Connecter votre manette PS5 DualSense à votre appareil mobile Android est un processus rapide et indolore grâce au Bluetooth. Si jamais vous souhaitez configurer la lecture à distance sur PS5 une fois qu’Android est pris en charge, ou trouver une autre utilisation pour ce DualSense sur votre téléphone, vous serez prêt à partir en moins d’une minute. Il suffit d’appuyer sur quelques boutons pour que tout soit configuré et connecté.

Comment utiliser une manette PS5 sur Android

Tenez le Bouton Partager et Bouton PS sur votre manette DualSense en même temps pendant quelques secondes jusqu’à ce que la barre lumineuse commence à clignoter en bleu. Cela le met en mode d’appairage.

Source : Jennifer Locke / Android Central Balayez vers le bas sur votre appareil Android pour ouvrir votre Réglages rapides. Assurez-vous que votre Bluetooth est allumé. Maintenez l’icône Bluetooth enfoncée pour afficher le Paramètres Bluetooth. Sélectionner Contrôleur sans fil sous les appareils disponibles. S’il ne s’affiche pas immédiatement, sélectionnez Analyse au sommet.

Sélectionner d’accord lorsqu’on vous demande si vous souhaitez coupler votre téléphone avec la manette sans fil.

Source : Android Central se connecte correctement, le voyant bleu du DualSense cessera de clignoter.

Le DualSense n’est pas pris en charge nativement par de nombreuses applications Android, et malheureusement, cela s’étend actuellement à la lecture à distance sur Android, même si nous espérons que cela changera à l’avenir. Cela vous permet de diffuser tous vos jeux PS4 et PS5 via un réseau haut débit, à condition que vous possédiez une console et ces jeux, pour commencer (ce n’est pas un service comme xCloud sur Android. Une fois le support ajouté, vous pouvez toujours perdre certaines fonctionnalités sur mobile comme le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense, mais la fonctionnalité de base devrait toujours fonctionner.

Dans l’ensemble, le processus est presque identique à l’utilisation d’un contrôleur PS4 sur Android. Et comme le contrôleur PS4, votre kilométrage peut varier en fonction de son utilisation. Par exemple, certains jeux ne vous permettent tout simplement pas de remapper les boutons, et il existe de meilleurs contrôleurs spécialement conçus pour les appareils mobiles.

Meilleurs jeux PS5 à jouer

Si vous cherchez à diffuser des jeux à partir de votre PS5, vous voudrez obtenir les meilleurs jeux PS5 disponibles. Des titres gratuits à certains des plus grands blockbusters AAA, les jeux ne manquent pas sur PS5, doublement vrai avec la rétrocompatibilité. Alors sautez dans Call of Duty: Black Ops Cold War ou faites un voyage dans les vastes coins des galaxies lointaines de No Man’s Sky. Quel que soit le cas, vous bénéficierez d’un chargement rapide et de superbes graphismes.

Il y a toute une gamme de titres à venir dans le futur, avec Sony Worldwide Studios et ses nombreux studios partenaires à pied d’œuvre sur une liste de jeux qui comprend l’aventure d’Aloy dans Horizon Forbidden West, le titre de course Gran Turismo 7 et un nouveau voyage mythologique avec le prochain Dieu de la guerre.

Vous cherchez toujours une PS5 pour jouer à ces jeux incroyables ? Gardez un œil sur les réassorts PS5 chez des détaillants comme Walmart, Amazon et Best Buy. Il a été difficile de trouver la dernière console de Sony, mais ce n’est pas impossible. Continuez comme ça et vous pourrez éventuellement passer à la caisse.

Jeux mobiles

Lecture à distance PS

Jouez à vos jeux sans allumer votre télévision

PS Remote Play vous permet de diffuser facilement vos jeux préférés. Vous pouvez même commencer à jouer à un jeu sur votre téléviseur, mettre le jeu en pause et reprendre en toute transparence là où vous vous étiez arrêté sur mobile avec Remote Play.

