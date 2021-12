Comment utiliser votre mobile comme curseur pour un ordinateur | La technologie

Lorsque nous voulons faire une présentation ou mettre une série de diapositives, nous utilisons tous deux programmes, soit nous utilisons le package Microsoft Office, soit nous utilisons Google Presentations. Quoi qu’il en soit, nous pouvons utiliser notre mobile pour les gérer et de cette façon, tout semble beaucoup plus naturel.

Les diapositives ou présentations que nous pouvons faire et présenter, en classe ou au travail, peuvent sembler plus dynamiques et naturelles, si nous utilisons le mobile pour diffuser leur contenu.

De cette façon, tout sera mieux vu, car en le contrôlant depuis un emplacement qui n’est pas le principal, nous n’aurons pas à être présent sur l’ordinateur. Bien entendu, nous devrons utiliser le mobile en main pour continuer, donc l’expérience visuelle sera bien plus satisfaisante.

Nous allons réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser à la fois le package Office et les présentations Google pour les intégrer à notre téléphone mobile et à notre ordinateur, afin de les utiliser.

Utilisez notre mobile avec Office

Le package Office est le plus utilisé pour de nombreuses fonctions, des feuilles de calcul à l’éditeur de texte et il possède également son propre logiciel de présentation.

La bonne chose c’est qu’on va pouvoir maîtriser toutes les facettes, pas seulement les présentations et on va utiliser des logiciels officiels donc l’intégration est vraiment très bonne.

Nous devons procéder comme suit :

Doit activer le bluetooth à la fois mobile et ordinateur. À présent nous devons lier l’un à l’autre, comme nous le faisons avec n’importe quel autre appareil Bluetooth, de sorte qu’ils sont ainsi déjà liés et que leur synchronisation est ainsi beaucoup plus facile. Une fois que nous l’avons fait, nous devons télécharger et exécuter le plugin suivant sur notre ordinateur, qui servira de lien entre l’application mobile et le PC. Cliquer sur Courir lorsque nous l’avons téléchargé, nous l’installons et redémarrons l’ordinateur. Il ne vous reste plus qu’à télécharger Office Remote pour Android sur votre smartphone et l’installer. Ensuite, il nous demande un e-mail pour que nous puissions installer le plugin que nous avons précédemment installé, sur lequel nous devons appuyer Suivant. Maintenant, il nous dit de lier l’ordinateur et le mobile, ce que nous avons également fait. nous appuyons Suivant. Nous cliquons à nouveau sur la fenêtre suivante sur Suivant et nous avons déjà atteint celui qui met les appareils avec lesquels nous pouvons nous connecter. Nous choisissons notre ordinateur. Il se connectera automatiquement et nous pourrons travailler à distance avec le PC.

Avec ce système, nous pouvons effectuer plusieurs tâches et bien que Microsoft ne l’ait pas mis à jour depuis longtemps, il fonctionne toujours et constitue le moyen le plus simple et le plus direct d’interagir avec le package Office.

Bien sûr, certains utilisateurs ont signalé qu’avec les dernières mises à jour d’Office et en particulier avec Windows 11, cela ne fonctionnait pas très bien.

La solution consiste à installer depuis Google Play une alternative Microsoft appelée Remote Desktop, dont le fonctionnement est similaire, bien qu’au début, cela fonctionne comme s’il s’agissait d’une application pour que le système d’exploitation Windows apparaisse dans son intégralité à distance sur le smartphone.

Quoi qu’il en soit, il a une section appelée Espaces de travail dans lequel nous avons la possibilité d’ouvrir directement et de contrôler à distance certaines applications, y compris toutes les applications Office.

Utiliser le mobile sur les diapositives dans Google Slides

Si ce que nous voulons, c’est utiliser le Présentations Google (Google Slides) Sur un autre appareil que notre smartphone, il faut s’assurer qu’il est compatible avec le système Chromecast.

Si tel est le cas, il est extrêmement facile de voir les diapositives que nous avons créées avec Google Slides sur un autre appareil, par exemple un téléviseur. Nous devons suivre ces étapes :

Nous devons avoir le mobile Android connecté dans le même réseau Wi-Fi que l’appareil utilisant Chromecast. Nous ouvrons une présentation dans l’application Présentations Google. Nous avons joué sur Envoyer (icône avec un dessin d’écran avec des rayures WiFi à l’intérieur). Pour passer d’une diapositive à l’autre, on glisse son doigt vers la droite ou vers la gauche. Nous contrôlons le volume avec le boutons de smartphone. Pour afficher ou masquer les notes de l’orateur, nous tapons sur Notes du conférencier. Si nous voulons arrêter d’envoyer du contenu, il suffit de toucher Fermer (icône avec un X).

Bien que le Chromecast soit l’appareil le plus utilisé, il existe une série d’alternatives qui nous permettent de convertir facilement n’importe quel téléviseur en SmartTV.

C’est aussi simple que de regarder une présentation Google Slides sur un autre appareil à l’aide de votre mobile.

Dans le cas où vous possédez un iPhone ou un iPad, les étapes à suivre sont les suivantes :

Puis sur un iPhone ou un iPad, on se connecte au même réseau Wi-Fi utilisé par l’appareil avec Chromecast. Nous ouvrons une présentation dans l’application Présentations Google. Cliquer sur Envoyer (icône avec un dessin d’écran avec des rayures WiFi à l’intérieur). Si ce que l’on veut c’est passer d’une diapositive à une autre, on glisse le doigt vers la droite ou vers la gauche. Nous allons contrôler le volume avec les boutons que l’iPhone ou l’iPad utilise pour le même. Si nous avons besoin d’afficher ou de masquer les notes du conférencier, nous cliquons sur Notes du conférencier. Au moment où nous voulons arrêter de transmettre du contenu, cliquez sur Fermer (icône avec un symbole X).

Chaque grande idée naît d’anecdotes de la vie, et la même chose s’est produite avec l’origine de Chromecast qui vous surprendra sûrement, tout comme Google lui-même.

Nous devons être clairs sur le fait que les présentations Google ne peuvent pas être affichées en mode invité Chromecast.

Si par hasard nous ne trouvons pas le système Chromecast, nous devons vérifier que l’accès au réseau local est activé.

Pour activer l’accès au réseau local sur votre iPhone ou iPad, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous accédons au Réglages d’iOS. Puis on cherche l’application dont le nom est Présentations. C’est à ce moment-là que nous devons activer le réseau local pour résoudre le problème. Aussi simple que cela.

Comme vous avez pu lire quelque chose qui a priori peut sembler compliqué, comme la manipulation des slides des principaux programmes de présentation, ce n’est vraiment pas le cas et il comporte des étapes plus faciles à réaliser que prévu.

Le résultat sera que nos présentations seront beaucoup plus naturelles et non décalées, puisque c’est nous qui donnerons le rythme de ce que nous enseignons, que ce soit au travail ou en classe.