Comment utiliser WhatsApp depuis votre Apple Watch ?

WhatsApp : Astuce pour pouvoir l’utiliser depuis votre Apple Watch | Pixabay

A cette occasion, nous vous présenterons un tour vraiment nécessaire et que vous cherchiez sûrement, car nous vous apprendrons pas à pas à utiliser WhatsApp depuis votre Apple Watch, alors continuez à lire.

C’est vrai, sans avoir à regarder votre iPhone, il semble que l’application WhatsApp a tout sous contrôle comme d’habitude.

Si vous possédez une Apple Watch et que vous souhaitez savoir comment utiliser le service de messagerie instantanée star depuis votre poignet, nous vous proposons quelques astuces qui vous conviendront parfaitement.

La première astuce consiste à activer les notifications et la première chose que vous devez faire pour lire et répondre à tous vos contacts WhatsApp depuis votre montre Apple, est d’activer les notifications.

Pour effectuer cette étape, vous devez tout d’abord accéder à l’application Watch de votre iPhone et rechercher l’onglet ‘Ma montre’ et à ce stade, vous devez sélectionner ‘Notifications’, rechercher ‘WhatsApp’ et glisser sur ‘Activer’.

À ce stade, toutes les notifications qui entrent dans votre WhatsApp via votre iPhone seront notifiées sur votre Apple Watch.

A noter que s’il est possible de répondre à WhatsApp depuis l’Apple Watch et en fait, la montre vous propose trois réponses différentes afin que vous puissiez répondre rapidement à vos messages, et sans utiliser de texte, si vous préférez.

En effet, vous pouvez rédiger le message que vous souhaitez en écrivant directement sur l’écran de votre Apple Watch.

Lorsque vous allez répondre à un message, sélectionnez l’option « A la main » et maintenant, nous pouvons écrire sur l’écran en dessinant les lettres en continu sur la zone en pointillés.

Une autre option consiste à répondre avec un emoji. Les emojis peuvent nous aider à mettre un sourire, un « OK » avec le pouce levé ou une main tendue indiquant d’attendre.

Vous pouvez également vous soutenir avec votre voix et Siri pour répondre au message. Cliquez sur l’option microphone pour dicter ce que vous voulez.

D’autre part, il existe une application appelée « Whats Up » qui vous permet d’ouvrir WhatsApp depuis votre poignet et les 20 dernières conversations que vous avez dans l’application de messagerie apparaissent en temps réel.

Donc, si vous voulez ouvrir une conversation avec quelqu’un à qui vous parlez très fréquemment, cette option est sûrement ce que vous recherchiez.

La vérité est que l’Apple Watch est le compagnon idéal, avant tout, pour gérer les notifications, même si vous êtes un fan de sport, vous pouvez paramétrer vos entraînements.