Comment utiliser votre smartphone comme manette Stadia sur Chromecast Ultra, Google TV

Lorsque Google Stadia a été lancé pour la première fois fin 2019, les premiers utilisateurs du service de streaming de jeux ne pouvaient utiliser le Chromecast Ultra et le contrôleur Stadia que pour jouer à des jeux uniquement sur leur téléviseur. Ce n’est qu’au début de l’année que Stadia a pu prendre en charge davantage d’appareils Android TV avec du matériel capable de synchroniser les contrôleurs compatibles Bluetooth, PlayStation 4 et Xbox One. Désormais, les joueurs peuvent utiliser leur smartphone comme manette de jeu virtuelle pour jouer à des jeux Stadia sur le téléviseur, et voici comment procéder.

Comment utiliser votre smartphone comme manette Stadia sur Chromecast Ultra

Basculez vers l’entrée pour Chromecast Ultra sur votre téléviseur. Trouvez le code de liaison sur l’écran du mode ambiant de votre Chromecast. S’il n’y a pas de code de liaison, vous devrez peut-être l’activer dans vos paramètres du mode ambiant. Sur votre smartphone, ouvrez la dernière version de l’application Stadia. Ensuite, assurez-vous que le Chromecast Ultra et le smartphone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Appuyez sur l’icône du contrôleur en haut de l’écran de l’appareil mobile. Sélectionner Manette de jeu tactile pour téléphone et puis le Jouer à la télévision option. Appuyez sur les icônes du pavé directionnel et des boutons pour saisir le code de liaison et faire correspondre le code affiché sur le téléviseur.

Comment utiliser votre smartphone comme manette Stadia sur Chromecast avec Google TV ou un appareil Android TV officiellement pris en charge

Lancez Stadia sur le Chromecast avec Google TV ou un appareil Android TV. Ouvrez la dernière version de l’application Stadia sur l’appareil mobile. Assurez-vous que le matériel TV et l’appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. Appuyez sur l’invite du contrôleur et il se synchronisera. Si vous manquez l’invite, appuyez sur l’icône du contrôleur, choisissez Manette de jeu tactile pour téléphone, puis sélectionnez Jouer à la télévision.

Une alternative

L’écran tactile de votre appareil mobile deviendra une manette de jeu virtuelle pour jouer à des jeux Stadia sur le téléviseur. Il comprend les manettes de commande, le pavé directionnel, les boutons et les entrées de déclenchement de la manette Stadia. Il contient également le bouton Google Assistant pour accéder et le bouton Capturer pour prendre des captures d’écran ou enregistrer des vidéos dans le jeu. Il peut ne pas offrir le même retour tactile qu’un contrôleur physique peut fournir, mais peut parfaitement fonctionner si vous ne disposez pas d’un contrôleur Stadia ou d’un contrôleur tiers compatible.

L’utilisation du téléphone comme contrôleur abaisse également la barrière d’entrée dans l’écosystème Stadia, étant donné que cette méthode fonctionne également avec les téléviseurs intelligents LG exécutant webOS 5.0 et webOS 6.0 après l’ajout d’une application Stadia native. Bien sûr, tout l’intérêt de Stadia est de jouer à certains de ses meilleurs jeux sans nécessiter de liste de matériel supplémentaire, et plus d’options sont toujours les bienvenues.

