Comment utiliser votre ancien mobile Android comme caméra de sécurité | La technologie

La vérité est que beaucoup d’entre nous accumulent des smartphones au fil des ans à la maison, en ayant une bonne partie dans des tiroirs, oubliés et sans leur donner aucune sorte d’utilisation.

La durée de vie de ces téléphones pourrait être plus longue, pouvant les utiliser pour certaines tâches pour lesquelles sûrement plus d’un d’entre eux fonctionne encore, comme une sorte de console pour notre jeune fils ou comme un GPS pour la voiture.

Mais il y a aussi un autre moyen par lequel nous pouvons en profiter, car c’est quelque chose de très pratique et cela peut être vraiment intéressant. Nous pouvons les utiliser comme s’il s’agissait d’une caméra de sécurité ou de surveillance.

Avant de le transformer en caméra de surveillance

Avant d’entrer dans le vif du sujet et de voir comment nous pouvons faire de notre ancien smartphone notre nouvelle caméra de surveillance, la vérité est qu’il y a certaines options que nous devons prendre en compte.

La première chose dont nous devons nous assurer est que le mobile peut non seulement faire de la vidéo, mais est également capable de prendre des photos et surtout qui peut être connecté à internet.

La deuxième chose à considérer, et peut-être la chose la plus importante, est la emplacement du même. Il faut trouver un endroit où on puisse le placer et qui ne soit pas trop visible, mais qui permette au téléphone de se concentrer sur ce que l’on veut.

Si, par exemple, il devait garder l’entrée de la maison, nous pourrions le mettre sur la commode à l’entrée derrière un certain type d’ornement afin qu’il ne soit pas vu, en se concentrant clairement sur l’entrée.

Si, par contre, nous le voulions pour une chambre, il serait pratique de le faire surélevé et qu’il puisse concentrer le maximum de séjour possible.

Comme nous vous l’avons déjà dit, il doit toujours être connecté, il serait donc pratique de mettre un carte SIM pour que vous ayez toujours une couverture de données, au cas où le courant serait coupé et le WiFi ne fonctionnerait pas.

Aussi, il devrait être près d’une prise pouvoir le brancher au réseau électrique en permanence, puisque ce n’est pas que la batterie compte trop au début.

Enfin, il est commode de le laisser avec le applications possibles minimales, puisque nous ne voulons pas qu’il soit saturé dans sa mémoire, ni dans la RAM, ni dans le stockage interne, puisque nous allons tous les deux en avoir besoin de la meilleure des manières.

Une fois que tout cela est clair, il est temps de voir quelles sont les principales applications Android qui nous permettront de faire fonctionner notre smartphone comme s’il s’agissait d’une caméra de sécurité.

Camy

C’est une application très simple à prendre en main et d’une qualité indéniable.

C’est aussi simple que d’installer Camy sur le téléphone Android que vous allez utiliser comme caméra de surveillance, puis de l’installer sur le smartphone à partir duquel nous allons l’exploiter, en terminant par lire un QR code depuis le premier terminal pour les synchroniser et ainsi avoir le contrôle à distance.

Nous serons capables voir tout ce qui se passe dans la maison totalement en direct, mais vous pouvez aussi enregistrer, passer d’une caméra à une autre (avant ou arrière) activer un système de détection de mouvement et il fonctionne même la nuit, car il dispose d’un filtre à faible luminosité.

Une autre bonne chose à propos de Camy est que vous pouvez télécharger gratuitement, bien qu’il existe une version payante qui supprime les publicités et peut diffuser en 1080p.

Caméra à domicile

Il s’agit d’une application qui peut fonctionner comme un moniteur pour bébé, une caméra pour animaux de compagnie, des soins aux personnes âgées et bien sûr une caméra de sécurité.

Quelque chose de très intéressant est qu’il peut également être utilisé de l’ordinateur, donc le contrôle est encore plus complet.

Avec la caméra AtHome, vous pouvez surveiller votre maison où que vous soyez, en plus de recevoir des alertes au cas où l’application aurait détecté un problème quelconque.

La transmission vidéo utilise la technologie de Transfert P2P pour protéger notre vie privée. Aussi, utilisez un système d’IA contrôler tout ce qui se passe et ne pas donner de faux positifs, en apprenant plus au fur et à mesure que le temps passe.

Intègre un système de vision nocturne avec lequel nous pouvons réussir à tout contrôler même la nuit.

Une autre facette intéressante est le fait que pouvoir interagir avec des gens qui pourraient être de l’autre côté de la caméra, quelque chose qui nous permet de passer par les haut-parleurs de l’appareil émetteur.

Il est intéressant de noter qu’il a également un service cloud pour enregistrer des vidéos en plus d’un service multi écran pour en afficher jusqu’à 4 en même temps.

Alfred

Alfred est une application qui permet de diffuser 24h/24 et 7j/7 sans aucun problème, avec un live de bonne qualité.

Il nous informera de tout mouvement qui détecte afin que nous soyons informés de tout ce qui se passe, en plus d’avoir espace illimité dans le cloud pour télécharger, partager et même lire des vidéos.

Équiper un filtre basse lumière ce qui garantit que la vision nocturne est assez bonne et peut continuer à contrôler la pièce où nous avons placé le smartphone qui fait office de caméra de surveillance.

La Fonction talkie-walkie Il sert à établir la communication entre les deux appareils, l’émetteur et celui à travers lequel on visualise l’image. C’est un bon moyen de communiquer avec quelqu’un dans la maison ou des voleurs potentiels qui pourraient entrer par effraction pour essayer de les dissuader.

Il a aussi une série d’ajouts très intéressants comme le fait qu’il peut Zoom pour zoomer, un système de rappel que nous pouvons nous programmer, en plus de signaler tout incident au moyen d’un alarme.

Nous avons tout cela de forme libre Avec cette application, pour laquelle nous n’aurons rien à payer, il suffit de la télécharger depuis le Google Play Store, de l’installer et de commencer à en profiter pour contrôler le séjour que nous souhaitons.

Comme vous l’avez lu, faire de notre smartphone une caméra de surveillance est extrêmement simple et ne pose pas le moindre problème, en plus d’avoir des applications gratuites qui nous serviront parfaitement à cet effet.