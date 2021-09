Les appels vidéo font partie intégrante de nos vies anormales de nos jours, mais beaucoup trop d’entre nous doivent supporter des caméras de pommes de terre intégrées minables sur nos ordinateurs portables ou moniteurs de bureau. Bien sûr, pour améliorer la qualité de vos appels vidéo, vous pouvez toujours sortir acheter une webcam dédiée pour votre PC. Pourtant, il existe une autre solution qui ne vous coûtera probablement pas plus cher : votre smartphone Android actuel. Il existe plusieurs applications que vous pouvez télécharger sur Android qui fonctionneront avec votre ordinateur PC ou Mac et vous permettront de tirer parti des appareils photo haut de gamme sophistiqués de votre smartphone pour vous faire paraître merveilleux. Dans les étapes ci-dessous, nous allons vous montrer à quel point il est facile d’utiliser votre téléphone Android comme webcam pour votre PC.

Comment utiliser votre téléphone Android comme webcam pour votre PC

J’utilise l’application Camo pour Android (actuellement gratuite et en version bêta) sur mon smartphone OnePlus 9 et mon iMac pour ce guide.

La première chose que vous voudrez faire est installer l’application Camo depuis le Google Play Store.

Suivez les invites à l’écran pour accorder les autorisations système nécessaires.

Source : Android Central

Branchez un câble USB de votre téléphone à votre ordinateur et accordez l’accès sur votre appareil.

Source : Android Central

Ensuite, vous devrez installer le logiciel gratuit sur votre PC.

Visitez le site Web de l’application pour téléchargez le logiciel approprié pour votre machine. Pour cet exemple, j’ai téléchargé Camo pour Mac à partir de https://reincubate.com/camo.

Suivez les invites à l’écran pour télécharger, installer et accorder les autorisations système nécessaires.

Source : Android Central

Ouvrez l’application Camo sur ton ordinateur.

Assurez-vous que votre téléphone est sélectionné sous les paramètres de l’appareil photo, appareils.

Source : Android Central

Ouvrez l’application d’appel vidéo de votre choix et assurez-vous que la nouvelle caméra est la valeur par défaut pour les appels vidéo.

Source : Android Central

Une fois que votre téléphone et votre ordinateur sont connectés et que l’application est en cours d’exécution, vous pouvez effectuer toutes sortes de réglages et d’ajustements dans l’application Reincubate Camo Studio pour votre PC, notamment modifier les préréglages, ajuster le zoom et la rotation, et jouer avec l’exposition, la balance des blancs, la luminosité , et encore plus de paramètres de qualité d’image.

J’ai aimé utiliser l’application Camo avec mon téléphone Android et mon ordinateur Mac. Je l’ai choisi en raison du nombre élevé de critiques positives et de la compatibilité avec plus de 40 applications d’appel vidéo telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Mais par tous les moyens, regardez autour de vous – il existe de nombreuses autres excellentes applications de webcam sur le Google Play Store qui vous permettent d’accomplir la même chose.

Nos meilleurs choix d’équipement

Camo et d’autres applications de webcam comme celle-ci devraient fonctionner avec n’importe quel téléphone Android moderne, mais j’ai eu beaucoup de succès en utilisant mon pilote quotidien OnePlus 9.