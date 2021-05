Comment utiliser WTFast étape par étape pour améliorer les performances de votre connexion

WTFast est un logiciel qui a été créé pour être une ressource très intéressante afin de réduire la latence de l’ordinateur, au moins de moitié et dans certains cas plus. Si tu veux savoir comment utiliser WTFast, continuez à lire et prenez note des étapes pour le faire et ainsi améliorer au maximum les performances de votre connexion.

Plus la latence ou “pin” (en anglais) est faible, meilleure est la connexion d’un ordinateur avec un serveur de jeu, donc si vous souhaitez réduire le décalage d’un jeu et augmenter sa vitesse, WTFast est l’une de vos meilleures options.

Étapes à suivre pour utiliser WTFast et améliorer les performances de votre connexion

La première chose à faire est de télécharger le programme pour l’installer, ce que vous pouvez faire directement sur le site Web de WTFast dans n’importe quel navigateur. Il est très important que vous gardiez à l’esprit que ce programme ne fonctionne que sur les ordinateurs équipés de systèmes Windows. Une fois sur la page WFTast, choisissez la version que vous souhaitez télécharger, il est toujours conseillé d’opter d’abord pour la version d’essai gratuite de 30 jours pour savoir si c’est vraiment ce dont vous avez besoin et si cela vous convient bien. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier sur commencez par l’installation et appuyez sur “Suivant” afin que la configuration par défaut soit préparée, jusqu’à la partie où vous obtenez “Terminer”, qui est le bouton sur lequel vous devez appuyer. Avec le programme déjà installé, exécutez-le et accédez à votre compte, qui doit être “Tester le compte utilisateur” si vous avez téléchargé le gratuit. Cliquez sur “Démarrer la session” et comme il s’agit d’un essai, vous n’aurez besoin d’aucune donnée pour pouvoir tester le programme. Pour utiliser WTFast, allez dans le champ “Jeu” et tapez le jeu auquel vous voulez jouer, en veillant à cocher la case “Jeux dans la liste”. Choisissez ensuite un serveur dans la section “Serveur” et sélectionnez “Trier par ping”. Lorsque le programme termine la commande, sélectionnez le menu déroulant dans la section “Serveur” et cliquez sur le premier serveur que vous voyez dans la liste, ce sera celui avec le taux de ping le plus bas et, par conséquent, votre meilleure option. Vous pouvez maintenant jouer à votre jeu préféré en ligne, en cliquant simplement sur “Play” après avoir terminé avec succès les étapes ci-dessus. Après quelques secondes de chargement, le jeu démarre.

Si vous jouez généralement beaucoup sur votre ordinateur, WTFast est sans aucun doute l’une de vos meilleures options si vous ne disposez pas d’un ordinateur puissant qui vous offre la meilleure expérience de jeu, du moins en termes de vitesse et de performances.