va sembler étrange, mais à peu près le seul détaillant auprès duquel vous ne pouvez pas obtenir de cartes-cadeaux Google Play est Google Play lui-même. Google Play ne vend plus de cartes-cadeaux sur son site Web ou son application, mais ne vous inquiétez pas ! Il existe des dizaines de détaillants qui vendent des cartes-cadeaux Google Play, et que vous viviez aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou ailleurs dans le monde, trouver où acheter des cartes-cadeaux Google Play est beaucoup plus simple que vous ne le pensez.

Que vous offriez ou receviez une carte-cadeau numérique ou physique, l’échange est le même, mais certaines personnes aiment donner des cartes physiques parce que vous ne pouvez pas envelopper un e-mail. Personnellement, j’aime les cartes-cadeaux numériques, car il vous suffit de copier-coller le code d’échange plutôt que de le saisir. Les cartes numériques sont également idéales si votre enfant a besoin d’acheter quelque chose. à l’heure actuelle et vous n’avez pas envie de conduire 10 miles jusqu’au magasin.

