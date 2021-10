Comment utiliser votre carte de crédit à votre avantage en cette période des fêtes

Il faut éviter de dépenser au-delà de 30 pour cent de sa limite de crédit, car cela peut avoir un impact négatif sur sa cote de crédit et nuire à l’admissibilité future aux prêts et aux cartes de crédit.

Les cartes de crédit sont l’une des meilleures options lorsque vous avez besoin d’argent instantané ou pour financer des dépenses d’urgence. Ils sont également une bénédiction pour les détenteurs de cartes, surtout pendant ces saisons festives. La plupart des fournisseurs de cartes de crédit concluent des accords avec des commerçants pendant cette saison des fêtes pour offrir des EMI sans frais, des remises élevées sur leurs services et leurs marchandises.

En Inde, les fêtes de fin d’année sont considérées comme une période propice pour faire de gros achats, rénover des maisons, etc. Beaucoup optent pour des prêts personnels ou divers crédits à la consommation pour pallier leurs manques à gagner pendant les fêtes de fin d’année. Les experts disent que, outre les achats en ligne, les cartes de crédit peuvent également être utilisées de manière optimale pour combler les éventuels déficits et gérer ses finances pendant la saison des fêtes.

Voici comment vous pouvez utiliser votre carte de crédit à votre avantage en cette période des fêtes :

Améliorez votre pointage de crédit

Utiliser une carte de crédit pour effectuer une transaction revient à contracter un prêt. Par conséquent, le remboursement des cotisations de carte de crédit à la date d’échéance aura un impact similaire sur votre pointage de crédit. Les experts disent que les personnes ayant une faible cote de crédit peuvent utiliser cela à leur avantage et augmenter leur cote de crédit avec leurs achats. De plus, l’utilisation d’une carte de crédit n’entraîne aucun coût d’intérêt contrairement aux prêts, tant que l’on rembourse intégralement ses factures à la date d’échéance ou opte pour l’option EMI sans frais.

Cela dit, notez qu’il faut s’assurer du remboursement complet de ses cotisations de carte de crédit. Il faut également éviter de dépenser au-delà de 30 pour cent de sa limite de crédit, car cela peut avoir un impact négatif sur sa cote de crédit et nuire à l’admissibilité future aux prêts et aux cartes de crédit.

EMI exclusifs sans frais

Les émetteurs de cartes de crédit concluant des accords avec des commerçants pour offrir des EMI sans frais sur leurs services et marchandises, les titulaires de carte peuvent économiser beaucoup sur les intérêts. Les frais d’intérêt encourus sur les IME sans frais sont supportés par les commerçants alors que les titulaires de carte ne doivent supporter que le coût d’achat via les IME. Quelques émetteurs de cartes offrent également des remises supplémentaires à leurs titulaires de carte de crédit pour effectuer des achats via des EMI sans frais sur la base de leurs liens avec les fabricants/commerçants.

Par exemple, Flipkart offre une remise en argent supplémentaire sur les achats effectués avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank, tandis qu’Amazon offre une remise instantanée sur les transactions par carte de crédit SBI et une remise en argent avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank.

Économisez plus d’argent

Il est bien connu que la saison des fêtes s’accompagne de remises et d’offres énormes, notamment avec les cartes de crédit. Les experts affirment que de nombreux commerçants et détaillants offrent un large éventail d’avantages sous forme de points de récompense plus élevés, d’IME sans frais, de remises, de bons, de remise en argent, etc. sur les transactions par carte de crédit pour attirer les acheteurs pendant la saison des fêtes.

Par conséquent, attraper une remise/une offre à temps peut vous faire économiser beaucoup. Par exemple, opter pour un téléphone Rs 42 000 aurait pu vous coûter seulement Rs 30 000 lors des ventes en ligne début octobre. En outre, vous auriez également pu l’acheter pour seulement 5 000 roupies avec l’EMI gratuit de 6 mois sur certaines cartes de crédit. Vous pouvez également visiter la section des offres de votre site Web de carte de crédit pour profiter de ces remises et remises en argent, à la fois dans les points de vente et sur les plateformes en ligne.

Période sans intérêt

Toutes les cartes de crédit offrent une période sans intérêt pendant laquelle, pour la période comprise entre la date de la transaction par carte de crédit et la date d’échéance du cycle de facturation concerné, aucun intérêt n’est ajouté sur la transaction. Si l’encours de la carte de crédit d’un titulaire de carte est remboursé intégralement à la date d’échéance, pendant la durée de la période sans intérêt, les émetteurs de cartes de crédit ne facturent aucun intérêt sur les transactions. Selon le moment où la transaction est effectuée, la période sans intérêt peut varier entre 18 et 55 jours.

Les experts du secteur affirment que les titulaires de plusieurs cartes devraient répartir leurs dépenses importantes sur plusieurs cartes de crédit afin de bénéficier d’une période maximale sans intérêt pour chacune de ces dépenses.

