Comment utiliser une séance de questions-réponses dans les relations publiques

“Ce n’est pas la réponse qui éclaire, mais la question” – Eugene Ionesco

Les praticiens des relations publiques (RP) utilisent une variété d’outils dans le cadre de leur travail, la presse ou les communiqués de presse étant peut-être l’outil le plus utilisé. Un outil de relations publiques, le Q&A (question & réponse), est moins utilisé, mais il peut être très efficace. En fait, d’après mon expérience, au moins dans le domaine des relations publiques interentreprises, les questions-réponses sont appréciées des éditeurs et des journalistes car elles fournissent des informations simples sur les entreprises, les produits ou les services. Les clients devraient également les apprécier, car, lorsqu’ils sont bien conçus, ils guident le lecteur à travers et vers le message exact que le communicateur veut livrer.

Répondre aux demandes courantes

Lorsque les consommateurs souhaitent en savoir plus sur vous et votre entreprise, un moyen efficace de les aider consiste à utiliser une page de questions-réponses ou de questions fréquemment posées (FAQ). Mais à quoi servent ces pages exactement ? Comme l’explique cet article d’Allen Hall PR, ces pages sont essentiellement des transcriptions éditées d’un entretien qui « inclut à la fois les questions directes de l’intervieweur et la réponse de la personne interrogée sous forme écrite ».

L’article explique en outre que ce format est souvent préférable à celui d’une histoire narrative, car ils sont simplistes et écrits de manière « directe ». L’article détaille également sept étapes bien expliquées sur la manière d’aborder et d’écrire une page de questions-réponses. Les points les plus poignants étant que vous devriez penser au produit final et au message souhaité avant de mener l’entretien, taper la transcription entière avant de l’éditer, organiser les questions dans un ordre logique et revoir la page après l’avoir écrite. . Penser à des questions ouvertes permettra des réponses plus approfondies, et l’édition d’une transcription complète est plus facile qu’une transcription partielle. De plus, avoir des questions organisées de manière significative conduit à une navigation efficace, et revisiter la page après son achèvement vous permet de l’aborder dans son intégralité avec une perspective rafraîchie.

Selon cet article du Search Engine Journal, le développement de technologies telles que la recherche vocale, la recherche mobile, les assistants personnels/à domicile et les haut-parleurs a conduit à la résurgence des questions-réponses. En effet, toutes ces innovations « reposent sur des pré-résultats et peuvent être ciblées spécifiquement avec des pages FAQ ». Search Engine Journal ajoute des informations supplémentaires à celles mentionnées par Allen Hall PR lorsqu’il déclare qu’une page FAQ efficace « reflète les besoins de votre public, couvre un large éventail d’intentions, est fréquemment mise à jour avec de nouvelles données, dirige les visiteurs vers des pages importantes du site, et met en valeur l’expertise et l’autorité dans votre créneau. L’article présente ensuite 25 exemples de pages FAQ efficaces.

Mettre tous ensemble

Alors, qu’est-ce qui se passe dans une Q&R efficace ? Sur la base de ma propre expérience, et après avoir examiné les deux articles, la réponse à cette question est que vous devriez aborder cela avec une perspective d’ensemble, créer cinq à dix questions et réponses qui pourraient conduire à des questions de suivi et qui abordent les problèmes courants. besoins du public. Profitez de l’occasion pour diriger le public vers le message que vous souhaitez transmettre. Dans ce cadre, assurez-vous que vos questions et les réponses modifiées sont pertinentes. Lorsqu’elles sont correctement exécutées, les questions-réponses utilisées pour les relations publiques sont informatives et insufflent un sentiment de confiance à votre public tout en mettant en valeur l’expertise et l’autorité sur le sujet.

Publié à l’origine ici.