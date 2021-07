Comment va Chyno après COVID ?

. Chyno Miranda partage une vidéo émouvante montrant les terribles ravages de COVID

L’année dernière, la chanteuse Chyno Miranda a surpris tout son public après avoir appris les terribles dégâts que le COVID-19 lui a causés, qui lui ont causé de graves problèmes de santé, qui l’ont encore beaucoup affecté à ce jour.

Et après s’être tenu à l’écart des médias, l’interprète de chansons comme “Ma jolie fille” a décidé de faire une vidéo pour faire savoir à son public comment il va émotionnellement et comment est sa santé, et le clip a suscité beaucoup d’inquiétude et de consternation parmi les adeptes du jeune vénézuélien.

En el video de 5 minutos, que compartió el propio Chyno en su cuenta de Instagram, se observa al cantante con problemas para articular un mensaje claro, con movimientos esterotipados y confusión, comportamientos que comenzó a tener desde que se contagió de COVID, según indicó le même.

« Mon message pour vous… J’avais besoin de vous parler. Voici mon message. J’aime. Le soleil se lèvera toujours », était le commentaire avec lequel l’artiste a accompagné la vidéo, qui fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, et qui a généré de la douleur, en raison de la dureté avec laquelle le jeune homme parle et se montre.

“Le matériel suivant appartient à une partie de mon histoire que j’appelle confusion”, lit-on dans une partie distincte de la vidéo, qui selon la fin, j’ai besoin de 5 heures d’enregistrement pour que Chyno puisse enfin articuler un message clair.

“Après avoir eu le Covid j’ai été confronté à une neuropathie périphérique, qui m’a fait arriver au point de ne même plus pouvoir marcher et m’a donné une encéphalite en septembre 2020”, entend-on dire le chanteur, qui est confus et agit de manière non coordonnée . “C’étaient des moments de dépression, j’étais très triste.”

La maladie qu’il traverse a développé en lui une confusion dans la pensée, des troubles de la parole et une agitation constante. Et dans la vidéo qu’il regarde avec un état de santé plus détérioré qu’il y a quelques mois, cunaod a même proposé une interview sur les conséquences du COVID en lui.

Malgré son état, Chyno a voulu parler honnêtement avec son public et a admis être très mauvais.

« Ce processus a été difficile, très difficile vraiment, je veux que vous le sachiez. Je suis assez blessé (endolori), assez consterné par tout le processus et je veux que mes fans sachent, me voici avec tout l’amour du monde pour parler avec vous et je veux que vous connaissiez toute la réalité de l’affaire et disiez vous que je suis ici pour vous donner tout ce que Chyno a conclu dans le clip, qui a été enregistré le 13 juillet.

Après la vidéo choquante, les expressions d’affection et de soutien au chanteur n’ont pas attendu et des centaines de fans lui ont montré leur amour et leurs bonnes ondes pour son prompt rétablissement.

«Petit frère, fort et avant-gardiste. Personne n’a dit que ce serait facile, mais pas impossible. Ici, vous avez mon soutien. Un gros câlin », « Pa’lante mi pana », « tu vas être victorieux », et « Dieu va t’aider », étaient quelques-uns des commentaires partagés par les followers de l’interprète.

« Guerrier depuis le début, et maintenant LÉGENDE ! Vos fans vous aiment ! Je vous remercie beaucoup pour votre contribution à travers votre musique. Je suis à tes côtés, bon et mauvais ! Que Dieu vous bénisse », a ajouté un autre utilisateur.