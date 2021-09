Comment utiliser une manette dans Pokémon Unite sur Android

in

Pokémon Unite est officiellement disponible sur Nintendo Switch et sur les appareils Android et iOS. Alors que les joueurs sur Nintendo Switch disposent de plusieurs contrôleurs avec lesquels jouer au jeu, les joueurs sur appareils mobiles peuvent être contrariés d’apprendre qu’actuellement, il n’y a pas beaucoup d’options pour jouer au jeu avec un contrôleur sur votre téléphone.

Pouvez-vous utiliser une manette dans Pokémon Unite sur Android ?

Malheureusement, à ce stade, il ne semble pas qu’il y ait un support de contrôleur fonctionnel pour Pokémon Unite sur Android. Peu de temps après sa sortie sur les appareils mobiles, les joueurs de toutes les formes de médias sociaux ont exprimé leur déception face au manque de prise en charge appropriée des contrôleurs.

Actuellement, divers fils de discussion sur le sous-reddit Pokémon Unite ont discuté des solutions de contournement possibles, certains théorisant que certains contrôleurs pourraient potentiellement être utilisés en remappant de nombreuses entrées tactiles dans le jeu. Cependant, en dehors de la reconfiguration complète des commandes du jeu pour des contrôleurs spécifiques, il semble qu’il n’y ait pas d’autres options pour les joueurs qui souhaitent une sensation plus tactile pendant qu’ils jouent.

La prise en charge des manettes arrive-t-elle dans Pokémon Unite sur Android ?

Alors que la version Nintendo Switch de Pokémon Unite prend en charge les différents contrôleurs Nintendo Switch, il n’y a eu aucun mot officiel sur le fait que la version mobile du jeu recevra ou non le même niveau de support. Le plus frustrant pour les fans confrontés au problème de ne pas pouvoir utiliser un contrôleur est qu’il y a eu un manque de communication sur le moment où, le cas échéant, une solution potentielle à ce problème peut arriver.

À ce stade, il semble que la seule option soit d’attendre et de voir si The Pokémon Company et TiMi Studio Group décident de résoudre le problème à l’avenir.

Qu’est-ce que Pokémon Unite ?

Pokémon Unite est un jeu de combat stratégique en équipe développé à la fois par The Pokémon Company et Tencent Games TiMi Studios. Dans le jeu, les joueurs s’affrontent dans des batailles en équipe à 5 contre 5. Au cours de ces batailles, les joueurs devront coopérer avec leurs coéquipiers pour attraper des Pokémon sauvages, tout en améliorant et en faisant évoluer leur propre Pokémon.

À la base, Pokémon Unite semble fonctionner de la même manière que les MOBA comme League of Legends, les joueurs devant se concentrer sur une tâche plus importante tout en gérant leur Pokémon et leur progression en cours de route. Avec l’énorme succès des autres jeux Pokémon mobiles, il ne serait pas choquant de voir ce jeu devenir rapidement l’un des meilleurs jeux Android disponibles, donc les fans sont naturellement très enthousiastes à l’idée d’y jouer.