Comment va Alaia après la séparation d’Adamari et Toni Costa?

. Comment va Alaia après la séparation d’Adamari López et Toni Costa. Voici une photo de quand la fille était bébé

Jeudi dernier, Adamari López a surpris tous ses partisans, après avoir confirmé qu’il avait décidé de se séparer de son partenaire pendant près de 10 ans, le danseur Toni Costa. L’animatrice de télévision a non seulement partagé une vidéo sur son compte Instagram faisant référence à la question, qui avait été révélée par le journal de Los Angeles La Opinion, mais s’est également entretenue avec son partenaire de l’émission “Hoy Día”, Chiquibaby, où elle a souligné à plusieurs reprises que la détermination de rompre avec Toni était la sienne.

Et au-delà des messages d’encouragement et d’affection que les fans de la Portoricaine lui ont adressés depuis, une question que beaucoup se posent est de savoir comment va sa fille de 6 ans Alaia, qui entretient une relation étroite avec son père, comme ses fans l’ont remarqué tout au long de ces années, où Costa, selon ses partisans, a de loin mérité le titre de meilleur père du monde.

Adamari a répondu à cette préoccupation en dialoguant avec Chiquibaby, après avoir avoué à travers les larmes, mais sans entrer dans les détails, que précisément sa décision de mettre fin à sa relation avec Toni Costa était pour son bien-être et celui de sa fille.

« C’est une fille de six ans et elle a besoin du meilleur de ses deux parents. Nous ne connaissons pas l’avenir, mais ce que je peux vous dire, c’est que je suis une femme forte et courageuse. J’ai des moments de difficulté, ou ça me casse un peu, mais je pense que j’ai toujours été retenu pour prendre des décisions comme celles-ci, et encore plus en ce moment que, comme vous l’avez mentionné, tout ce que je fais aura un effet sur moi. Princesse Alaia », a commenté le Portoricain.

Les stars du petit écran ont prévenu que malgré sa rupture avec Toni Costa, le chorégraphe continuera d’être présent dans la vie de leur petite fille.

“Elle sait qu’elle a deux parents qui l’aiment et l’aimeront toujours, et elle sait que nous serons là pour elle à tout moment. Et en cela j’ai mis mon énergie chaque jour de ma vie », a ajouté Adamari.

L’animatrice de télévision a été interrogée par son amie sur le message qu’elle envoie aux femmes qui font passer leurs enfants en premier, comme elle, sans expliquer pourquoi elle a mis cet accent sur Adamari, et là l’actrice a aussi montré que les choses avec lui Le père de sa fille est très froid , car il a demandé à son public de prier pour elle et son bébé, mais il n’a pas inclus le chorégraphe dans la demande.

“(Je leur dis) que je les comprends, que je suis à leur place, que l’amour maternel est inconditionnel, et qu’il prévaudra toujours, mais que pour être une bonne mère et des mamans exemplaires, et qu’on peut leur donner le meilleur Nous devons aussi nous soutenir, prendre soin de nous et nous concentrer sur nous-mêmes », a mentionné l’animatrice, 50 ans.

“Cela fait un moment maintenant que je vis ce mode de vie sain, où j’ai appris à m’aimer, à m’aimer, à me respecter, à me valoriser et à être une priorité”, a ajouté le Portoricain.