Saviez-vous qu’il est possible d’utiliser une manette Xbox One avec votre appareil Android ? Avec la sortie de la Xbox One S, Microsoft a commencé à équiper ses contrôleurs Xbox One de radios Bluetooth. Bien que cette fonctionnalité ait été conçue principalement pour les jeux sur PC, vous serez heureux de savoir qu’elle fonctionne étonnamment bien avec les téléphones Android et leurs jeux. Bien que des contrôleurs plus appropriés pour les jeux mobiles soient disponibles, c’est une bonne astuce à avoir dans votre poche arrière. Alors pour ceux qui se demandent comment utiliser une manette Xbox One sur Android, voici comment.

Comment coupler une manette Xbox One avec votre téléphone Android

Pour commencer, vous voudrez vous assurer que le contrôleur Xbox One que vous possédez utilise Bluetooth. En règle générale, les nouvelles versions de la Xbox One S et de la Xbox One X sont livrées avec Bluetooth par défaut. Si vous achetez un nouveau contrôleur, Amazon les a pour 50 $. En supposant que votre téléphone fonctionne parfaitement avec le contrôleur Xbox One, le processus de couplage est indolore. Voici comment se connecter :

Sur votre téléphone Android, balayez du haut vers le bas pour faire défiler le Ombre de notification. Appuyez longuement sur le Icône Bluetooth. Assurez-vous que votre Bluetooth est activé Au. Si votre téléphone ne lance pas automatiquement la recherche d’appareils, sélectionnez Analyse en haut à droite de l’écran. Allumez la manette Xbox One en en maintenant le bouton Xbox. Recherchez le bouton de synchronisation en haut à gauche de la manette Xbox. Le tenir pendant quelques secondes jusqu’à ce que le bouton Xbox commence à clignoter.

Sur votre téléphone Android, appuyez sur Associer un nouvel appareil.

Source : Android Central Après un certain temps, vous devriez voir la manette Xbox One apparaître dans la liste des appareils à proximité. Appuyez dessus pour jumeler. Si tout se passe bien, votre téléphone devrait afficher une connexion à votre manette Xbox One, et le bouton Xbox arrêter de clignoter.

Pour certains téléphones, vous verrez des preuves du fonctionnement immédiat du contrôleur, le pavé directionnel et les boutons étant utilisés pour naviguer dans l’interface utilisateur du système. Ensuite, lancez votre jeu préféré avec la prise en charge du contrôleur Bluetooth pour le tester davantage et vous familiariser avec son fonctionnement.

J’ai essayé plusieurs jeux avec une manette Xbox One, dont Modern Combat 5, Riptide GP et BombSquad. Non seulement les jeux fonctionnaient parfaitement avec la manette, mais ils affichaient même des invites de contrôle à l’écran appropriées pour la manette Xbox One. Et pour les émulateurs, vous ne devriez avoir aucun problème à mapper les boutons comme vous le souhaitez.

Comment puis-je m’assurer que ma manette Xbox est compatible Bluetooth ?

Pour ceux qui cherchent à utiliser leurs contrôleurs existants, le moyen le plus simple de vérifier est de regarder le contrôleur. Si la zone autour du bouton Xbox fait partie du même morceau de plastique que le reste de la manette, elle dispose du Bluetooth. D’un autre côté, si votre bouton Xbox est encastré dans un morceau de plastique séparé, il n’a pas de Bluetooth. Référez-vous à l’image ci-dessous si vous avez besoin d’aide. Si votre manette prend en charge Bluetooth, elle devrait ressembler à la photo du bas.

La meilleure chose à faire pour ceux qui possèdent déjà la manette est de l’essayer. Si vous n’en possédez pas, assurez-vous de rechercher votre téléphone spécifique pour voir si d’autres ont réussi, car vous ne voulez pas perdre de l’argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas. (Bien sûr, la politique de retour d’Amazon est incroyable, donc si vous achetez sur Amazon, cela peut valoir la peine.)

