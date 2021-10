Comment utiliser votre Story Brand Framework pour affiner votre page d’accueil

En supposant que vous ayez créé l’histoire de la marque de votre entreprise à l’aide du cadre de la marque de l’histoire, il est temps d’utiliser ce cadre pour affiner votre page d’accueil afin que vous puissiez développer votre entreprise. Par définition, une page d’accueil est la page généralement rencontrée en premier sur un site Web qui contient généralement des liens vers les autres pages du site.

Une bonne présence numérique commence par une page d’accueil claire et efficace. Les prospects peuvent entendre parler de votre entreprise via les réseaux sociaux, les publicités payantes ou le bouche à oreille, mais les prospects iront souvent sur votre site Web pour en savoir plus. Lorsqu’un prospect arrive sur la page d’accueil de votre site Web, ses espoirs doivent être confirmés et il doit être convaincu que vous avez une solution à son problème. L’époque où un site Web était un centre d’échange pour toutes les informations de votre entreprise est révolue. Aujourd’hui, votre page d’accueil devrait être l’équivalent d’un argumentaire d’ascenseur, et non un référentiel géant pour tout ce qui concerne votre entreprise. Votre page d’accueil est susceptible d’être la première impression qu’un prospect aura de votre entreprise. Il y a cinq choses que votre page d’accueil devrait inclure :

Une offre au-dessus du pliUn appel à l’action évidentDes images qui montrent à quoi ressemble le succèsUne ventilation avec des liens vers vos offresMoins de mots et plus de listes et d’images

Une offre au-dessus de la ligne de flottaison

Photo de petite plante sur Unsplash

Lorsqu’un prospect arrive sur votre page d’accueil, la première chose qu’il doit voir est une image de ce à quoi ressemble le succès, une ligne de texte conçue pour encourager et inciter le prospect à acheter chez vous, et un appel à l’action, le tout au-dessus du pli. Le terme au-dessus du pli vient de l’industrie de la presse et fait référence aux articles d’accroche soigneusement sélectionnés imprimés ci-dessus, où le journal est plié en deux.

Sur une page d’accueil, l’image, la ligne unique et l’offre au-dessus du pli sont les choses qu’un prospect doit voir et lire avant de commencer à faire défiler la page. Pensez aux messages que vous partagez au-dessus de la ligne de flottaison comme étant équivalents au premier rendez-vous. Cela devrait créer suffisamment d’intrigue pour leur donner envie d’un deuxième rendez-vous. Lorsqu’un prospect fait défiler la page, vous pouvez partager un peu plus de contenu, adapté à la deuxième ou à la troisième date. Mais pour obtenir un deuxième rendez-vous, vous devez passer le premier.

Au-dessus de la ligne de flottaison, vous aurez besoin d’une courte phrase ou d’une seule ligne qui aidera le prospect à comprendre ce que vous proposez et une image qui lui montrera à quoi ressemblera le succès. Par exemple, si vous visitez la page d’accueil de Shopify, vous verrez leur message simple qui dit : « Tout le monde, n’importe où, peut démarrer une entreprise », une femme développant son propre site Web sur un ordinateur portable et un appel à l’action de transition pour « Démarrer essai gratuit » dans le coin supérieur droit.

Assurez-vous que les images et le texte répondent à l’un des critères suivants :

Ils ont promis une identité en herbe – Pouvez-vous aider votre prospect à devenir compétent dans quelque chose ? Seront-ils une personne différente après s’être engagés dans votre entreprise ? Ils ont promis de résoudre un problème – Les prospects ne vont pas sur votre site Web pour savoir comment votre entreprise a commencé, ils veulent voir comment vous pouvez les aider à résoudre un problème .Ils indiquent exactement ce que vous faites – Par exemple, « Nous vendons des vêtements » ou « Nous faisons des cheveux ».

Un appel à l’action évident

Le but de votre page d’accueil est de créer un endroit où un appel à l’action a du sens et est attrayant. Les gens ne lisent pas votre page de haut en bas comme s’il s’agissait d’un article de journal. Au lieu de cela, la recherche a montré que les téléspectateurs parcourent la page. Par conséquent, il y a deux endroits principaux où vous voudrez placer un appel à l’action. Le premier se trouve en haut à droite de votre page d’accueil et le second au centre de l’écran au-dessus du pli. Les yeux d’un prospect se déplaceront rapidement dans un motif en Z sur votre page d’accueil, donc en supposant que le coin supérieur gauche est l’endroit où vous avez votre logo, le prochain meilleur endroit pour un appel à l’action est en haut à droite. Si votre slogan est en haut, le prochain meilleur endroit pour votre appel à l’action est au milieu de la page. Pour de meilleurs résultats, votre appel à l’action doit sortir de la page et s’afficher dans une couleur et/ou une police différentes.

Images de réussite

Les prospects qui atterrissent sur votre page d’accueil ne veulent pas voir la façade de votre bâtiment ou dépenser leur énergie mentale à lire sur les caractéristiques et les avantages. Ces types d’images et de messages sont mieux affichés sous le pli.

Au-dessus du pli doit contenir une image d’une personne souriante et heureuse qui a eu le plaisir de s’engager avec votre entreprise. Les images de personnes souriantes et/ou semblant satisfaites parlent à votre prospect et représentent une destination émotionnelle vers laquelle elle aimerait se diriger. Si vous souhaitez afficher des images de vos produits, montrez-les entre les mains d’un client souriant. Bien sûr, toutes vos images n’ont pas besoin d’inclure des personnes souriantes, mais elles doivent communiquer un sentiment de bien-être et de satisfaction et le moyen le plus simple de le faire est simplement d’afficher un client heureux.

Repensez au problème dans le cadre de votre histoire de marque. Comment pouvez-vous montrer à un client comment vaincre son méchant, résoudre son problème externe et interne, ou démontrer la victoire sur son dilemme philosophique « devrait » ou « ne devrait pas » ?

Répartition de vos produits ou services

Si votre entreprise a plusieurs sources de revenus, votre défi consiste à trouver un message général et une image qui les unifie. Par exemple, lorsque j’avais une entreprise de clôtures invisibles, nous avons proposé à la fois un kit d’auto-installation ainsi que l’installation. Le texte au-dessus du pli pourrait dire quelque chose du type « La clé d’un excellent système de confinement pour animaux de compagnie est une installation personnalisée » et l’image pourrait me montrer comme guide indiquant au client comment il pourrait s’assurer que son chien ne le serait plus jamais. déterrez leurs précieuses roses ou évadez-vous dans l’allée. De cette façon, l’image et le texte seraient également appropriés pour les options de bricolage et de bricolage.

Au fur et à mesure que le prospect fait défiler la page, il peut voir une section qui parle du produit de bricolage et une autre de votre service de bricolage. Si vous proposez plusieurs produits ou services, vous pouvez toujours utiliser une série d’appels à l’action de transition pour chacun d’eux, qui dirigeront le prospect vers une page de destination distincte. Par définition, une page de destination est une page distincte sur un site Web accessible en cliquant sur un lien hypertexte sur une autre page Web, généralement la page d’accueil du site Web.

Très peu de mots

Les prospects ne veulent plus passer beaucoup de temps à lire le contenu des pages d’accueil. Au contraire, ils les scannent simplement. Si vous incluez un paragraphe de texte au-dessus du pli, il est probable que votre prospect ne le lira pas. Lorsqu’un client fait défiler la page, il est acceptable d’utiliser quelques mots de plus, mais ne recourez jamais à une description dense. Certains des sites Web les plus efficaces ont utilisé dix phrases ou moins sur l’ensemble de leur page d’accueil. Il est préférable d’utiliser le moins de mots possible en utilisant des listes et des images pour réduire le nombre de mots que vous utilisez.

Comment pouvez-vous utiliser le cadre de la marque de l’histoire pour réviser votre page d’accueil ?