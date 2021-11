Comment utiliser une manette PS4 sur Android

Si vous possédez une console de jeu moderne, il est probable que vous ayez déjà un contrôleur Bluetooth utilisable. C’est parce que la plupart des contrôleurs de console les plus récents utilisent Bluetooth en standard ou l’incluent pour une utilisation sur d’autres plates-formes. Cela signifie que oui, il est possible d’utiliser une manette PS4 sur votre téléphone, tablette ou téléviseur Android. Nous sommes là pour vous montrer comment vous pouvez commencer à profiter des meilleurs jeux Android avec votre DualShock 4. Voici notre guide sur l’utilisation d’une manette PS4 sur Android.

Comment utiliser votre DualShock 4 sur des appareils Android

Sur votre appareil Android, assurez-vous que votre Bluetooth est activé en ouvrant Les paramètres et se diriger vers le Menu Bluetooth. Assurez-vous que le téléphone est en mode de balayage. Avec le contrôleur, maintenez simultanément le Bouton PlayStation et bouton Partager pendant quelques secondes. Le voyant du contrôleur commencer à clignoter pour vous faire savoir qu’il est en mode paire. De retour au téléphone, recherchez un appareil nommé Contrôleur sans fil dans la liste des appareils Bluetooth à proximité.

Appuyez sur cet appareil pour commencer le processus d’appariement.

Source : Android Central Le voyant du contrôleur devrait cesser de clignoter et vous devriez obtenir la confirmation sur votre téléphone que la connexion a réussi.

Si tout est fait correctement, vous serez connecté et le contrôleur peut être utilisé pour naviguer dans l’interface utilisateur Android.

Sony a mis à jour le contrôleur DualShock 4 avec le lancement d’Android 12, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour le contrôleur lorsqu’il est utilisé sur Android. Ces fonctionnalités incluent le pavé tactile, le capteur de mouvement, le grondement et même un indicateur de batterie, qui n’étaient pas disponibles auparavant.

Devez-vous utiliser une manette PS4 sur votre appareil Android ?

Il existe de meilleurs choix si vous voulez vraiment jouer à des jeux sur votre téléphone ou tablette Android. Certains des meilleurs contrôleurs de jeu Android incluent un contrôleur Xbox ou le PS5 Dualsense. Il convient également de noter qu’avec la PS5 désormais disponible dans le monde entier, Sony a cessé la production du DualShock 4, ce qui signifie que les nouveaux contrôleurs vont continuer à devenir de plus en plus difficiles à trouver et à acheter.

Pendant ce temps, la manette PS5 fonctionne avec Android. Vous pourrez peut-être profiter de ses fonctionnalités spéciales, telles que le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs, mais ce sera beaucoup plus facile à acheter.

Votre kilométrage peut varier si vous utilisez réellement un DualShock 4 avec votre appareil Android. Essayez vos jeux préférés et voyez s’ils présentent des problèmes. Idéalement, un jeu vous permettrait simplement de remapper tous les boutons comme le ferait un émulateur, mais ce n’est tout simplement pas le cas avec la plupart des jeux.

Lors des tests, nous avons constaté qu’il peut ne pas se comporter aussi bien qu’un contrôleur mobile dédié ou même le contrôleur Xbox One. Par exemple, alors que je pouvais déplacer mon personnage et tourner la caméra à l’aide des sticks analogiques dans Modern Combat 5, les boutons de visée et de tir étaient respectivement relégués aux boutons Partager et Options. Cela a fait un schéma de contrôle assez maladroit et inconfortable. D’autres titres, tels que Genshin Impact, ne prennent pas entièrement en charge les contrôleurs natifs sur Android.

Si vous avez un jeu qui fonctionne bien avec ou vous permet de remapper les boutons, devenez fou. Cependant, il existe des contrôleurs plus faciles à utiliser, et certains, comme le contrôleur Xbox One, semblent plus compatibles avec les appareils Android. Pour cette raison, nous vous recommandons une alternative, comme la manette Xbox One ou SteelSeries Stratus Duo. Même si vous ne le trouvez pas immédiatement utile, certains jeux populaires comme Fortnite pourraient proposer une cartographie des contrôleurs à l’avenir, et vous serez heureux de savoir déjà comment le configurer si et quand ce jour arrive.

