Comment utiliser votre mobile Android comme webcam de haute qualité | La technologie

Bien que nous ayons des centaines d’options sur le marché des webcams, nos téléphones portables peuvent parfaitement le faire pour passer des appels vidéo sur Discord et diffuser sur Twitch.

Dans la crise du coronavirus, nous avons découvert l’importance des webcams. Étant le seul moyen de communiquer avec nos proches et nos collègues, plus d’un s’est rendu compte que la qualité d’un bon appareil photo rendait l’attente plus agréable.

Visages pixélisés, scènes très sombres, bruit dans l’image… quand une webcam est mauvaise, cela n’aide pas la communication à être fluide et agréable. Et bien sûr, lorsque nous avons voulu en obtenir un, le marché s’était vidé. Il n’y avait pas de stock, tout le monde a couru pour sa webcam et nous avons manqué d’unités.

Cette situation a duré des mois, libérant des stocks de temps en temps, mais à des prix totalement prohibitifs. Et là, quand le besoin s’est pressé et la poche resserrée, c’est quand les applications qui ont transformé nos smartphones en webcams ont commencé à triompher.

Et c’est ça, réfléchis-y, Ne transportons-nous pas des téléphones portables avec des caméras incroyables ? 64 Mpx, triple capteur, flash LED, optique de qualité supérieure… Nous n’avons jamais été mieux équipés que maintenant et nous le gâchions. Jusqu’à présent, puisque nous allons vous apprendre à le configurer (bien qu’ici nous vous laissons de bonnes offres au cas où).

Avec ces étapes simples, que nous allons détailler ci-dessous, vous pouvez transformer votre Android en webcam haute définition grâce à l’application Camo, en version bêta et totalement gratuite :

1. La première chose que vous devez faire est installez l’application Camo depuis le Google Play Store. 2. Suivre la invites à l’écran pour accorder des autorisations Configuration requise.

3. Connectez un câble USB de votre téléphone à votre ordinateur et accordez l’accès sur votre appareil.

Ensuite, vous devrez configurer le logiciel complémentaire sur votre PC et suivre ces étapes :

1. Visite le site Web depuis l’application pour télécharger le logiciel adapté à votre ordinateur. Nous avons utilisé l’application Windows. 2. Suivez les invites à l’écran pour télécharger, installer et accorder des autorisations Configuration requise. 3. Maintenant ouvrez l’application Camo sur votre ordinateur, puis connectez votre téléphone via USB à l’ordinateur.

Quatre. Assurez-vous que votre le téléphone est sélectionné dans les paramètres de l’appareil photo, appareils et ouvrez Camo sur votre smartphone. Une fois cela fait, votre appareil photo devrait apparaître dans l’application. 5. Vous n’avez qu’à ouvrez Discord, Google Mets ou Skype et vérifiez que vous pouvez sélectionner cette nouvelle caméra sans problème, qui apparaîtra comme Réincuber Camo.

Une fois cela fait Vous pouvez désormais utiliser votre smartphone comme webcam de haute qualité quand vous le souhaitez. Dans notre cas, avec un Xiaomi Mi10 T et son appareil photo de 64 Mpx, nous avons pu vérifier qu’il donne bien plus de qualité que notre Razer Kiyo de qualité semi-professionnelle.

Bien sûr, c’est peut-être la première fois que vous essayez de connecter l’appareil photo de votre téléphone à l’application Camo sur PC vous devez activer le débogage USB dans les options de développement de votre système Android. Cela ne vous prendra qu’une minute, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Une fois cela fait Vous n’aurez plus à donner de nouvelles autorisations, puisque votre ordinateur est enregistré en tant que PC de confiance où se connecter en mode développeur.

Et voilà, voici les étapes pour transformer votre smartphone Android en webcam de qualité sans dépenser un euro en route et en obtenant une image Full HD avec un très bon éclairage, ce dont toutes les webcams du marché ne peuvent pas se vanter.