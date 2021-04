Comment utilisez-vous Elitium DeFi et la crypto pour générer des rendements plus élevés? Dois-je dépenser en EUM?

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Fondée en 2017, Elitium est une plate-forme qui crée des produits pour stimuler une économie en mutation qui a de la valeur, de l’indépendance et de la croissance. Son objectif est de redéfinir la valeur et d’aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en actifs DeFi, crypto et tokenisés. Le prix actuel du marché de l’EUM est de 5,04 $ après une augmentation de 2,87% sur 24 heures.

Le réseau travaille avec votre communauté pour personnaliser les produits en fonction de vos besoins en utilisant les commentaires de vos clients. La crypto-monnaie native d’Elitium est EUM, qui peut être échangée, misée et investie. La propriété qui rend Elitism unique est qu’il permet de rassembler divers investissements dans la blockchain sur une seule plate-forme. Ainsi, cela supprime la complexité de la maintenance d’un portefeuille basé sur la blockchain.

La plateforme vise à redéfinir le paysage de l’investissement et à rassembler les investisseurs pour créer un impact dans le monde entier. Pour y parvenir, son écosystème englobe la cryptographie, les actifs tokenisés, la DeFi et les investissements alternatifs, et unit la blockchain et la finance traditionnelle en se concentrant sur la simplicité, la conformité et la facilité d’accès.

Il aide à faciliter l’accès des investisseurs aux produits basés sur la blockchain et à développer leurs actifs de manière plus agile, directe et sécurisée. La technologie est si efficace qu’elle permet aux investisseurs de gagner du temps tout en générant durablement des rendements plus élevés par rapport aux systèmes traditionnels.

Stratégies pour offrir une expérience sûre

Vous essayez continuellement de fournir une expérience bancaire sûre. La plate-forme se concentre sur le développement d’une technologie interne pour la sécurité des utilisateurs, ce qui signifie que ses contrats intelligents sont utilisés pour verrouiller les actifs dans les pools DeFi, et qu’elle ne s’appuie pas sur d’autres protocoles pour sécuriser les fonds. Ainsi, l’argent des utilisateurs est à l’abri des échecs, de la manipulation des prix et des attaques de tiers.

Deuxièmement, ils sont couverts par une assurance offerte par Nexus Mutual, qui agit comme une autre couche de protection pour les fonds.

EUM peut être négocié sur de nombreuses plateformes d’échange, notamment FatBTC, STEX et BitMart. Pour un investissement à long terme, l’EUM peut être une excellente option car son prix devrait augmenter dans les années à venir, suivant une tendance à la hausse. Par conséquent, il devrait donner de bons rendements à l’avenir et constituer une bonne option d’investissement pour les investisseurs à long terme.