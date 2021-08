Comment utiliser une manette Nintendo Switch Pro avec un téléphone Android

in

Voilà. Vous pouvez désormais utiliser une manette Nintendo Switch Pro avec votre téléphone Android. N’oubliez pas que pour que ce couplage fonctionne, votre téléphone doit fonctionner sous Android 10. Alors maintenant, allez-y et amusez-vous avec vos jeux mobiles préférés.

Un téléphone compatible

Google Pixel 4a – Smartphone Android

Un excellent téléphone pour les jeux mobiles

L’un des meilleurs smartphones de Google fonctionnant sous Android 10 et donc compatible avec le Pro Controller pour les jeux mobiles.

La poignée

Manette Nintendo Switch Pro – Noir

La manette de choix du joueur sérieux de Nintendo

Cette manette douce se sent bien dans vos mains et peut être synchronisée avec n’importe quel smartphone exécutant actuellement Android 10.

Jeux mobiles supplémentaires

Si vous recherchez d’autres jeux mobiles prenant en charge un contrôleur externe, voici quelques suggestions.

