L’Amazon Echo Show 10 (3e génération) était déjà un haut-parleur intelligent incroyable qui pouvait faire beaucoup de choses intéressantes dans votre maison. Qu’il s’agisse d’une station de surveillance pour la maison intelligente ou d’un centre de divertissement, cet appareil ne peut pas déjà faire grand-chose. Cependant, Amazon a franchi une étape logique et s’est associé au géant de la vidéoconférence Zoom pour apporter le service populaire à nos foyers. Je vais vous montrer à quel point il est simple de configurer et d’utiliser Zoom sur votre Amazon Echo Show 10 (3e génération).

Comment utiliser Zoom sur Amazon Echo Show 10 (3e génération)

Amazon a rendu si facile le démarrage ou la participation à une réunion Zoom à partir de l’Echo Show 10 (3e génération). Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que le calendrier avec lequel vos réunions Zoom sont planifiées est connecté à votre compte Amazon. Voici comment obtenir cette configuration:

Ouvrez le Application Amazon Alexa sur votre smartphone. Appuyez sur le Suite bouton en bas à droite de l’écran.

Appuyez sur Paramètres.

Source: Android Central Faites défiler vers le bas et appuyez sur Calendrier et e-mail. Appuyez sur Comptes.

Appuyez sur Ajouter un compte pour ajouter le calendrier dans lequel vous planifiez vos réunions Zoom.

C’est tout – si facile! Tant que vous avez connecté votre calendrier à votre compte Amazon et à l’application Alexa et que vous avez programmé une réunion Zoom, vous demandez simplement à Alexa de «rejoindre ma réunion Zoom». Elle confirmera le titre de la réunion en question et vous mettra en contact sans que vous ayez à réciter ou à saisir manuellement un ID de réunion ou un mot de passe.

Les utilisateurs d’Echo Show peuvent depuis longtemps passer des appels vidéo avec Alexa à d’autres propriétaires d’Echo Show ou à ceux qui disposent de l’application Alexa, et Skype est également une option depuis un certain temps. En plus de l’arrivée de Zoom sur la plate-forme, les propriétaires peuvent également utiliser le service de vidéoconférence d’entreprise Chime d’Amazon.

