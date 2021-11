Comment utiliser Visualiser les effets audio dans Fortnite

Une Fortnite Victory Royale peut être une colline escarpée à gravir. Survivre à environ 99 autres joueurs et sceller la victoire pour vous-même ou votre équipe demande de la conscience, des compétences et peut-être parfois un peu de chance. Si vous cherchez à améliorer votre configuration Fortnite, nous avons exactement ce qu’il vous faut : en utilisant l’une des options d’accessibilité dans le jeu, vous pouvez profiter d’une île plus détaillée, de sorte que chaque menace est mesurée avec plus de précision et vous serez toujours une longueur d’avance sur la concurrence. Voici comment visualiser les effets audio dans Fortnite et pourquoi vous devriez vouloir activer cette fonctionnalité utile.

Pourquoi utiliser l’audio visualisé dans Fortnite ?

La visualisation de l’audio dans Fortnite est intégrée en tant que fonctionnalité d’accessibilité pour les joueurs qui peuvent avoir besoin d’aide pour identifier les menaces via les sons du jeu. Il crée un indicateur de menace radial sur votre écran et identifie la provenance de certains sons. Plutôt que d’entendre simplement une menace ou de voir un petit point sur votre boussole en haut de votre écran lorsqu’ils tirent avec une arme à feu, avec un son visualisé, vous aurez une image beaucoup plus claire de l’endroit où se trouvent les ennemis. Vous apprécierez également la façon dont le système émet d’autres sons tels que des coffres, des véhicules et des animaux sauvages. S’il fait du bruit, cette fonction vous indique où il se trouve.

Ne vous contentez pas d’entendre les ennemis se cacher, voyez aussi leur bruit.

Si jamais vous avez regardé des joueurs Fortnite de haut niveau sur des streams ou dans des esports, il y a de fortes chances qu’ils aient utilisé cette fonctionnalité. C’est parce que cela peut être très utile pour tous les joueurs de Fortnite, pas seulement pour ceux qui sont malentendants. Ce n’est pas invasif sur l’interface utilisateur déjà occupée de Fortnite, de sorte que ses avantages l’emportent de loin sur ses inconvénients mineurs, voire absents.

Comment basculer l’audio visualisé dans Fortnite

Maintenant que vous comprenez les avantages de l’audio visualisé dans Fortnite, voici comment l’activer vous-même. C’est plutôt simple, même s’il est un peu enfoui dans les menus de Fortnite – c’est un bon problème à avoir, vraiment, car il découle de la personnalisation poussée proposée dans Fortnite.

Pour activer l’audio visualisé dans Fortnite, accédez au menu des paramètres et faites défiler jusqu’à la section marquée par l’icône du haut-parleur. Faites défiler jusqu’au point médian des options du menu de longueur pour trouver « Visualisez les effets sonores. » Par défaut, ce paramètre sera désactivé. Activez-le simplement et assurez-vous d’appliquer vos paramètres à l’aide du bouton d’interaction d’un contrôleur ou de la touche A d’un clavier.

Faites passer vos compétences Fortnite au niveau supérieur.

Ensuite, lancez-vous dans un match et essayez-le par vous-même. Vous vous demanderez peut-être bientôt comment vous avez joué sans. C’est vraiment utile, en particulier dans les cercles de tempête de fin de partie où chaque degré de différence et chaque son compte tellement. Si vous parvenez à remporter une Victoire Royale rapide à l’aide de cette fonctionnalité pratique, faites-le nous savoir – et dans tous les cas, bonne chance !

