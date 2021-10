Comment utiliser WhatsApp depuis votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable

Amenez vos discussions sur un écran plus grand

Avez-vous déjà eu besoin d’envoyer un long message WhatsApp à un ami qui prend juste une éternité sur un clavier de smartphone ? Ou aimeriez-vous vous sentir encore plus connecté et avoir WhatsApp à portée de main pendant que vous travaillez sur votre PC. Heureusement, il est simple et rapide de se connecter à WhatsApp sur un ordinateur portable ou de bureau, quel que soit le système d’exploitation. Il est très pratique d’avoir toutes vos discussions WhatsApp disponibles lorsque vous êtes loin de votre téléphone, et vous n’aurez plus besoin de basculer constamment entre les appareils si vous êtes occupé à travailler ou, plus important encore, à jouer à un jeu.

Il existe deux méthodes pour utiliser WhatsApp sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable : une via une simple page Web et une autre impliquant un programme relativement léger que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Dans ce rapide tutoriel, nous expliquerons comment vous pouvez utiliser l’une de ces deux options pour transférer vos discussions sur votre ordinateur.

WhatsApp Web ou l’application de bureau

Si vous souhaitez utiliser l’application Web simple, rendez-vous sur web.whatsapp.com dans votre navigateur. Alternativement, vous pouvez télécharger l’application WhatsApp pour Mac ou PC Windows. Peu importe celui que vous choisissez ici, car ils fonctionnent en grande partie de la même manière. Une fois que vous avez choisi l’une de ces options, le processus de configuration reste le même, comme indiqué ci-dessous.



Que ce soit sur le Web ou dans l’application, vous devriez voir un code QR à côté de certaines instructions. Il est maintenant temps de vous tourner vers votre smartphone. Ouvrez WhatsApp, puis accédez au menu à trois points en haut à droite et sélectionnez Appareils liés. Dans les anciennes versions de WhatsApp, cette option peut être masquée dans les paramètres à la place. Ensuite, appuyez sur le Lier un appareil puis pointez votre téléphone sur le code QR sur l’écran de votre ordinateur de bureau ou portable. Une fois que vous avez fait cela, et après un certain chargement, toutes vos discussions WhatsApp apparaîtront sur votre ordinateur.

Vous trouverez toutes les fonctionnalités de chat familières dans la version de bureau de l’application, telles que l’icône de trombone juste à gauche de la zone de texte pour joindre des fichiers à partir de votre PC, et vous pouvez également prendre des photos et des vidéos en utilisant la webcam de votre appareil . Il y a aussi le fidèle sélecteur d’emoji et un bouton de micro pour envoyer des messages vocaux. Lorsque vous êtes prêt à envoyer un message, vous pouvez simplement appuyer sur Entrée sur votre clavier ou cliquer sur la flèche verte à droite de la zone de texte. Tout devrait être assez intuitif pour les WhatsAppers chevronnés.

Et voilà, vous êtes maintenant prêt à libérer vos discussions WhatsApp des confins de votre téléphone ! Si vous recherchez plus d’aide pour vous familiariser avec le service de messagerie crypté de bout en bout, n’oubliez pas de consulter notre guide sur la façon d’envoyer des messages qui disparaissent.

Ce type a mis un Pixel 6 Pro sur un drone pour que vous n’ayez pas à le faire

Gardez votre garantie et regardez cette vidéo

Lire la suite

A propos de l’auteur

Chris Jecks (1 articles publiés)



Chris est un fan passionné d’Android depuis l’époque du Samsung Galaxy S5. Depuis lors, il défend depuis longtemps la gamme de téléphones Google Pixel et pense qu’il s’agit du meilleur téléphone Android que vous puissiez obtenir. Ayant quitté son emploi à temps plein en 2016, Chris écrit sur les jeux et la technologie depuis plus de 5 ans sur le Web. Pendant son temps libre, on peut le trouver en train de se noyer dans un arriéré de jeux, de rattraper le dernier engouement de Netflix ou de prendre des photos en plein air.

Plus de Chris Jecks